La contralora Yesmín Valdivieso concluyó que no hará públicos los contratos de LUMA Energy registrados en la dependencia que dirige y que no tomará una determinación en lo contrario hasta que tenga resolución final la demanda que presentó la Cámara de Representantes contra la empresa por acceso a información.

Solo falta que el Tribunal Supremo atienda una segunda reconsideración presentada por la empresa, que ha perdido el pleito en el Tribunal de Primera Instancia, en el Tribunal de Apelaciones y en dos instancias en el Tribunal Supremo.

En una carta del 4 de octubre dirigida al representante popular Luis Raúl Torres, la directora de la Oficina de Asuntos de Auditoría, Edna Velázquez Díaz, le indicó al legislador que el consorcio, que opera facetas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como servicio al cliente y el sistema de transmisión y distribución ha estado registrando contratos en la Oficina del Contralor del Puerto Rico (OCPR) desde julio.

Ya Valdivieso había declarado que la OCPR tiene jurisdicción sobre los contratos del privatizador.

Sin embargo, Velázquez Díaz le indica también a Torres que el contrato pactado entre LUMA Energy y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas le reconoce a LUMA Energy y a la AEE “proteger judicialmente lo que pudieran considerar información privilegiada, secreto de negocio o materia comercialmente sensitiva”.

“En este momento. no podemos contestar en cuáles circunstancias finalmente aplicaría esta sección, ya que estamos pendiente a la resolución final de ciertos proceso judiciales”, indicó la funcionaria.

Torres reaccionó airado a esta respuesta de la OCPR.

“El caso mío no tiene nada que ver con registrar contratos y hacerlos públicos. El tribunal ha decidido que tiene que entregar la información solicitada por la Cámara, pero no es un issue si los documentos son confidenciales o no”, dijo Torres, al insistir en que quiere conocer “quién está” detrás de los contratos registrados en la OCPR.

“Hoy tienes la lista, pero no los contratos y hay cantidades que llaman la atención”, dijo Torres.

El legislador, quien ha realizado varias investigaciones legislativas sobre la otorgación del contrato de privatización a LUMA Energy, mencionó el contrato de $12.3 millones otorgado a la empresa Turnos Media LLC para el diseño de la página web de la empresa y otro contrato de $9.2 millones a la empresa Álvarez & Marsal Corporate Performance Improvement para ofrecer consultoría administrativa.

“Le he pedido a LUMA el desglose de las facturas, pero lo que me envían es el contrato y las horas, pero no las facturas ni los recibos”, dijo Torres, quien planifica contestarle hoy por escrito a Valdivieso. “La posición de la contralora es incorrecta y el caso en el tribunal no tiene nada que ver con tener los contratos públicos”.