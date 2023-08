Ante los nuevos retos ambientales que enfrenta el país resultado del cambio climático y otros factores, como el mal manejo de los recursos naturales, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anunció este lunes el desarrollo de diversos esfuerzos dirigidos a la creación de un Código Ambiental.

El objetivo de la iniciativa es garantizar, entre otros asuntos, la preservación de la zona marítimo terrestre, el acceso a las playas y la delimitación de los cuerpos de agua.

Otras áreas importantes, destacó Dalmau, son la designación de la zona de protección de las cuencas hidrográficas, el desarrollo de una política pública coherente sobre estructuras existentes en el litoral y bienes de dominio público, la restauración paulatina de zonas de alto valor ecológico impactadas por edificaciones y la inclusión del tema de protección ambiental en los currículos académicos.

“Estos asuntos constituyen un tema prioritario que requiere de una acción legislativa clara y efectiva. A esos efectos, este Senado -el más diverso de la historia- asumirá su responsabilidad de cara al futuro”, indicó Dalmau, durante una conferencia en la que se acompañó de miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nitza Morán.

Como primer paso, explicó el líder senatorial, un grupo de trabajo -integrado por asesores y expertos en el área ambiental y de planificación- realizará un inventario de la legislación sometida relacionada con estos temas e identificará aquellas medidas en las que haya puntos de encuentro o propuestas que puedan ser armonizadas.

Una vez completado ese análisis, lo que estimó debe tardar un mes, se integrarán al esfuerzo las agencias gubernamentales, la academia y organizaciones profesionales y comunitarias. Este intercambio dará paso, entonces, a la redacción de medidas que puedan integrar la intención legislativa de cada uno de los senadores.

“Los trabajos legislativos comenzarán por la regulación de la zona costera, la realización de deslinde estatutario de la zona marítimo terrestre y los cuerpos de agua ante la importancia de estos recursos para la isla”, anticipó.

Según datos provistos por el senador, Puerto Rico cuenta con 66,762 cuerdas de mangle y humedales que se supone sean áreas protegidas, así como 668 millas lineales de costas.

Además, reveló que, en los 44 municipios costeros, residen un total de 1.8 millones de personas o el 61% de la población.

“A pesar de esas impresionantes cifras, todavía es la hora que el deslinde de la zona marítimo terrestre no está establecido por ley y las definiciones que se usan como guías de desarrollo provienen de la antigua Ley de Puertos de España, implantada en el año 1866. Esto es insólito y es hora de corregirlo”, afirmó.

Dalmau señaló, en varias instancias, que la agenda anunciada no tiene el propósito de detener el desarrollo económico, sino que, por el contrario, “busca acabar con la tirantez y polarización que existe entre diversos sectores”.

Adelantó que, para redactar el Código Ambiental, el Senado promoverá acuerdos de colaboración con la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otras instituciones académicas. Agregó que, de un análisis inicial, su equipo de asesores ha detectado 117 leyes ambientales que cobijan temas similares (regulación sobre humedales, zonas pesqueras y las servidumbres de conservación de ríos y quebradas), pero que están dispersas en diferentes estatutos.

Dalmau dijo que los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Proyecto Dignidad y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), así como el senador independiente José Vargas Vidot, fueron informados sobre la iniciativa e invitados a la conferencia de prensa, pero no pudieron asistir por compromisos previos.

“Confío en que todas las delegaciones actuarán con el desprendimiento y sentido de responsabilidad que requieren temas tan importantes como estos porque de lo que se trata esta iniciativa es de dejarles un país habitable y sostenible a las próximas generaciones”, subrayó Dalmau.

Abordado sobre si el Código Ambiental garantizaría los fondos necesarios para ejecutar sus disposiciones, Dalmau destacó que, con ese objetivo, las agencias fiscalizadoras tienen el deber de acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de sus leyes y reglamentos y solicitar, cada año fiscal, el presupuesto necesario.

Confrontado con el hecho de que, en algunas instancias, a las agencias no se les concede el presupuesto peticionado, como ocurrió este año con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Dalmau indicó: “Si alguna vez en la historia el gobierno de Puerto Rico está bien económicamente, es ahora”.

“Lo que voy a decir no es parte de la conferencia de prensa, pero el gobierno de Puerto Rio tiene bastante dinero a punto de perderlo y no lo usa, y no lo digo yo. Vino el presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden y lo dijo, la secretaria de Energía (federal, Jennifer Granholm) lo dijo, el secretario de Educación (federal, Miguel Cardona) lo dijo...”, puntualizó.