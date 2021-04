Mientras el Departamento de Justicia se preparara para presentar su réplica a la demanda incoada por la delegación popular en la Cámara de Representantes retando la constitucionalidad de la Ley 165-2020, el juez Alfonso Martínez Piovanetti tendrá que dilucidar, igualmente, si tiene realmente una controversia justiciable en sus manos.

Entretanto, el juez ordenó a la parte demandante esta mañana en una vista argumentativa a que enmiende la demanda para cumplir con un trámite procesal y dio a entender que resolverá el caso una vez tenga en sus manos la réplica del gobierno.

La Ley 165-2020, aprobada en diciembre del año pasado, le da al gobernador Pedro Pierluisi la facultad de convocar en cualquier momento una o más consultas populares para validar el resultado del plebiscito del noviembre pasado. Dicha ley también le ordena a Legislaturas futuras asignarle $1.2 millones anuales a la Comisión de Igualdad para gastos de funcionamiento y salarios.

Sin embargo, la Ley 167-2020, que viabiliza la consulta de mayo para que el pueblo elija los llamados cabilderos de la estadidad, deroga la Ley 30-2017 que creó la Comisión de Igualdad.

Uno de los argumentos de la parte demandante, representada por el abogado Jorge Martínez Luciano, es que la Ley 165-2020 es inconstitucional porque le quita a la actual Legislatura ciertas potestades como convocar a eventos eleccionarios, mientras se le pretende imponer la obligación de identificar $1.2 millones todos los años para financiar una entidad que ha sido derogada.

“Esto va al umbral de este caso”, observó Martinez Piovanetti durante la vista de esta mañana. “Tengo una duda y es de umbral y es que quiero saber si hay una controversia genuina aquí. Según leo la disposición… la Ley 167-2020 derogó la Ley 30-2017”.

“No puedo dejar de expresar las dudas que me surgen al leer estas distintas leyes”, insistió.

Por un lado, Ramón Rosario Cortés, abogado del Partido Nuevo Progresista (PNP) –parte que fue admitida hoy en el pleito como interventora- reconoció que la Ley 167-2020 tiene el efecto de derogar la Comisión de la Igualdad “si esa fue la intención del legislador”. De hecho, las dos leyes, la 165 y la 167 fueron aprobadas el mismo día. “Pero la posición del PNP es que eso no está ante el tribunal. Es una controversia inocua que se levantaría cuando surja el presupuesto”, dijo.

Martínez Luciano reconoció que este choque de leyes podría ser un simple error inadvertido de los legisladores y que él tiene claro que la intención de la Legislatura pasada penepé fue asignarle el dinero a los cabilderos a ser electos en mayo.

En cuanto a los verdaderos méritos del caso, Rosario Cortés argumentó que es la arena política y no el foro judicial el escenario donde se debe atender cualquier controversia en torno a la Ley 165-2020, aunque acto seguido señaló que dicha ley establece que cualquier controversia en torno a la aplicación de la ley deberá ser dirimida, en primera instancia, por la Comisión Estatal de Elecciones, un paso que fue obviado por los demandantes.

Martínez Piovanetti pareció rechazar este argumento al señalar que la controversia no es electoral, sino constitucional y también incide en el presupuesto del país, ambas materias ajenas a la pericia de la CEE.

“Se tienen que agotar los remedios administrativos”, insistió Rosario Cortés.

El exfuncionario durante el gobierno de Ricardo Rosselló planteó que el tribunal no debía conceder el injunction solicitado porque los demandantes no han probado que sufrirían un daño inminente, esto porque al amparo de la Ley 165-2020 el gobernador Pedro Pierluisi no ha convocado un evento electoral.

“Aquí el vehículo correcto es la arena política y si los demandantes quieren enmendar una ley válidamente aprobada… (pueden radicar legislación)”, dijo Rosario Cortés.

Ambas cámaras legislativas han aprobado un proyecto de ley que deroga las leyes 165 y 167 del año pasado, pero se espera que Pierluisi vete el proyecto una vez llegue a su escritorio.

Se trata del Proyecto de la Cámara 21 y, como indicó el abogado Juan Carlos Ramírez Ortiz, representante legal del gobernador, el caso no está maduro precisamente porque el primer ejecutivo no ha tomado una decisión sobre la medida.

“Esto es un caso inherentemente político”, intervino Tania Libertad Fernández Medero, del Departamento de Justicia.

Postura de la Cámara

Al defender la posición de los demandantes, Martínez Luciano insistió en que le toca al Tribunal atender una controversia de separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en que también se solicita que se declare una ley inconstitucional. De hecho, el abogado cuestionó la validez del lenguaje que dejaría en manos de la CEE atender una controversia, según él, constitucional.

“Aquí se está planteando una separación de poderes. La ley vigente y se presume válida y solo puede ser destruida mediante dictamen judicial”, sostuvo. “Y la Asamblea Legislativa puede derogar leyes, pero no a menos que tenga una súper mayoría y el gobernador tiene la facultar de vetarlo”.

Martínez Luciano argumentó que el daño a la Legislatura ya está hecho con la mera firma de la Ley 165-2020 ya que ahí es que se obliga a futuras Legislaturas a asignar dinero no importa las circunstancias y a aceptar la voluntad de un gobernante que quiera convocar un evento electoral. Argumentó también que la doctrina sobre el daño que debe ser probado admite que se demuestre que el daño es inminente y ese daño se demuestra ante la proximidad con que la Legislatura actual estaría obligada a asignarle $1.2 millones “para esa gente que va allí a Washington”.

“La legislación dice que la facultad de convocar una elección se le han quitado a la Asamblea Legislativa”, dijo.