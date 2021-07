El senador independiente José Vargas Vidot solicitó hoy al gobernador Pedro Pierluisi que convoque la primera sesión extraordinaria de este cuatrienio para atender varios asuntos que, según el legislador, no pueden esperar a la Sesión Ordinaria que arranca en agosto.

Matos García, en declaraciones por separado, también solicitó una extraordinaria.

Por un lado, Vargas Vidot argumentó que, al cierre de la primera sesión ordinaria, quedó fuera del calendario de votación el Proyecto de la Cámara 3 para la derogación de la llamada reforma laboral, y el Proyecto de la Cámara 338 para aumentar el salario mínimo a $9.00 por hora y restituir la Junta de Salario Mínimo.

Por otro lado, la semana pasada, varias organizaciones sin fines de lucro levantaron bandera porque la Resolución Conjunta del Senado 138 para la repartición de $20 millones en donativos legislativos, tampoco se aprobó.

“Estamos hablando de asuntos que no aguantan más retrasos. No podemos esperar a agosto, por lo que urgimos la convocatoria de una sesión extraordinaria. En Puerto Rico no se ha aumentado el salario mínimo hace más de 12 años, pero los costos de vida siguen subiendo. La llamada reforma laboral solo ha disminuido los derechos de trabajadores y trabajadoras ante sus patronos, desde que entró en vigor. También, como plantean las mismas organizaciones, demorar la asignación de fondos a entidades que son la primera línea de respuesta en comunidades ante emergencias, solo va en detrimento de la gente que se beneficia de sus servicios. Muchos de estos servicios, sino todos, son servicios que el gobierno no provee. Si no actuamos, las estamos empujando a limitar servicios o cerrar operaciones.”, sostuvo el Senador Independiente en declaraciones escritas.

Vargas Vidot condenó que las medidas no pasaran al calendario de votación antes del cierre de sesión, incluso cuando varias senadoras y senadores solicitaron que se incluyeran. Asimismo, el Senador Independiente notificó al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y al líder de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, sobre su petición de convocatoria a sesión extraordinaria.

Matos García abogó, en una carta al Gobernador, que se atienda en una extraordinaria el proyecto que separa a la actual Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la medida que declara un fin de semana libre del cobro del Impuesto de Ventas y Uso sobre compras relacionadas a artículos de primera necesidad que típicamente se utilizan durante emergencias.

“Por tanto, de considerar una Sesión Extraordiaria para atender los asuntos que quedaron pendientes, respetuosamente le solicito pueda evaluar estos dos proyectos de ley para que sea incluidos en la convocatoria”, indicó Matos García en una carta enviada Pierluisi.