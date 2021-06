El proyecto legislativo para establecer la educación con perspectiva de género en el sistema de enseñanza público sigue sin los votos necesarios para su aprobación en la Cámara, esto a pesar de que el sábado -en un intento por lograr el favor de la mayoría- se redactara lenguaje para establecer que “el currículo no incluirá nada relacionado a educación sexual ni connotación alguna a este tema”.

La medida finalmente no fue llevada a votación.

“Hay compañeros que, aunque el proyecto no habla en ninguna parte de educación sexual, quieren tener una salvaguarda específica para que no se autorice ni se permita establecer un currículo con educación sexual. No tengo problemas en incluir el lenguaje para que estén tranquilos, pero la verdad es que sin incluirlo como quiera no lo permite”, afirmó el representante Ramón Luis Cruz, uno de los tres autores del Proyecto de la Cámara 714.

“La intención es que se eduque a nuestra juventud y a nuestras futuras legislaciones que el hombre y la mujer son iguales, que el hombre tiene que respetar a la mujer como una igual, que no es su propiedad. Buscamos educar para erradicar el discrimen y la violencia”, expuso el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

PUBLICIDAD

Otra de las enmiendas que sufrió la medida fue que se eliminó el término “educación con perspectiva de género” y se sustituyó por “educación con equidad de género”.

“Aun con la palabra equidad hay grupos que están opuestos a la legislación, porque dicen que tiene cosas que no tiene”, afirmó Cruz Burgos.

Según la medida, la responsabilidad de establecer el currículo, sería de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) junto al Departamento de Educación. Este deberá estar dirigido a promover “la igualdad entre los seres humanos, el manejo de conflicto o control de ira y la prevención de la violencia doméstica”. La implementación será desde los grados elementales hasta los superiores.

“No es un currículo de educación sexual ni de ideología de género, pero lamentablemente otras personas han querido traer argumentos que no tienen nada que ver con la medida y ha hecho que compañeros no se sientan listos para que lo votemos”, expuso sobre la medida que también tiene como autores a Héctor Ferrer Santiago y Jesús Manuel Ortiz.

Cruz Burgos no pudo precisar si la medida irá a votación durante esta sesión legislativa que culmina en junio. Pero, sostuvo que está “en total apertura” de continuar las conversaciones en busca de un consenso. “Lo vamos a llevar a votación cuando esté listo”, expuso.

También quedó sobre el tintero el Proyecto de la Cámara 675, de la autoría de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, para establecer un curso sobre valores y ética en el sistema público.

PUBLICIDAD

Según la medida, se enseñarán los valores de equidad, integridad, justicia, valor, tolerancia, honestidad, rendición de cuentas, cooperación, responsabilidad, respeto, paz, lealtad, trabajo duro, amor y esperanza. Estos son definidos como conjunto de virtudes, cualidades y principios que han sido estimados como buenos por la sociedad a lo largo de los siglos y que propenden al bienestar y orden.

“Mi proyecto es de valores y equidad y es un valor... no es necesario la perspectiva de género”, argumentó Burgos que también se opone al Proyecto de la Cámara 714 que es rechazada, igualmente, por el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

“Le manifesté al gobernador que cualquier proyecto, cualquier acción que aprobaran aquí o que él quisiera implementar mediante orden ejecutiva, yo estoy en contra. Se lo dejé claro al gobernador que la voy a combatir desde la trinchera en que esté”, afirmó Méndez al alegar que la medida “afecta los valores y la familia tradicional”.

Quedó pendiente, igualmente, la Resolución de la Cámara 80, de la autoría del representante independentista Denis Márquez, que le ordena a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), así como a su presidente, a realizar una campaña educativa sobre la perspectiva de género.