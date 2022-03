El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, advirtió que el nombramiento de Enrique Völckers Nin a una nueva posición en La Fortaleza relacionada con tecnología e innovación podría violar la Ley de Ética y las prohibiciones que aplican sobre exfuncionarios.

Mientras, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sostuvo, a través de su portavoz Jennifer Rodríguez Ayala, que el artículo sobre prohibiciones a exfuncionarios le aplica a Völckers Nin, pero que dependerá de sus labores asignadas el que se pueda concretizar una violación a la Ley de Ética.

“Va a depender en la medida en que intervenga en asuntos que atendió en Prits”, dijo Rodríguez Ayala.

El nombramiento de Völckers Nin como director de la oficina Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS, en inglés) fue rechazado por el cuerpo legislativo que Dalmau Santiago dirige el 1 de marzo y el martes La Fortaleza anunció que había sido nombrado a la posición de secretario auxiliar de la Gobernación para la Innovación, Información, Datos y Tecnología.

Völckers Nin no pasó el cedazo del Senado porque, entre otras razones, confrontó problemas con sus planillas sobre contribución de ingresos. El propio funcionario reveló a El Nuevo Día que su planilla sobre contribución de ingresos correspondiente al año contributivo 2017 no fue radicada de manera tardía, lo que, a su juicio, no era impedimento para su confirmación en la Cámara alta. Pero ese cuerpo legislativo halló más problemas en los documentos, reveló recientemente Dalmau Santiago.

Según la Orden Ejecutiva 2022-020, Völckers Nin estará encargado de “supervisar la ejecución ágil de la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre los datos, la innovación, la informática y la tecnología”.

Dalmau Santiago sostuvo que el nombramiento podría violar la Ley de Ética Gubernamental, que dispone en su artículo 4.6 de Restricciones a Ex Servidores Públicos que un exservidor público no podrá representar a, entre otras figuras, una entidad pública sobre aquellas acciones oficiales o asuntos en los que intervino mientras trabajó como servidor público. Tampoco podrá intervenir, cooperar o asesoras a una persona privada, negocio o entidad pública ante la agencia para la que laboró.

Dalmau Santiago parte de la premisa de que la entidad pública es La Fortaleza y la agencia para la que laboró, en este caso Völckers Nin, es Prits.

“El Gobernador le dio la vuelta a una decisión del Senado y a la separación de poderes. Lo puede nombrar en otro sitio, pero cuidado con las labores que va a realizar porque podría violar la Ley de Ética Gubernamental prohíbe que una persona que haya dejado su empleo por las razones que sea en una agencia no tenga manera de intervenir con ella hasta dos años después (de salir). Si no tiene funciones dentro de Prits, no hay problema. Si va a intervenir en las decisiones de Prits podría... según está escrita la Ley de Ética, se prohíbe”, dijo Dalmau Santiago a El Nuevo Día.

Sheila Angleró, poravoz de La Fortaleza, sostuvo en declaraciones escritas que Prits es una entidad adscrita a la Oficina del Gobernador.

“El señor Völckers sigue siendo servidor público y no está asesorando a otra entidad pública. El señor Völckers Nin cambió de posición dentro de la misma entidad pública, a saber, la Oficina del Gobernador. Conforme a lo anterior, no le son de aplicación las disposiciones relacionadas a exservidores públicos contenidas en el Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental”, sostuvo Angleró.

Angleró indicó que si se diera por bueno que Prits es una entidad separada de la Oficina del Goberndaor, la OEG ya atendió un asunto similar sobre la posibilidad de que un exservidor público asesore a la Oficina del Gobernador sobre asuntos relacionados a sus funciones anteriores. Específicamente, en la consulta externa de la OEG del 8 de marzo de 2016, esta dependencia determinó que José R. Coleman Tió, quien se desempeñó como Asesor Legal General y posteriormente como Asesor del Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, podía ser contratado por la Oficina del Gobernador al renunciar a su puesto en el BGF.

“Ello, a pesar de que había participado de reuniones y representado al BGF en la Oficina del Gobernador. La OEG concluyó que no existía conflicto de intereses en que la Oficina del Gobernador contratara al señor Coleman Tió ya que el asesoramiento que brindaba era entre agencias gubernamentales. Más aún, la OEG expresó que “su expertise en asuntos fiscales y financieros será de sumo valor e importancia y se verá reflejado en el asesoramiento que brinde a la Oficina del Gobernador”, indicó Angleró.

A preguntas de este medio, La Fortaleza no fue precisa en cuanto al salario que devengará Völckers Nin. Se limitaron a indicar que su salario mensual “estará en la escala de los secretarios auxiliares que es entre $9,500 a $11,000 mensuales”. Este medio solicitó, pero al cierre de esta edición no se proveyó, el salario mensual que devengaba Völckers Nin.

Se informó que el gobernador estaría nombrando a un director para Prits, pero que por el momento, la subdirectora Nannette Martínez está a cargo de la dependencia gubernamental luego de que Völckers Nin no fuera confirmado por el Senado.

Preguntado si acudiría a un tribunal para retar el nombramiento, Dalmau Santiago solo dijo que La Fortaleza está a tiempo para delimitar las responsabilidades de Völckers Nin y evitar una violación de ley. No respondió a un mensaje de este diario cuando se le preguntó si presentaría lo que se conoce como planteamiento a la OEG.

“En estos momentos solo estoy haciendo la advertencia”, dijo Dalmau Santiago.

Entretanto, el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, indicó en declaraciones escritas, que el “propósito principal” del artículo 4.6 es que un exservidor publico no persiga un interés personal, privado o de un tercero, en perjuicio del servicio público.

En el comunicado de prensa de La Fortaleza al anunciar el nombramiento, Pierluisi aludió a la importancia de lo que llamó la “agenda digital” de su administración, que presumiblemente estaría en manos del sucesor o sucesora de Völckers Nin en Prits.

“Völckers Nin ha demostrado su capacidad de darle resultados a nuestro pueblo, promoviendo herramientas tecnológicas para facilitar la interacción de nuestra gente con su gobierno. Continuaremos dando prioridad a la agilidad gubernamental mediante la transformación digital”, sostuvo el gobernador.

También se divulgaron expresiones de Völckers, quien señaló que seguirá enfocado en “darle prioridad a la política pública de innovación e información establecida por nuestro gobernador Pedro Pierluisi. Desde esta nueva designación daré mayor enfoque y énfasis a proyectos prioritarios tecnológicos para beneficio de la ciudadanía. El pueblo de Puerto Rico puede seguir contando con mi empeño y dedicación para que, como ha sido hasta ahora, sigamos teniendo resultados efectivos en la transformación digital del gobierno de la Isla”.