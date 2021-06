La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, solicitó a la Legislatura información adicional antes de pasar juicio sobre un proyecto de ley que eximiría del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) la adquisición de una serie de productos de primera necesidad antes del inicio de la temporada de huracanes.

La medida fue radicada el 28 de enero y su beneficio, de ser convertido en ley, aplicaría al último fin de semana de mayo. Con una enmienda de última hora se le dio la discreción al Secretario de Hacienda de determinar el fin de semana en que se honraría el beneficio en el 2021.

El propósito de la medida, del representante Ángel Matos García, es que se declare un fin de semana libre del cobro del IVU en ciertos productos, tal y como ocurre ya con los efectos del regreso a la escuela.

El legislador señaló que actualmente los residentes de la ciudad de Orlando, Florida, están disfrutando del beneficio de una medida similar. El proyecto ya pasó el crisol de la Cámara de Representantes.

En una carta del 12 de junio, Jaresko le indicó al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, que el proyecto tiene aspectos complejos que “podrían impactar varios sectores de la economía de Puerto Rico y el gobierno”.

“Por lo tanto, exhortamos a la Legislatura a analizar profundamente el impacto de la medida en el plan fiscal. Si han realizado ese análisis en relación a la medida, solicitamos que compartan esa información con nosotros lo antes posible. Debido a la complejidad del proyecto, podríamos solicitar información adicional necesaria para solicitar al gobierno o a un tercero que realice un análisis comprensivo. Comenzaremos a analizar la medida inmediatamente junto a cualquier otra información adicional que pueda proveernos...”, sostuvo Jaresko.

La última fecha para aprobar medida en la sesión legislativa actual es el 25 de junio. De no aprobarse la medida, con toda probabilidad la ciudadanía no se beneficiaría del proyecto durante gran parte de esta temporada de huracanes que arrancó el 1 de junio. Esto, debido a que la Legislatura no sesionaría nuevamente, a menos que sea convocada a una sesión extraordinaria, hasta agosto.

La medida liberaría del pago del IVU en la compra de artículos como envases, tanques y cisternas para almacenar combustible o agua, tormenteras, madera en palos y paneles no tratados, paneles de zinc de construcción, alimentos no perecederos, agua, artículos de limpieza, piezas y productos de reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar, generadores portátiles que no excedan $3,000, baterías pequeñas, equipo solar de emergencia, estufas y hornillas de gas, entre otros productos.

El proyecto dispone que la venta bajo planes a plazo de un artículo cualificará para la exención cuando el pago final bajo el plan es efectuado y el artículo o equipo es entregado al comprador durante el periodo de exención. Los artículos o equipos de preparación comprados durante el período de exención con el uso de un vale cualificarán para la exención independientemente de cuándo se emitió el vale.

Cuando un artículo o equipo se compre a través del correo, por teléfono, correo electrónico o Internet, a través de un comercio o plataforma que se encuentre en Puerto Rico, la compra cualificará para la exención cuando el artículo o equipo de preparación sea pagado por y entregado al comprador durante el período de exención.