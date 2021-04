La nominada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, no fue categórica hoy respecto al propuesto aumento en los peajes.

Sin embargo, dijo que, “al momento”, no lo favorece, e indicó que la decisión está en manos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como parte de las negociaciones del nuevo plan fiscal.

La ingeniera tampoco fue clara en torno a la posible privatización de la autopista Luia A. Ferré (PR-52).

“Lo que la Aafaf está trabajando con la Junta es el plan fiscal. Eso no se ha certificado todavía, se están haciendo negociaciones. Al momento, no estamos apoyando ese aumento, y estamos buscando otras alternativas para dar otra opción y que no afecten a los puertorriqueños.”, dijo Vélez Vega en la vista pública sobre su nominación ante la Comisión de Nombramientos del Senado.

“Hay mucho dinero asignado a Puerto Rico de fondos, pero ese dinero no se puede utilizar para mitigar el efecto del aumento en peajes. Ese dinero federal es para la reconstrucción de nuestras carreteras, y son fondos separados. No apoyamos un aumento en los peajes en este momento porque entendemos la situación fiscal de cada familia. También estamos en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) evaluando otras alternativas”, sostuvo la nominada.

El plan fiscal propuesto por el gobierno -aún bajo consideración de la JSF- contempla el alza en los peajes para enero de 2022.

Vélez Vega dijo que la ACT trabaja en un informe de evaluación y localización de los peajes, así como las tarifas. “Es decir, buscando otras alterativas para poder atrasar o que ese aumento no ocurra”, dijo. Agregó que, dentro de ese reporte que se le entregará a la Junta, se incluye información sobre “nuestras carreteras, y lo de los peajes se utilizará para operación, reparación, nómina y mantenimiento de carreteras con peaje, vías estatales y la PR-52”.

“El peaje también iría a un pago de deuda además del mantenimiento de carreteras, así que entiendo por qué ha sido sugerido. Lo que pasa es que hay buscar otras opciones para que esa no sea la única manera que podamos resolver ese problema”, expresó Vélez Vega.

“¿Ese aumento es inminente?”, le preguntó la senadora popular Gretchen Hau.

La nominada dijo que el alza en los peajes se ha mencionado en los últimos tres planes certificados de la JSF. “Los aumentos han sido consistentes en los planes de los últimos tres años. Han estado en los últimos tres planes certificados”, reconoció.