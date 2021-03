El Departamento de Justicia se opuso hoy a un proyecto de ley que obligaría al ministerio público a entregarle a cualquier imputado, o su representación legal, copias de declaraciones o declaraciones juradas que se sometan durante una vista de causa para arresto.

El Proyecto de la Cámara 459, de los representantes Orlando Aponte y Mariana Nogales, propone que ciudadanos citados a vistas de causa para arresto tengan el derecho, mayormente a través de sus abogados, de conocer si, de la prueba presentada, hay evidencia que demuestre elementos de delito. Esto, a su vez, permitiría levantar las defensas afirmativas, según los legisladores.

Proyecto Inocencia, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) favorecen el proyecto.

En una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, el Departamento de Justicia, a través de Nathalie García García, de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post Convicción; y los fiscales Elba Cruz y José Iván Carrasquillo Santana, plantearon que el proyecto representa un cambio sustancial a la Regla 6 vigente e impacta “adversamente” la forma en que se investigan casos criminales.

PUBLICIDAD

Según los fiscales, hablando a nombre del secretario designado Domingo Emanuelli, el cambio resultaría oneroso para el ministerio público y convertiría la vista de causa para arresto en un evento similar a un juicio.

“Lo propuesto en esta medida legislativa convertirá el proceso en uno potencialmente adversarial, lo que requeriría la designación de fiscales adicionales para que comparezcan a estas vistas de determinación de causa para arresto”, indicaron al sostener que, con acceso a la denuncia, la defensa del imputado ya tiene conocimiento de qué se le acusa.

Ese documento ya contiene datos como los nombres de los testigos de cargo, el nombre del fiscal que autorizó la denuncia y el o los nombres de los agentes, entre otros datos.

El trío de funcionarios resaltó que lo que se conoce como la “acción penal” contra un individuo no comienza hasta que un juez o jueza encuentra causa para su arresto, por lo que, de ser aprobada la medida, se le entregaría al imputado las declaraciones juradas cuando todavía no está bajo la jurisdicción del tribunal.

Recordaron que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico establece que el imputado no tiene derecho a presentar testigos en una vista de causa para arresto y solo puede interrogar a las personas que presente la fiscalía, si optara por hacerlo.

“Sus derechos se limitarán a estar asistidos por un abogado y a presentar prueba a su favor”, lee parte de la decisión del Supremo.

En la actualidad, todo imputado tiene acceso a examinar la evidencia al momento de la vista preliminar luego de finalizado cada interrogatorio directo o en el juicio, de tratarse de un delito menos grave que requiera ir a juicio. De hecho, el Supremo se ha expresado en contra de que se tenga acceso a la declaración jurada antes de iniciar el interrogatorio del fiscal.

PUBLICIDAD

“Su propósito lógico es el uso de la declaración jurada como herramienta para impugnar la credibilidad del testigo. Por tanto, mientras no haya declarado el testigo, no hay posibilidad de contrainterrogarle y, por ende, no hay motivo para proveer copia de la declaración jurada al imputado”, lee parte de la ponencia firmada por Emanuelli.

La Sociedad para la Asistencia Legal favorece el proyecto

Mientras, en una ponencia firmada por el director ejecutivo de SAL, Félix Vélez Alejandro, además de Yahaira Colón Rodríguez y García García, la entidad sostuvo que en la actualidad el Estado tiene una “herramienta absoluta” para presentar cargos contra un ciudadano valiéndose de una declaración que no fue ni presentada en sala y sometida a escrutinio.

“No controvertida”, según la SAL.

“Permitir el acceso a las declaraciones juradas desde la etapa de vista de causa para arresto representa un cambio favorable en nuestro ordenamiento para los imputados de delitos”, reza la ponencia donde se advierte que, aún con ese cambio, se mantendría la limitación del careo en caso de que no haya testigos de cargo presentes.

La SAL fue más allá y planteó que, si bien no se deben presentar cargos solamente fundamentados en declaraciones juradas, favorece la medida por los argumentos esbozados por Nogales y por Aponte en el sentido de que los imputados conocerían los supuestos hechos en que se basan la o las denuncias.

No obstante, insisten en que se deja fuera del panorama del proyecto el supuesto defecto de que un imputado pueda ser acusado sin tener la oportunidad de confrontar a un testigo. También advirtieron que un imputado no tendría acceso a la declaración jurada utilizada para acusarlo si ese testigo no es sentado a declarar en la vista preliminar.

PUBLICIDAD

En cuanto al Proyecto Inocencia, de la Universidad Interamericana, su director fundador, Julio Fontanet, su directora de legislación Vanessa Mullet y su coordinador Juan Carlos Vélez Santana favorecieron el proyecto porque, entre otras cosas, el atraso en la entrega de las declaraciones juradas a la defensa hasta que se utilicen en la vista preliminar representa una “dilación innecesaria de los procedimientos”.

El trío de juristas señaló que el acceso a las declaraciones juradas le permitirá al imputado tener una defensa adecuada en momentos en que las vistas de causa para arresto pueden ser “pro forma”.

Además, sostuvieron que se podrían evitar convicciones erróneas e indicaron que “la tenencia de las referidas declaraciones juradas permitiría, incluso, en casos específicos, acceder potencialmente a prueba exculpatoria que pudiese surgir de las mismas”.

Visto bueno de la Pontificia Universidad Católica

Luis A. Zambrana González, profesor conferenciante de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, se expresó a favor de la medida al señalar que permitiría al ciudadano confrontar la prueba que el Estado tenga en su contra.

“Esta medida robustece los derechos de la ciudadanía durante una etapa crítica que podría conllevar la pérdida del derecho fundamental a la libertad, entre otros efectos graves que surgen de la determinación de causa para arresto”, sostuvo el profesor.

“Esta etapa, que es el eslabón entre la fase investigativa y el proceso penal, es lo suficientemente importante y decisiva como para reconocerle legislativamente el mayor grado de garantías constitucionales y estatutarias posibles”, añadió Zambrana González.

“Convendría que el magistrado o la magistrada tuviera un escenario probatorio lo más real y fidedigno posible ante su consideración. Es decir, que la prueba que prevalezca sea la más óptima para emitir un juicio lo más preciso posible sobre causa probable para arresto. Por lo tanto, convendría que, antes del inicio de la vista en cuestión, si la persona imputada está presente en corte, y más aún si está asistida de representación legal, pueda examinar copia de la declaración o declaraciones juradas que el Ministerio Público pretende someter en su contra”, añadió Zambrana González.