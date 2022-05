La Cámara de Representantes amplió esta tarde el alcance de una medida que originalmente tenía la intención de que la hermana del gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi, tuviera que rendir informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para incluir a una amplia gama de parientes de funcionarios que también tendrían que presentar estos informes en las tres ramas de gobierno y los municipios.

El cuerpo legislativo aprobó la medida a viva voz y se espera que sea refrendado en votación final.

Se incluyó como enmienda en sala que tendrían que presentar informes financieros parientes de legisladores, de alcaldes y del Gobernador que trabajen en cualquier área de las tres ramas del Gobierno, reciban o no remuneración.

Esta tarde el gobernador indicó que aceptaría firmar el Proyecto de la Cámara 505 si se incluía igual de presentar informes financieros parientes de cualquier funcionario electo, incluyendo alcaldes y legisladores o cualquiera que trabaje en la Rama Legislativa o Ejecutiva.

“Si se va a cambiar la ley, y se quiere mayor transparencia, esta debe incluir a todos los parientes cercanos de funcionarios electos independientemente del partido que sean. No se debe legislar por encargo o agenda, sino para establecer requisitos de aplicación general”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas. “Toda medida que procure la transparencia y combatir la corrupción tendrá mi aval. Si se hacen estas enmiendas que procuran transparencia sin colores políticos, podré firmarla”, agregó.

PUBLICIDAD

La medida original enmendaba la Ley de la OEG para que lea que tendrán que rendir informes financieros “aquellos parientes que trabajen en la Oficina propia del Gobernador, reciban estos o no remuneración económica por dicha labor”.

A principios del cuatrienio, la OEG presentó una opinión consultiva solicitada por Caridad Pierluisi en que le notificó que no tenía que rendir informes financieros. Caridad Pierluisi es la encargada de la Oficina del Gobernador y ha dicho que se encarga de aspectos administrativos de personal en La Fortaleza y llevar la agenda de su hermano.

De otra parte, en momentos en que múltiples alcaldes han sido acusados por corrupción por solicitar pagos a cambios de otorgar contratos de recogido de basura, la Cámara aprobó un proyecto sustitutivo que requiere que la otorgación de un contrato de recogido de basura o de escombros a nivel municipal sea precedida por una subasta.

Ese requisito, lee la medida que agrupa los proyectos camerales 1113 y 1116, no se hará valer cuando esté vigente una declaración de emergencia declarada por el Gobernador o Gobernadora o por el Presidente de Estados Unidos siempre y cuando el municipio está incluido en dicha declaración. La pieza legislativa limita la extensión de estos contratos a cinco años.

Las contrataciones serán permitidas en estos casos de emergencia sin la celebración de subasta, siempre y cuando la contratación sea ordenada mediante una Orden Ejecutiva del alcalde, aunque también se dispone que la orden no podrá durar más de 90 días.

La Cámara Baja también dio paso al Proyecto de la Cámara 378, que obliga a la OEG a publicar en su página de internet el resumen del informe financiero de los miembros de la rama legislativa. Actualmente la ley obliga a la OEG a solo publicar los informes de los miembros de la Rama Ejecutiva.

PUBLICIDAD

Estos informes incluyen: todos los ingresos provenientes de salarios, compensaciones, transacciones, negocio propio y otros ingresos; total de activos que incluye el conjunto de los bienes tangibles e intangibles con valor monetarios; total de pasivos que incluye el conjunto de obligaciones y compromisos y total de otras transacciones financieras.

De otra parte, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 1013 presentado por petición de la organización Somos Más. La medida enmienda la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno para impedir que empleados de confianza puedan ser contratados como personal de carrera sin primero tener que esperar dos años desde el momento en que perdieron su plaza de confianza.

El proyecto fue enmendado para que la prohibición aplique si se trata de una transacción de personal dentro de la misma agencia. Además, establece que, para autorizar la contratación de un empleado de confianza a un puesto de carrera, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrá que verificar que los requisitos de preparación académica se cumplan, que se aprueben exámenes o criterios ya establecidos para el reclutamiento y que se certifique que los servicios brindados como empleado de confianza fueron satisfactorios.

Otro proyecto presentado por Somos Más que fue aprobado es el PC 1015, que crea la Ley para regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades Político Partidistas.

La medida define funcionario público como: empleados, contratistas o personas que trabajan en las agencias o municipios.

Estos funcionarios no podrían crear grupos políticos en su horario laboral. Las prohibiciones también incluyen el impedir que un funcionario prometa un empleo a cambio de aportaciones recibidas con propósitos político partidistas o que amenace o prive a una persona de su empleo por aportaciones hechas o dejadas de hacer a candidatos o partidos políticos. El proyecto dispone el proceso para llevar investigaciones que revelen el incumplimiento con el estatuto y las sanciones y penalidades.

PUBLICIDAD

En la sesión de hoy también se aprobó el Proyecto de la Cámara 1219, que redirige el dinero recaudados por concepto de patentes municipales que pagan las compañías de telecomunicaciones a la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes para “gastos operacionales del CRIM”.

La pieza legislativa es de la autoría de Luis “Narmito” Ortiz Lugo, Juan José Santiago Nieves, Orlando Aponte Rosario, José Rivera Madera, Wanda Del Valle, Er Yazzer Morales y José “Memo” González.

El representante José Bernardo Márquez Reyes, de Movimiento Victoria Ciudadana, advirtió que el informe de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización no incluyó un estimado de cuánto dinero sería redirigido.

“Estamos a ciegas sobre cuánto dinero estamos hablando”, dijo Márquez Reyes al recordar que la medida solo dispone que se usará el dinero para invertir en “nuevas herramientas tecnológicas” para aumentar los recaudos.

“Tampoco tenemos claridad de qué herramientas se está hablando o se van a promover y cómo se justifican”, dijo.

El representante Independentista Denis Márquez criticó, entre otras cosas, que se entregue a dos entidades privadas dinero público.

Los representantes Domingo Torres García, Santiago Nieves, Gabriel Rodríguez Aguiló y Ortiz Lugo defendieron la medida en sala.

“No veo por qué no se puede asignar esos fondos para que se usen para gastos operacionales y para dar adiestramientos”, dijo Torres García.

La Cámara también aprobó hoy el PC 731, que dispone que en cualquier caso en que se autorice una orden de protección, se le provea a la víctima una aplicación de detección electrónica del agresor que opere a través del Sistema de Posicionamiento Global.

PUBLICIDAD

La medida no identifica los fondos para que se ejecute la iniciativa.

El cuerpo legislativo derrotó el Proyecto del Senado 28, que amplía las capacidades permitidas por ley actualmente a los naturópatas licenciados y las equipara, según críticos de la medida con las capacidades de doctores en naturopatía.

“El proyecto pretende equiparar al naturópata doctor con las funciones del naturópata licenciado y eso nos trae cuestionamientos y tenemos que preguntarnos qué opina el Departamento de Salud, que fue a las vistas públicas y rechazaron el PS78 porque entiende que esa función que se les da atenta contra la salud pública”, dijo el representante Juan Oscar Morales cuando la medida fue discutida en el pleno, pero dejada en asuntos pendientes, la semana pasada.

“Los licenciados no tienen la educación formal que se requiera para interpretar un laboratorio”, agregó Morales al referirse a la capacidad que tendrían los naturópatas licenciado de recomendar laboratorios e interpretarlos.

El proyecto, radicado por petición, fue presentado por el senador independiente José Vargas Vidot.

La medida por ejemplo, prooonía modificar el estado de derecho para que el naturópata licenciado, que actualmente prescribe y recomienda tratamientos de alimentación natural o integral y otros productos naturales, no tóxicos que no requieran prescripción médica a: “prescribir o recomendar con fines preventivos o terapéuticos, alimentación integral y suplementos de grado profesional o de venta libre, tales como: fitoterapéuticos, nutracéuticos, medicamentos homeopáticos clásicos, compuestos y antihomotóxicos, extractos de plantas, compuestos liposomales de origen natural, vitaminas, minerales, enzimáticos digestivos de amplio espectro, suplementos dietéticos y fórmulas glandulares y hormonales, entre otros productos de origen natural y botánico, comúnmente empleados en la práctica de la Naturopatía, que no sean tóxicos o requieran prescripción médica”, según lee el proyecto.

PUBLICIDAD

El representante José Bernardo Márquez también se opuso a la medida y señaló que la medida “desdibuja’ los campos de acción de las dos profesiones.

Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, defendió la medida en el hemiciclo.

“Generalmente el paciente acude a estos profesionales en búsqueda de ayuda desde un punto de vista nutricional y con el interés de identificar la causa de su problema de salud. También es común que llegue el paciente al naturópata licenciado con diagnósticos y buscando alternativas menos nocivas”.

La representante penepé Lourdes Ramos argumentó que las enmiendas en sala aprobadas esta tarde fueron presentadas sin ser compartidas con legisladores como ella.

“No es desconfianza y que no crea que sea una alternativa… se trata de que cuando alguien estudia leyes, pero no pasa la reválida, no es licenciado”, dijo Ramos.