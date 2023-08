El presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassús Ruiz, sostuvo ayer, martes, que insistirán en su reclamo al tribunal para que los titulares del condominio Sol y Playa, en Rincón, cumplan con la orden de demolición de la estructura del área recreativa construida ilegalmente en terrenos de dominio público.

“Al igual que lo hemos hecho, seguiremos solicitando la ejecución de esta sentencia que, en este caso, es final e inapelable. Estaríamos solicitando el cumplimiento de la orden del tribunal todas las veces que sea necesario y las sanciones que dispone la Ley 161 de Reforma de Permisos”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

En términos de cuáles serían los remedios judiciales disponibles, Lassús Ruiz mencionó que eso es materia del equipo legal de la agencia, pero enfatizó que reclamarán “todas las veces que sea necesario” el cumplimiento de la orden de demolición que fue validada por el Tribunal de Apelaciones. “Para nosotros, no ha cambiado nada que no sea que vamos a seguir solicitando que se cumpla con la orden”, indicó.

El pasado lunes, durante una vista de seguimiento, el juez Abid Quiñones Portalatín, del Tribunal de Aguadilla, ordenó el arresto de María Isabel Negrón García, presidenta del Consejo de Titulares del condominio Sol y Playa, por desacato, al incumplir con la orden de demolición. Sin embargo, unas tres horas después, el juez Miguel Trabal Cuevas, del mismo foro judicial, dejó sin efecto la orden al declarar “ha lugar” un recurso de “habeas corpus” radicado por Negrón García.

Lassús Ruiz declinó entrar en los méritos del recurso de “habeas corpus”. “En términos generales, el tribunal ha advertido, en múltiples instancias, sobre lo que conlleva el incumplimiento de la sentencia y las sanciones que se podían imponer por incumplimiento. Lo que es el ‘habeas corpus’, como es un proceso ex parte, no entramos. No somos llamados como parte del proceso”, señaló el presidente de la JP.

El Consejo de Titulares tenía hasta el pasado 1 de marzo para demoler cualquier construcción realizada en los terrenos en disputa, luego que el 14 de febrero de 2022 el Tribunal de Primera Instancia declaró nulo el permiso de construcción del área recreativa, validando el argumento de la JP de que fue otorgado ilegalmente.

Establece sus argumentos

Al acoger el recurso de “habeas corpus”, el juez Trabal Cuevas argumentó, en su sentencia, que la licenciada Negrón García, quien fue jueza en el Tribunal de Mayagüez, no había cometido desacato civil, “debido a que quedó demostrado que su incumplimiento es producto del incumplimiento de las agencias gubernamentales en la concesión de los permisos requeridos para el proceso de demolición”.

Parte del retraso en las labores, alegó la defensa de Negrón García, surge ante la ausencia de un permiso por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que les dé acceso a los terrenos para la realización de la demolición por tratarse de una “propiedad ajena” y de “dominio público”, administrada por dicha agencia.

“A pesar de las gestiones realizadas, el condominio Sol y Playa no contaba con dicha autorización y, por ende, estaba impedido de iniciar cualquier obra en esa área”, lee la sentencia.

El lunes, sin embargo, la representante legal del Consejo de Titulares, Amy Annette Ruiz Goyco, alegó en sala que habían enfrentado problemas en la contratación de un ingeniero para la realización de las labores, que el condominio no contaba con los recursos económicos para sufragar las labores y que cerca del 55% de los titulares, unos 38, no querían pagar la derrama para cumplir con la sentencia.

Como parte del escrito, Trabas Cuevas aclaró que la concesión del “habeas corpus” no deja sin efecto la sentencia dictada por Quiñones Portalatín, la cual “es final, firme e inapelable”. Una vista de seguimiento, a la que tendrá que comparecer Negrón García, quedó pautada para el 29 de septiembre, a las 2:00 p.m.

Trabal Cuevas, según reportes de prensa, aspiró, en 2008, a una candidatura en la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista. En 2012, fue nominado como juez superior del Tribunal de Primera Instancia, cargo al que fue confirmado ese mismo año a pesar de la oposición de compañeros de su propia colectividad.

Previo a sus aspiraciones políticas, Trabal Cuevas laboró como juez municipal y dejó el cargo para competir por la candidatura al Distrito 16. En 2011, reclamó –sin éxito– la silla que quedó vacante con la destitución de Iván Rodríguez Traverzo. Mientras, en 2021, la Comisión de Evaluación Judicial no aprobó una solicitud de ascenso de Trabal Cuevas al Tribunal de Apelaciones.