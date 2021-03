El abogado y exfuncionario Juan Maldonado reconoció que falsificó la firma de su socio Robert Rodríguez al presentar su defensa en noviembre a una queja incoada por el representante independentista Denis Márquez en el Tribunal Supremo en el contexto de la investigación que realizara la Cámara de Representantes sobre la fallida compra de pruebas de COVID-19 por $38 millones a la empresa Apex General Contractors.

El exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo acusó a Márquez de querer sacar “ventajería política” de la situación y sacarla de proporción, y sostuvo también que el legislador no tuvo los elementos de juicio necesarios “para entender correctamente” el marco fáctico que cubre la conducta que le señaló a Maldonado. No obstante, Maldonado sí reconoció que atentó contra la fe pública notarial y que violó el Canon 35 del Código de Ética Profesional de los abogados porque el “furor caótico” por obtener pruebas COVID-19 para el gobierno “nubló el juicio del licenciado Maldonado”.

“El licenciado Maldonado expresa nuevamente su más sincero arrepentimiento por no suscribirse a la ley notarial y a su deber ético. Jamás anticipó que sus actuaciones iban a culminar en la situación que hoy se ventila ante este foro”, lee el escrito donde se solicita que la sanción contra Maldonado no procede.

La semana pasada El Nuevo Día reportó que, en momentos en que surgía el escándalo de la fallida compra de pruebas de COVID-19, Maldonado también hacia gestiones como presidente y principal oficial ejecutivo de X-Zerta Tec Solar LLC, una compañía con al menos tres entidades sucesoras registradas en el estado de Delaware y con dirección en Puerto Rico. En ese entonces, reportó este diario, cuando surgió el escándalo con Apex General Contractors, Maldonado eliminó su nombre de los documentos asociados a X-Zerta, aunque todavía continúa ligado a la empresa.

Márquez rindió dos informes sobre la investigación cameral y, en el segundo, concluyó que Maldonado pudo haber cometido varios delitos –a igual conclusión llegó la Comisión de Salud de la Cámara en otro informe- y también pudo haber violado la Ley Notarial, por lo que lo refirió al Tribunal Supremo.

“Procede el referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico, por violaciones a la Ley Notarial y Cánones de Ética Profesional a Juan Maldonado. A saber, por notarizar un documento mediante el uso fraudulento de una firma digital y un documento que no fue firmado ante él, en perjuicio de la fe pública; por incluir una firma digital no autorizada en un contrato con el gobierno; y por hacer falsas representaciones al gobierno de Puerto Rico”, sostuvo Márquez en su queja presentada en julio.

Sin embargo, los abogados de Maldonado, Mayra López Mulero y Gabriel Vázquez Segarra, indicaron al alto foro que existen una serie de atenuantes que pueden llevar al Tribunal Supremo a la decisión -que no ha sido tomada- de no sancionar a su cliente. Por ejemplo, que la urgencia “de contribuir al bien común”, en referencia a suplir al gobierno de pruebas COVID-19, fue lo que motivó la conducta de Maldonado, que el negocio con el gobierno se hizo por métodos no presenciales, que no había precedentes de compras de pruebas COVID-19 ni suplidores con experiencia en este tipo de producto, que el personal del gobierno que intervino en el proceso lo hizo “de manera desordenada y apresuradamente”, que Rodríguez no ha presentado una queja contra Maldonado y que la prisa con que se llevó a cabo la transacción debe tomarse en cuenta al evaluar la conducta de su cliente.

De hecho, López Mulero y Vázquez Segarra apuntan a que Rodríguez sí quería que se diera el negocio valorado en $38 millones y así lo confirman una serie de mensajes proporcionados a la Cámara de Representantes durante el proceso investigativo. También recalcan que el Departamento de Justicia no encontró que Maldonado hubiera cometido un delito, que su cliente no ha sido sancionado previamente por el Supremo, que tiene buena reputación y que su expediente está libre de faltas éticas.

En una vista a puerta cerrada de la Comisión de Salud de la Cámara, Rodríguez les dijo a los legisladores que Maldonado cuadró todo el negocio de venta de prueba COVID-19 a sus espaldas, que él no se enteró hasta el mismo 26 de marzo de la transacción y que su examigo falsificó su firma como parte de los trámites para finiquitar el multimillonario negocio. Rodríguez pidió testificar en privado, ya que supuestamente coopera con las autoridades federales y estatales que investigan este asunto y dice que teme por su seguridad y la de su familia, aseguró a los legisladores.

También dijo, a puerta cerrada, que cuando suministró su firma digital a Maldonado alrededor del 18 de marzo, creía que era para un negocio de producción de desinfectante de manos que estaba montando en su torrefactora Baldacci Coffee Roasters.

Sin embargo, el 19 de mayo de 2020, El Nuevo Día reveló una serie de mensajes de texto entre Rodríguez y Maldonado en que se reflejaba que Rodríguez tenía cierto conocimiento de lo que se trataba el negocio, celebró la millonaria ganancia, no intentó detener la transacción ni denunciar la supuesta falsificación de su firma y hasta hizo todo lo que estuvo a su alcance para, una vez tuvo conocimiento de la gran cantidad que podía ganar, tratar de que el acuerdo llegara a buen término.

Por ejemplo, cuando Maldonado le escribe el 26 de marzo a las 7:09 p.m. que el “el virus fue productivo”, este incluyó una captura de pantalla del contrato de venta de pruebas por $38 millones. Rodríguez López no manifestó ninguna sorpresa por eso. Por el contrario, ahí es que expresa júbilo por lo que va a ganar.

Rodríguez López le respondió: “Demasiado de muchos millones para un solo puertorriqueño. ¡Felicidades!”. Maldonado contesta: “Estoy seguro que nadie nunca te había pedido la firma para darte $”. A ese comentario, Rodríguez López le contesta: “y estoy seguro también que nadie te había dado la firma sin preguntar para qué era”.

En la réplica de Maldonado a la queja de Márquez, el exfuncionario admite que pudo haber incurrido en un error, pero que no tuvo consecuencia alguna y que, si bien violó reglamentos y códigos de ética, su acción representó la voluntad de Rodríguez.

“El lcdo. Maldonado admite que pudo haber incurrido en un error de juicio y en consecuencia acepta que es un hecho cierto que la firma de la Resolución Corporativa fue hecha por él”, lee la contestación a la queja donde se recuerda que esa fue la única instancia en que Maldonado invocó su derecho a permanecer callado durante las vistas camerales dirigidas por el representante penepé Juan Oscar Morales. Según los abogados de Maldonado y de Vázquez Segarra, ese silencio de Maldonado fue interpretado por Márquez, erróneamente, como una acción delictiva.

“Podemos colegir que la conducta del Lcdo. Maldonado atentó contra la fe pública notarial que es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental”, escribieron López Mulero y Vázquez Segarra, quienes también admitieron que su cliente incumplió con el Canon 35 del Código de Ética Profesional de los abogados, que le requiere a todo letrado en derecho “sinceridad y honradez”.

“El licenciado Maldonado reconoce su error de juicio al plasmar la firma del declarante en la Resolución Corporativa y se encuentra sumamente arrepentido de haberle fallado a su función notarial”, lee el documento.

En el escrito se incluye una relación de hechos. Por ejemplo, que en una fecha no precisada los empresarios William Tres y Manuel Agosto contactaron a Maldonado, identificado en la declaración como afiliado al Partido Nuevo Progresista, para buscar oportunidades de negocio con el gobierno como suplidores incidentales de equipo de protección personal que estaba en demanda por la pandemia de COVID-19.

Maldonado contactó al Departamento de Salud, dice el escrito, que tenía una “desesperada urgencia” para obtener pruebas de COVID-19. Maldonado contactó a Rodríguez, de quien dicen los abogados se conocían “mucho antes de este evento”, para preguntarle si quería convertirse en un vendedor incidental de pruebas a través de su corporación Apex, donde fungía como principal oficial.

Rodríguez aceptó y autorizó a Maldonado a convertirse en su enlace con el gobierno.

“El licenciado Maldonado era la persona designada por Apex para cumplir con toda la entrega de toda la documentación requerida para poder realizar esta transacción…”, reza el escrito donde se precisa que todas las comunicaciones entre Maldonado y Rodríguez fueron por mensajes de texto, vídeoconferencia y correos electrónicos.

“El licenciado Maldonado procuró que esta compra particular cumpliese con todos los procesos gubernamentales aplicables a una compra de emergencia”, reza el escrito donde se consigna que Rodríguez, con la recomendación de Maldonado, unió a Aaron Vick a través de lo que se conoce como una Resolución Corporativa como oficial de Apex para que fuera él quien representara a la corporación en el contrato de emergencia suscrito con el gobierno. En el escrito se alega que Vick fue seleccionado por su “amplia experiencia” en el comercio internacional.

Vick ha dicho que aunque suministró su firma electrónica a Maldonado de Jesús por mensajes de texto el 26 de marzo no sabía que era para firmar a nombre de Apex, empresa cuya existencia asegura que desconocía.