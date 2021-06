La subrogación gestacional será una alternativa para todas las personas y no solo para aquellas que alguna condición clínica les impida cargar a término un embarazo.

Así quedó establecido en el Proyecto de la Cámara 577 que busca regular la maternidad subrogada en Puerto Rico, práctica que es legítima, según el Código Civil vigente, pero que hasta el momento no está reglamentada. “Se permite el acuerdo de subrogación gestacional cuando no se pueda o no se desee cargar a término un embarazo”, lee la medida.

Inicialmente, se había intentado establecer que la subrogación gestacional fuera una alternativa solo para aquellas personas que no pudieran cargar a término un embarazo “por razones médicas o biológicas”.

“Este proyecto vino avalado por el Departamento de Salud, el Colegio de Médicos Cirujanos y otros médicos obstetras. Hemos acogido la mayoría de las enmiendas. Hubo un momento en donde se pensaba que un acuerdo de notario bastaba y entendemos que debe ser un acuerdo mediante contrato entre ambas partes y presentado en el tribunal”, expresó el representante Ángel Matos, autora de la medida que pasa ahora a evaluación del Senado.

PUBLICIDAD

La medida contó con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Entre los cambios discutidos e incluidos, explicó Matos, está la introducción de lenguaje para evitar la gestoría, o sea, que personas no autorizadas sean enlaces entre los futuros padres y la subrogada. Ese trámite solo estará autorizado a médicos obstetras o ginecólogos. Las personas que incumplan podrían recibir una multa de $15,000.

La medida también prohibe incluir en el pacto cualquier beneficio económico o compensación fuera del pago de los gastos médicos, legales o psicológicos acordados. “Hemos incluido los riesgos vinculados. Hemos contemplado todas las variables posibles, incluyendo costos médicos, posibles costos médicos por alguna complicación y el pago de cualquier salario dejado de devengar por razones médicas. Hay un lenguaje que incluye cernimiento de salud post parto. Es un proceso bien ordenado”, planteó Matos.

La medida aprobada define la “subrogación gestacional” como el proceso por el cual una mujer gesta un embarazo a término para dar a luz, sin estar vinculada genéticamente al menor, a través de la fertilización in vitro usando el gameto o gametos de al menos uno de los padres intencionales y/o adonados por un tercero conocido o anónimo.

La pieza legislativa establece, además, los requisitos de elegibilidad de la parte subrogada, quien deberá tener al menos 21 años y haber completado una evaluación médica relacionada al proceso, así como una consulta de salud mental. Igualmente, tiene que haber sido informada sobre los pormenores y consecuencias del procedimiento y debió haber sido orientada por el Registro Demográfico sobre la inscripción del nacido.

PUBLICIDAD

El representante de Partido Popular Democrático (PPD) entiende que la medida no tendrá problemas en el Senado para su aprobación, pero anticipó que mañana, lunes, se comunicará con los senadores de la Pava.