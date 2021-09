Los integrantes de la Comisión cameral de Hacienda avalaron esta mañana 10-5, con tres abstenidos, el proyecto que crea la ley habilitadora del plan de ajuste de deuda (PAD) tachando completamente, como lo pidió el sector sindical y el propio Ejecutivo, todo el lenguaje relacionado a las pensiones.

El proyecto será discutido en la sesión legislativa de hoy, jueves.

Votaron a favor los populares Luis Ortiz Lugo, Kebin Maldonado, Ángel Fourquet, Juan José Santiago Nieves, Rafael “Tatito” Hernández, Ángel Matos García, Roberto Rivera Ruiz de Porras, Lydia Méndez, Jesús Santa Rodríguez y José “Conny” Varela.

Se opusieron el popular Héctor Ferrer Santiago, Mariana Nogales, Denis Márquez Lebrón, José Bernardo Márquez Reyes y la penepé Lourdes Ramos.

“No al recorte de las pensiones ni entregar un cheque en blanco a Natalie Jaresko y a a Junta. En contra”, dijo Ferrer Santiago.

Se abstuvieron los penepés Juan Oscar Morales, Luis Pérez Ortiz y Ángel Morey Noble.

El corazón de la pieza legislativa sigue siendo la autorización al Estado a intercambiar deuda vieja por deuda nueva valorada en $7,400 millones. Según los propulsores de la medida el proyecto tiene como resultado, aunque todavía falta por el trámite ante el Tribunal de Quiebras, recortar la deuda pública de unos $33,000 millones a $7,400 millones.

Esa nueva deuda implica un pago anual de $1,130 millones e incluye el pago pactado previamente con los bonistas de Cofina.

“Si se están pagando casi $500 millones (anuales) de Cofina, tengo que buscar $600 millones (anuales). Si en cinco años o seis hemos recogido, y según Omar Marrero tenemos $12,000 millones guardados y se han sacado $2,000 millones por María... entonces va a sobrar dinero para los vigilantes de Recurso Naturales y los trabajadores sociales que pide la secretaria de la Familia”, dijo Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

La transacción del PAD también incluye un “pronto pago” de $7,000 millones a los bonistas.

El lenguaje eliminado estaba relacionado a un acuerdo alcanzado entre la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para elevar el umbral de pensiones sujetas a un recorte de 8.5% de $1,500 a $2,000 mensuales. Ese acuerdo también contemplaba la creación de un fondo especial de restitución de $44 millones para que los pensionados que se vieran afectados por los recortes, que ascienden a 16% del total de pensionados, no se vieran afectados.

El dinero que nutriría ese fondo especial estaba condicionado a sobrantes de fondos Medicaid.

Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), solicitó ayer, miércoles, que se eliminara el lenguaje, ya que es la intención del Ejecutivo honrar las pensiones, sin recortes, con dinero del presupuesto. Los sindicatos también pidieron la eliminación del lenguaje ya que entienden que representa una claudicación a la política pública consignada en la Ley de Retiro Digno que tiene como norte el cero recorte a las pensiones.

Santa Rodríguez indicó que la Cámara actuaría luego a favor de los pensionados después que se dilucide en el Tribunal de Quiebras la validez de la Ley de Retiro Digno.

“Creo que es un error, pero fue una recomendación de los sindicatos del país y de algunos compañeros legisladores. Ellos entienden que si no prosperan en el pleito por la Ley 7 (Retiro Digno) podríamos volver acá y hacer el mecanismo desde acá. Yo quería hacerlo desde ya, pero manda la mayoría”, sostuvo Santa Rodríguez.

El legislador reconoció que, si la jueza Laura Taylor Swain invalida la Ley de Retiro Digno y ordena un recorte de hasta 8.5% en las pensiones que superen los $1,500 mensuales, los pensionados ya no tendrían el mecanismo de negociación que, según él, tienen ahora con el PC 1003, que condiciona la emisión de nueva deuda a que se eleve el umbral a $2,000 mensuales y se cree el mecanismo de restitución.

“Voy a trabajar con el asunto, pero la forma de evitar el problema estaba aquí”, dijo Santa Rodríguez, al referirse al proyecto enmendado. “Se me hace más fácil negociar ahora, que negociar después, pero los sindicatos dijeron que no y algunos compañeros dijeron que no”.

El proyecto de ley también contempla el que se liberen unos $62 millones del CRIM para ser destinado a los municipios. El uso del dinero está limitado al recogido y disposición de basura, recogido y disposición desperdicios sólidos, recogido y disposición de escombros y la implementación de programas de reciclaje.

En el proyecto eliminó el lenguaje que contemplaba consultar tanto a maestros como a jueces sobre la deseabilidad de cotizar al Seguro Social. Ese fue otro planteamiento de los sindicatos, quienes señalaron que los maestros activos que todavía cualifican para una pensión de beneficio definido tendrían que negociar a ese beneficio, contrario al texto de la Ley de Retiro Digno, para entonces poder cotizar para el Seguro Social.

La medida contempla la creación de unos instrumentos de deuda llamados Instrumentos de Valor Contingente. Según Santa Rodríguez, se trata de bonos cuyo pago estaría condicionado a que se alcancen ciertas métricas económicas.

“Si hay un sobrante de cash... el bonista tiene la oportunidad de tener un rendimiento mayor”, dijo el legislador.

Al iniciar la vista, el representante José Bernardo Márquez, de Movimiento Victoria Ciudadana, argumentó, sin éxito, que no se podía celebrar la vista de hoy porque no se circuló el entirillado con las enmiendas del proyecto con al menos 48 horas de antelación a la audiencia. El documento se repartió poco antes de las 9:00 a.m. de hoy.

Santa Rodríguez le indicó el Reglamento de la Cámara permite que, con “justa causa” se podía eximir del requisito del tiempo.

Ferrer Santiago, por su parte, argumentó que la vista ante el Tribunal de Quiebras para evaluar el PAD está señalada para el 8 de noviembre por lo que “no hay prisa”

“Fue un comentario y no fue corroborado”, dijo Santa Rodríguez al aludir al comentario de Ferrer Santiago, quien se refirió a una declaración que hiciera ayer en una vista pública el abogado experto en quiebras, Rolando Emanuelli.