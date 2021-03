El nominado secretario de Estado, Larry Seilhamer, logró aclarar las dudas que existían en el caucus penepé de la Cámara de Representantes sobre su nombramiento, anunció el portavoz novoprogresista Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Mientras, el propio Seilhamer indicó que él no tiene control de la agenda del presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien ha dicho que no bajará a votación su nombramiento ni el de Manuel Torres a la posición de Contralor de Puerto Rico hasta que no logre el compromiso del gobernador Pedro Pierluisi con firmar ciertas enmiendas al Código Electoral.

Ayer, el representante popular Luis Raúl Torres añadió a la lista de condiciones el que Pierluisi acepte aplazar la vigencia del contrato de LUMA Energy por al menos un año.

“Para mí lo fundamental y esencial era poder tener este diálogo con los compañeros de partido. Esto era fundamental, no era negociable para ‘mi el contar con el apoyo. El calendario y la agenda del presidente de la Cámara no lo controlo. Constitucionalmente tiene hasta el 30 de junio para ver mi nombramiento y lo dejo a su juicio que determine cuándo quiere llevarlo a votación”, dijo Seilhamer a El Nuevo Día durante un receso de la reunión que sostuvo con la minoría penepé esta mañana.

PUBLICIDAD

Méndez Núñez, por su parte, indicó que Seilhamer tiene el apoyo de toda la delegación penepé. En febrero, Seilhamer causó un revuelo cuando le dijo a El Nuevo Día que Puerto Rico tenía que lograr ciertas cosas, como arreglar su deuda, para ser atractivo a Estados Unidos y poder convertirse en estado.

“La delegación penepé en la Cámara está de acuerdo en apoyar la designación que hizo el gobernador de Larry Seilhamer como secretario de Estado y, obviamente, en el momento en que se baje el nombramiento la delegación le votará a favor”, dijo Méndez Núñez. “Invitamos al presidente de la Cámara que no secuestre este nombramiento. Es un nombramiento que es constitucional, es necesario que el Secretario de Estado sea confirmado y ya el Senado lo confirmó.

Larry Seilhamer indicó que él no tiene control de la agenda del presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien ha dicho que no bajará a votación su nombramiento ni el de Manuel Torres a la posición de Contralor de Puerto Rico hasta que no logre el compromiso del gobernador Pedro Pierluisi con firmar ciertas enmiendas al Código Electoral.

“Necesitamos tener un Secretario de Estado confirmado”, insistió. “Le exigimos al presidente de la Cámara que baje ese nombramiento, sabemos que el informe está listo y disponible para aprobarse en el floor y que no condicione un nombramiento a cambio de adelantar intereses particulares”, agregó el portavoz.

Los representantes penepés José Aponte Hernández y José Enrique Meléndez llegaron a criticar a Seilhamer por sus expresiones, pero ambos dijeron hoy que votarán a favor de su nominación.

“Había expresado que el asunto de la designación que, una vez tuviéramos este intercambio, no iba a tener ningún reparo en respaldar al compañero Larry Seilhamer y así son las cosas. Se pudo aclarar y va a contar con mi respaldo 100″, dijo Aponte Hernández.

“Luego de tener un intercambio bastante amplio y discutir las expresiones y la posición y el razonamiento tanto de él y él escuchó la de nosotros, no tenemos ningún reparo con que Larry sea confirmado”, dijo Meléndez.

PUBLICIDAD

Ante planteamientos de que Hernández Montañez simplemente está utilizando una herramienta política que tiene ante su disposición para lograr un cometido, Méndez Núñez dijo que una cosa es jugar a la política y la otra es “la politiquería”.

“La política es el arte de gobernar. Lo que está haciendo es una actitud politiquera en que se baja al nivel del fango para lograr cosas. En el arte de gobernar estableces diálogo, puentes, consensos. Con esta actitud de Tatito cierra puentes, quema barcos y sencillamente cortando todo tipo de comunicación”, dijo el expresidente de la Cámara.

“No es para secuestrar una nominación... tienes otras cosas en que puedes lograr avanzar y es sentarte, como él se sentó con el gobernador para hablar de enmiendas a la Ley Electoral”, insisitó.