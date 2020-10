Entre los escenarios que maneja el Partido Nuevo Progresista (PNP) para llenar la plaza en el Tribunal Supremo de Puerto Rico que dejaría vacante el 24 de diciembre la jueza Anabelle Rodríguez se encuentra la alternativa de nombrar y confirmar a su suplente entre noviembre y diciembre en lo que sería la última sesión extraordinaria del cuatrienio, indicó el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos.

El también Senador por Bayamón parte de la premisa de que la colectividad, ante el hecho indiscutible de que Rodríguez cumple los 70 años el 24 de diciembre, no tiene que esperar hasta dicha fecha, tarde en el año, para iniciar un proceso de nominación y vistas públicas.

“Como el retiro de Anabelle tiene una fecha, es un evento que va a pasar, puedes confirmar a la persona a través de una evaluación completa con vistas públicas. Recuerda que, si la persona no fuera juez, tiene que tomar unos cursos”, dijo Ríos en entrevista con El Nuevo Día.

Ríos indicó que esa es su postura y que otros “senadores” piensan igual que él. Cuando se le cuestionó si uno de ellos es el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, contestó: “creo que piensa como yo y lo hemos discutido. Hemos hablado de que no hay que esperar a que llegue la vacante”.

Desde hace meses se especula que Rivera Schatz podría ser nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced al Tribunal Supremo e, incluso, que se abriría una segunda plaza en el Supremo, pero por renuncia. El rumor sobre el nombramiento de Rivera Schatz ha cobrado fuerza luego de que la Primera Ejecutiva nombrara con enmiendas a la sesión extraordinaria, a por lo menos cuatro asesores del presidente legislativo a posiciones fuera del Capitolio.

La presente sesión extraordinaria finalizará sin que se confirme al sustituto de Yesmín Valdivieso a la cabeza de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ríos indicó que, respetando el hecho de que el actual gobierno no termina hasta el 2 de enero, tiene todo el derecho de nombrar a una persona para ocupar el cargo de Valdivieso aun cuando Pedro Pierluisi gane la gobernación.

La relación entre Vázquez Garced y Pierluisi, al menos a juzgar por la proyección pública, es pobre, por lo que es incierto si la gobernadora tomaría en cuenta la opinión de Pierluisi al hacer dicho nombramiento a la Contraloría o al llenar la vacante de Rodríguez en el Supremo.

“Somos Gobierno hasta el 31 de diciembre. No sería un secreto que hay conversaciones, qué tan avanzadas o fructíferas no te puedo anticipar, pero no sería en cuartos oscuros. Habría vistas y un proceso”, dijo Ríos al referirse al nombramiento en el Supremo.

De hecho, el Senado tiene ante su consideración más de 50 nombramientos y solo tiene hasta el próximo lunes para atenderlos. Ríos indicó que no anticipa que La Fortaleza envíe, por conducto del secretario de Estado interino, Raúl Márquez, nombramientos adicionales, aun cuando es un hecho que el nombramiento de Jorge Díaz Reverón como Juez Superior vence ahora en octubre.

Díaz Reverón es el esposo de la gobernadora.

El Nuevo Día supo que Vázquez Garced intentó incluir el nombramiento de Díaz Reverón en la sesión extraordinaria, pero se le advirtió que no lo hiciera.

Ríos, por su parte, se limitó a señalar que la postura institucional del Senado es que no se verán nombramientos, más allá de los ya sometidos en esta sesión extraordinaria. De hecho, La Fortaleza incluiría un proyecto adicional en la Extraordinaria para separar a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico, pero se les indicó a los asesores que era muy tarde.

“Aquel que no tenga el consejo y el consentimiento y el papeleo, no. No lo podemos evaluar”, dijo Ríos.

El Senador de mayoría, de otra parte, confirmó que el nombramiento del alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, a la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales no será atendido por no cumplir con los requisitos de ley.

Otros nombramientos, como lo son los de los asesores del Senado Milagros Jennisca Rodríguez Correa, nombrada como miembro asociada de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y Rosario Toro, como miembro asociado de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) y Jorge Rivera Rueda, quien se desempeñó como subdirector de la oficina de asesores de Rivera Schatz, a Juez Superior, no tendrían problemas.

Tampoco el del asesor legislativo de Vázquez, Álex López Echegaray, quien antes de trabajar en La Fortaleza, lo hizo en el Senado en la oficina de Ríos.

“Sus vistas públicas fueron tres años trabajando con nosotros”, sostuvo Ríos al argumentar que la calidad de trabajo de los nominados está comprobada.

También sería confirmada la subsecretaria del Senado, Cristina Córdova Ponce, a una plaza de Juez Superior.

Preguntado si conoce de algún nominado específico que no vaya a ser confirmado, Ríos contestó que ninguno, aunque reconoció que al menos una decena no serán confirmados ya que los senadores “no los conocen”.

Dentro de este grupo no está el secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, quien también fue nominado para ser Juez Superior.

En cuanto al proyecto de privatización de WIPR-TV, el lunes a las 9:30 a.m. se celebrará una reunión entre senadores, miembros de la directiva del canal y la unión de trabajadores para hablar del asunto.

“Vamos a esperar a esa reunión. Queremos resolver la situación de WIPR y que se mantenga la necesidad imperiosa de que pueda sobrevivir y darle la transformación que necesita”, dijo Ríos.

“No creo que sea un asunto que se atienda en el último día de esta sesión”, dijo.