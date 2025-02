Senado aprueba proyecto que requiere consentimiento de padres o tutores para realizar abortos a menores de 15 años

Para el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la inercia respecto a la medida no era “alternativa”. “Yo no sé cuál es la confusión que puedan tener otros compañeros. Es tan sencillo como si usted está a favor que se les notifique a los padres o no está a favor... ¿Es demasiado pedir, compañeros? ¿De verdad?”, señaló el presidente legislativo en la sesión.