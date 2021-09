En momentos en que surgen dudas sobre el trabajo realizado por los delegados congresionales, a nivel legislativo local se impulsan sendas resoluciones de investigación sobre el asunto.

En días recientes se ha dado una pugna entre la delegada congresional Elizabeth Torres, quien ha vertido acusaciones de deshonestidad y corrupción contra líderes del Partido Nuevo Progresista, y figuras del PNP como el senador Carmelo Ríos y Melinda Romero sobre la finalidad real de la Delegación Congresional.

En una entrevista radial, Torres dijo, entre otras cosas: “La estadidad es un proceso. Aquí el que pensó que la delegación iba a traer mágicamente la estadidad. Eso es falso. Eso también es un espejismo que creó el Estado para seguir avanzando la agenda del partido PNP”.

Ante esta situación, el representante popular Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, radicó hoy la Resolución 534, para que dichos funcionarios electos rindan cuentas de su labor, toda vez que reciben salario y gastos reembolsables pagados por el pueblo de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Estas seis personas, Ricardo Rosselló Nevares, Melinda Romero Donnelly, Elizabeth Torres Rodríguez, Roberto Lefranc Fortuño, Zoraida Buxó Santiago y María Meléndez Altieri, deben rendir cuentas al país de sus planes y labores realizadas y de sus gastos. Cada uno de ellos nos cuesta $90,000 anuales más $30,000 en gastos reembolsables y sin límite de generación de ingresos privados”, detalló el también abogado en un comunicado de prensa.

“Independientemente, y dejando a un lado los señalamientos de inconstitucionalidad por la delegación de poderes ‘ultra vires’ al Ejecutivo de dicha delegación, esta Asamblea Legislativa presupuestó grandes sumas de dinero para lograr el objetivo impuesto en dicha ley y hay que fiscalizar responsablemente ese uso de fondos públicos”, señaló Aponte Rosario.

Por su parte, los también representantes populares Edgardo Feliciano Sánchez, Kebin A. Maldonado Martiz, José Rivera Madera y Luis R. Ortiz Lugo radicaron una resolución de investigación para analizar los trabajos realizados por la Delegación Congresional, las reuniones que han sostenido y los gastos que ha incurrido la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington en reembolsos de alojamiento y viajes.

“El pueblo de Puerto Rico merece conocer qué labores han realizado estos cabilderos de la estadidad. Desde que comenzaron no han logrado ni un nuevo coauspiciador para los proyectos de estatus que están ante la consideración del Congreso de los Estados Unidos. Pagarle $90,000 anuales a estos delegados improductivos debería ser un crimen y es por eso que tenemos que traerlos a que le rindan cuentas al país”, indicó el representante Edgardo Feliciano.

PUBLICIDAD

La Resolución de Cámara 535, faculta a la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano, que preside Maldonado Martiz, a solicitar información a la Cámara y Senado federal para identificar si, en efecto, los delegados estuvieron reunidos con congresistas o senadores quienes son los que pueden empujar las medidas de estatus radicadas en el Congreso de los Estados Unidos.

“Como presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano estaré realizando una investigación abarcadora y no me limitaré a informes que indiquen que estas personas se reunieron con x o y persona. Aquí, tiene que haber una certificación clara de la labor que realizan estos delegados o estos funcionarios estarían en violación a las disposiciones de la ley que el propio Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó. Trabajar por la estadidad no es ir a realizar protestas, cargar cartulinas o realizar reuniones virtuales con grupos que siempre han apoyado la estadidad para eso se quedaban en Puerto Rico y le ahorraban al país $120,000 dólares anuales”, indicó el representante Maldonado Martiz.