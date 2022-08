La secretaria de la Gobernación, Noelia García, sostuvo el jueves que la política de esta administración es que todo jefe de agencia cumpla con las comparecencias y requerimientos de la Asamblea Legislativa. Pero, sostuvo que, en ocasiones, la agenda de los funcionarios podría confligir.

“La instrucción del gobernador y la que se les ha dado a los jefes de agencia es de cooperación total. Cualquier citación siempre tiene que contar con la respuesta, según los parámetros que establezca la Legislatura. Sí puede ocurrir que algún jefe de agencia tenga que pedir prórroga o tenga una imposibilidad en términos de calendario”, señaló García.

Las expresiones de la funcionaria surgen luego que varios jefes de agencias se ausentaran a una vista pública convocada el miércoles pasado por la Cámara de Representantes para investigar la venta de un terreno en el Condado que era utilizado como un parque comunitario.

Tras la vista de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas, el representante Luis Raúl Torres anunció que citarían a los funcionarios bajo apercibimiento de desacato.

A la vista, se ausentó la secretaria de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez; el titular de Justicia, Domingo Emanuelli; y el director administrativo del Registro de la Propiedad, Joaquín del Río. Tampoco dijeron presente el desarrollador privado Krug Property LLC y el Municipio de San Juan.

García indicó que la jefa del DTOP estaba de viaje y regresó el mismo miércoles en horas de la tarde. El Municipio de San Juan -al igual que Emanuelli- se excusó a través de una misiva, indicó el director de la Oficina de Asuntos Legales del ayuntamiento, Israel Alicea Luciano.

Tanto Justicia como el Municipio de San Juan argumentaron que se veían impedidos de participar de la vista debido a que el asunto está ante la consideración del tribunal. Ambos ya habían comparecido a una citación previa. “Tenemos que darle la oportunidad al tribunal a que pueda solucionar la situación”, dijo Luciano.

Agregó que el punto que había quedado por responder a la Cámara era la posición del Municipio en cuanto a la titularidad del terreno, postura que, dijo, quedó clara con la presentación del pleito en el que el municipio reclamó la titularidad del terreno.

A pesar de que en un principio la Cámara informó que entre los jefes de agencia que se ausentaron estaba la secretaria de Recrusos Naturales, Anaís Rodríguez, posteriormente Torres aclaró que ésta no fue citada.

No obstante, sostuvo que, comoquiera, Rodríguez podría ser citada so pena de desacato, ya que no ha cumplido con un pedido de información de la Cámara. Entre los documentos requeridos, dijo, está la conclusión sobre si los árboles del parque fueron o no envenenados.