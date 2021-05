A pocas horas de que la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) baje a votación la confirmación de Ana Escobar Pabón como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), los legisladores de minoría rechazaron el informe positivo y cuestionaron el trámite que siguió la investigación de la Comisión de Nombramientos.

Escobar Pabón es la única designada por el gobernador Pedro Pierluisi que contó ayer con el aval de la Comisión de Nombramientos del Senado. Su nombramiento bajó con un informe positivo, a diferencia de las designadas para dirigir los departamentos de Educación y Familia, así como los nominados para Recreación y Deportes (DRD), y el Negociado de Bomberos.

El informe positivo contó con los votos en contra de la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén; el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón; del senador independiente, José Vargas Vidot, así como la abtención de la senadora de Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Vevé. Del PPD, el único voto en contra provino del senador Juan Zaragoza Gómez.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día tuvo acceso, por una fuente del Senado, al voto explicativo que emitió la senadora Rivera Lassén por correo electrónico, en el que señaló que Escobar Pagán le mintió cuando fue abordada sobre los pleitos activos en su contra. La portavoz del MVC en el Senado cuestionó también a la Comisión de Nombramientos, que preside el jefe del PPD y presidente de la Cámara alta, José Luis Dalmau Santiago, sobre por qué esta información no fue incluida en la evaluación de la candidata.

“En la entrevista que tuve con la nominada en mi oficina le pregunté si tenía casos activos contra ella en los tribunales... Me contestó que no... No mencionó la existencia de la demanda CIVIL NUM. CA2019-CV-02200 contra ella como Secretaria Auxiliar de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del DCR y en su carácter personal. Dicha demanda alega una serie de actuaciones de discrimen, entre ellos, por raza, embarazo y discrimen político”, planteó la senadora a los demás miembros de la Comisión de Nombramientos.

Rivera Lassen cuestionó particularmente que “el informe no da cuenta de esta demanda ni que se le hayan hecho preguntas sobre demandas en su contra”. Así las cosas, solicitó que se retire el informe para “tener la certeza de que está completo”.

La senadora Rodríguez Vevé, del PD, se abstuvo de participar en esa decisión “ante la alegación de haberse ocultado la existencia de una demanda en su contra por discrimen por raza y política”, explicó su portavoz Maribel Cruz. El Nuevo Día tuvo acceso a la posición que la senadora plasmó por escrito en la que solicitó que se considere la petición hecha por Rivera Lassén de retirar el informe.

PUBLICIDAD

Asimismo, la senadora independentista Santiago Negrón indicó, en entrevista con El Nuevo Día, que ante esos señalamientos “hay un problema de honestidad” por parte de la funcionaria.

Aclaró, no obstante, que votó en contra de la confirmación porque le preocupa la actitud que exhibió la nominada en cuanto al sistema de corrección juvenil y a la rehabilitación de la población penal. “A principios de año se hicieron señalamientos sobre intentos suicidas entre jóvenes en instituciones juveniles y a mí no me satisfizo su explicación en la que sugirió que a veces los jóvenes fingen con tal de ser trasladados por par de días. Me parece que es una manera muy insensible de atender un problema complejo“, explicó a El Nuevo Día.

Santiago Negrón objetó también que, durante la pandemia, los jóvenes en instituciones juveniles estuvieran tomando un solo día de clase a la semana, lo cual le parece insuficiente para su formación humana.

En un aparte con periodistas, Rivera Lassén denunció que la Comisión de Nombramientos no tomó en consideración la demanda activa contra la secretaria. “La tenían, pero yo creo que ni se dieron cuenta que estaba allí“, le contestó a periodistas.

La secretaria designada confirmó, en declaraciones escritas a El Nuevo Día, que proveyó todos los documentos requeridos por la comisión incluyedo copia de las demandas “contra el DCR”. Escobar Pabón puntualizó que las demandas existentes habían sido radicadas contra la agencia durante la dirección de los exsecretarios Erik Rolón Suárez y Eduardo Rivera Juanatey, que se sucedieron en el cuatrienio anterior. “Fui incluida por el puesto que ocupaba como Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales”, agregó.

PUBLICIDAD

Escobar Pabón reconoció que, en su conversación con la senadora Rivera Lassén, “pudo haber un malentendido”, cosa que lamentó. Explicó que, en febrero, se reunió con la senadora y cuando le preguntó sobre demandas en su contra, respondió que “ninguna (estaba) dirigida a mí”. “Reconozco que en el Departamento existen demandas como funcionaria pública tanto en mi carácter oficial como personal”, expresó la secretaria a El Nuevo Día.

Este diario intentó contactar a los senadores Vargas Vidot y Zaragoza Gómez, quienes votaron en contra del informe a favor de la designada, pero no estuvieron disponibles. Tampoco respondieron el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos, Dalmau Santiago y Gretchen Hau Irizarry.

El periodista Javier Colón colaboró con esta historia.