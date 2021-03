Todo apunta a que el nombramiento de Alexis Torres Ríos como secretario de Seguridad Pública no enfrentará oposición en el Senado, reflejó en la vista de evaluación de su nombramiento celebrada esta mañana en el Senado.

Los integrantes de la Comisión de Nombramientos del Senado lucieron satisfechos con las contestaciones de Torres Ríos a preguntas mayormente dirigidas a la relación de la agencia que dirige con los municipios y los planes que tiene para reformular la dependencia, ampliamente criticada por alcaldes y funcionarios por su burocracia y falta de comunicación entre su titular y los comisionados que supervisa.

Torres Ríos aprovechó la vista pública para anunciar la creación en el DSP de una división especial para mantener comunicación directa con los alcaldes. Los primeros ejecutivos de Juncos, Loíza, Guayanilla, Guaynabo, San Sebastián, Toa Baja, Barceloneta, Juncos se han expresado a favor del nombramiento. Igualmente, representantes de entidades federales en Puerto Rico como el FBI y el Servicio de Inmigración y Aduanas.

Torres indicó que la nueva división que creó para mantener la comunicación con los alcaldes es producto de un esfuerzo de reubicación de recursos en la agencia. Es harto conocido que los alcaldes fueron la primera línea de ayuda al ciudadano durante las emergencias de los huracanes Irma y María y bajo la sombrilla del DSP se encuentra el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

“La comunicación con los alcaldes la hemos ido mejorando. En el pasado había una serie de quejas y se dieron unos acercamientos de ellos para ver cómo la mejorábamos”, dijo Torres a la prensa. “Estamos reubicando los recursos para ser más efectivos con los planes de trabajo que vamos a realizar con los municipios. Ese es el enfoque: cómo proveer esos servicios y ser enlaces con los municipios”, agregó.

Torres Ríos inició su carrera en el gobierno federal cuando entró al ejército en 1989. Participó de las operaciones Desert Shield y Desert Storm en la década del noventa. De la milicia pasó a trabajar en el Hospital de Veteranos y, en 1996, pasó a laborar en el Servicios de Aduanas como Inspector de Aduanas, Agente Especial y luego como supervisor.

Tiene un bachillerato en administración de empresas con concentración en contabilidad de la Universidad Ana G. Méndez.

Torres también laboró en el Servicio de Control de Aduanas en los muelles de San Juan, en la oficina regional de Ponce y en la Unidad de Apoyo de Investigaciones en Washington D.C. También ha trabajado como subdirector de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas, dirigiendo investigaciones a nivel de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Entre esas investigaciones, estuvo el operativo Resistencia Caribeña, una iniciativa para reducir crímenes violentos y narcotráfico. En el 2013 fue nombrado Jefe de División del Hemisferio Occidental, Operaciones Internacionales en Washington D.C. y, en el 2016, fue nombrado director regional el Caribe y se retiró de dicha agencia federal en 2019.

El funcionario, quien llegó a ser evaluado por el gobierno cuando Elmer Román fue designado como secretario del DSP el pasado cuatrienio, fue parco al hablar sobre las deficiencias encontradas en el DSP.

“Una de las deficiencias (que encontró en el DSP) era cómo se ejecutaban las órdenes de compras. Pasaban por ciertas personas y no era necesario, así que estamos mirando cómo hacer esos cambios para poder ejecutar los planes de trabajo”, señaló. “El proceso era largo y tedioso. Estamos realizado los cambios. Estipulamos que había una serie de deficiencias en los procesos y los estamos atendiendo, estableciendo una comunicación directa con los comisionados, buscando cómo facilitar porque esa es la realidad de la posición del secretario, facilitarle (la vida) a los comisionados”, dijo Torres Ríos.

Torres Ríos, de otra parte, reconoció que tiene 233 plazas vacantes de civiles en la Policía y que solo ha llenado 98. “Una cosa es lo que devengan esas posiciones y hay personas que piensan que deben ganar más. Hay personas que han sido entrevistadas, aceptan y de repente les han hecho otras ofertas y declinan para irse a otros lugares de trabajo… son varias las vertientes”, dijo.

A preguntas, el nominado indicó que, si bien los exsecretarios de Hacienda, Juan Carlos Puig y Teresita Fuentes, trabajaron con él al inicio de su mandato en enero en el área administrativa, en estos momentos no forman parte de la plantilla del DSP. Sin embargo, reconoció que los está evaluando para reclutarlos a posiciones de administración.

Ambos se dieron cita a la vista de evaluación de nombramiento.

Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago admitió que no ha identificado ninguna objeción entre los senadores para que Torres ocupe la posición de secretario del DSP.

“Lo que vimos en la vista es que contestó satisfactoriamente las preguntas, pero también ha tenido un respaldo de instituciones que han trabajado con él como Homeland Security, Aduanas y el FBI y los alcaldes de los diferentes partidos… si me preguntaras, estoy satisfecho con la vista pública”, dijo Dalmau Santiago, quien también preside la Comisión de Nombramientos del cuerpo legislativo. “Escuché las preguntas de los compañeros y estoy satisfecho con las contestaciones… creo que tiene los votos para ser confirmado”, insistió.

Mientras en el Senado se evalúa el nombramiento de Torres, en la Cámara de Representantes se lleva a cabo un proceso diálogo para enmendar ciertos aspectos de la ley orgánica del DSP. Dalmau Santiago indicó que el cuerpo legislativo no esperará por el resultado de dicho proceso para llevar a votación el nombramiento de .

“La Cámara tiene su trabajo y nosotros el nuestro”, dijo Dalmau Santiago al revelar que hoy se presenta el informe positivo del nombramiento de Domingo Emanuelli como secretario de Justicia y que entre jueves y viernes se daría la vista pública del comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa. Otros nombramientos como los del Departamento de Educación, Agricultura y Recreación y Deportes serían evaluados luego de Semana Santa.

Dalmau Santiago indicó que el DSP no ha cumplido con los propósitos para el cual fue creado y que Torres ha reconocido que encontró deficiencias. De hecho, el presidente del Senado dijo que el gobernador Pedro Pierluisi está dispuesto a evaluar posibles enmiendas a la ley orgánica del DSP.

“Veo la sombrilla como que la persona ahí es la encargada de la política pública de seguridad, que representa al gobierno ante las agencias federales y de mantener al tanto al gobernador, pero de la manera en que ese creó la agencia, que le quitaba fondos a los demás negociados y que se tardaba en tomar decisiones para ejecutar en agencias de seguridad, eso trajo un problema inmenso”, dijo Dalmau Santiago. “Él (Torres) ha dicho que son deficiencias que él quiere atender”.

Ramón Luis Cruz Burgos espera reunirse con el gobernador

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tecnología de la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, indicó que está insistiendo con La Fortaleza para que la reunión que aspira tener con el gobernador Pedro Pierluisi y su equipo sea presencial y no virtual, como ha sido la alternativa planteada hasta ahora.

Cruz Burgos sí ha sostenido reuniones con el asesor legislativo de Pierluisi, Carlos Rivera Justiniano, para hablar de posibles enmiendas a la ley del DSP.

En entrevista con El Nuevo Día, Cruz Burgos indicó que él quisiera que el Senado esperara a que culmine el proceso legislativo en la Cámara antes de emitir un voto sobre el nombramiento de Torres Ríos.

“Ellos (en el Senado) están al tanto de las enmiendas a la Ley 20. El proceso de vistas y la evaluación (de Torres Ríos) tiene que darse y están descargando su responsabilidad constitucional. No obstante, si estuviese en mis manos pediría que mientras se discuten los cambios a la Ley 20, no se apruebe el nombramiento hasta que no se sepa a dónde vamos a a llegar con el DSP”, dijo Cruz Burgos.

El representante por acumulación indicó que quiere conocer los gastos del DSP por partida. Señaló que le hizo la petición a Torres hace dos semanas y todavía no ha cumplido.

“Ya le envié un segundo aviso. Quiero ver los gastos completos. Gasto que tenga el DSP son recursos menos que tienen los negociados y se supone que el DSP sea la estructura de coordinación y estrategia, no un departamento como cualquier otro para gastar. Lo que gaste el DSP representa menos recursos para la Policía para combatir el crimen, menos dinero para que bomberos tenga equipo”, dijo Cruz Burgos.