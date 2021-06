El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, advirtió hoy, jueves, que citará al presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, bajo apercibimiento de desacato, luego de que incumpliera con el requerimiento de información que le hizo el poder legislativo.

Stensby estaba citado para asistir hoy, a una vista pública de la comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, pero ayer envió un correo electrónico diciendo que no estaría disponible.

El ejecutivo tampoco proveyó una serie de documentos requeridos, entre los cuales se encuentra información sobre la cantidad de brigadas establecidas, la cantidad y los puestos de los empleados en cada brigada, así como las regiones o municipios que cubre cada brigada y la cantidad de empleados en el centro de llamadas de servicio al cliente.

“Es una falta de respeto, desconsideración e irresponsabilidad del señor Stensby haber enviado anoche a la directora de la comisión una carta para excusarse de la vista pública... Una carta que esta comisión no va a aceptar como excusa”, estableció Torres Cruz durante la vista pública. Recalcó que la compañía tiene 22 vicepresidentes con salario de $675,000 anuales, que pudo haber enviado a rendir cuentas ante el pueblo sobre las interrupciones de servicio eléctrico y alegados ataques a su página cibernética.

Torres Cruz añadió que recomendará al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, acudir al Tribunal Superior de San Juan, si Stensby se ausenta de la próxima vista pública pautada para el miércoles, 23 de junio, o si falla en remitir la información. “Si los documentos no están aquí 48 horas antes de ese miércoles, esta comisión le pedirá al presidente de la Cámara que acuda al tribunal”, advirtió.

La información solicitada por la comisión incluye las querellas radicadas y atendidas desde el 1 de junio, en que LUMA asumió las riendas de la operación del sistema de transmisión y distribución y de las oficinas de servicio al cliente.

Además, la comisión cameral requirió que el consorcio canadiense- estadounidense someta documentación sobre la cantidad de interrupciones al servicio eléctrico, los sectores afectados y el período en que ha tomado la restauración y reparación de las averías.

En un aparte con El Nuevo Día, Torres Cruz aseveró que la información es pertinente para conocer si el consorcio cumple con el contrato multimillonario que le concedió el gobierno de Puerto Rico bajo las administraciones de Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi Urrutia.

“Entraron (a operar) sin tener el personal necesario y la AAPP (Autoridad de Alianzas Público-Privadas) no quiere revisar si están en incumplimiento con el contrato. La AAPP dice que le certificaron que tenían 500 celadores. El propio Stensby dijo, en una vista pública, que necesitaba 800 celadores de línea, sin contar los auxiliares de línea y podadores”, expresó Torres Cruz.

El representante explicó que hasta que el tribunal de quiebra de Estados Unidos apruebe el contrato de 15 años con LUMA Energy, lo que ha entrado en vigor ha sido un contrato sumplementario que garantiza una partida de $115 millones anuales a LUMA.

“Stensby no va a poder seguir con el subterfugio de que no quiere contestar preguntas o entregar documentos por ser una compañía privada porque ellos aquí no ponen un centavo; todo gasto de LUMA Energy se le reembolsa con los fondos de la tarifa de energía eléctrica que son fondos públicos”, arremetió Torres Cruz en la vista pública.

El Artículo 34 del Código Político de Puerto Rico establece que el presidente de la Cámara de Representantes puede acudir al tribunal para solicitar orden de comparecencia y eventualmente un desacato por incumplir con esa orden.

La representante Mariana Nogales Molinelli, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, se unió también a las expresiones de Torres Cruz. “Si la AAPP no supervisa, desde esta comisión se le va a estar haciendo la supervisión correspondiente y le llevamos el conteo del incumplimiento para ver cuándo cancelamos el contrato”, puntualizó.

Este diario solicitó la reacción de LUMA Energy, pero al momento de publicación no se ha producido.