En esa línea, el secretario de Salud, Víctor Ramos , dijo no entender el propósito del registro de “la frecuencia de asistencia”, y señaló que, si bien no se oponen a la recopilación de datos sobre los servicios ofrecidos en las instalaciones, el proyecto no es claro en cuanto a quién, en su agencia, se encargaría de acopiar los datos.

Asimismo, recomendó enmiendas para que el protocolo de consentimiento sea aplicable a partir de los 16 años y no desde los 15, como se propone. Este cambio, dijo, permitiría atemperar el proyecto al estado de derecho vigente, que establece que los menores de 16 años no tienen capacidad jurídica para consentir una relación.

“Especular no está bien”

“Con todo el respeto, yo creo que especular no está bien. Si usted tiene evidencia de que algunas de las clínicas no están reportando lo que hacen, usted haga una querella al Departamento y se va a atender. Pero especular que un profesional de la salud no está haciendo lo correcto, en una vista pública de la Cámara de Representantes, no creo que sea apropiado, si no hay la evidencia”, subrayó el secretario.