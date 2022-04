El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Memo’ González Mercado emplazó esta mañana al gobernador Pedro Pierluisi a que firme una orden ejecutiva para eliminar las multas del sistema AutoExpreso impuestas entre julio del año pasado y por tiempo indefinido.

Cuando presidió la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara el cuatrienio pasado (2017 a 2020), González Mercado abogó por un nuevo operador de AutoExpresso al igual que por la corrección de las fallas en el sistema.

Este cuatrienio ha solicitado, además de la remoción de las multas, la cancelación completa del contrato de operación del AutoExpreso.

“Las quejas que nos han traído constantemente es que la empresa operadora del sistema no está enviando notificaciones de multas, como corresponde. Los conductores se enteran de multas al momento de renovar sus marbetes y muchas de estas tampoco son acertadas, pues existen muchas alegaciones de doble y hasta triple multa similar. Esto no puede continuar, el conductor puertorriqueño no debe pagar el costo de la ineficiencia de una empresa que ha demostrado no tener la capacidad para administrar este sistema”, indicó González Mercado en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

En junio de 2019, luego de meses en la búsqueda de operador ante las fallas de de la empresa GILA, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) finalizó contrato con la empresa Professional Account Management (PAM) para la administración de AutoExpreso.

González Mercado aprovechó un comunicado de prensa para arremeter contra la mayoría legislativa por supuestamente no atender múltiples proyectos de ley para solucionar la crisis en el sistema de AutoExpreso de manera inmediata.

“Hemos presentado seis medidas este cuatrienio para atender esta crisis y el liderato del partido popular no las ha atendido. Las excusas sobran, pero es una falta y compromiso con el pueblo el no haber aprobado estas piezas legislativas que van a atender una verdadera crisis que afecta a cientos de miles de conductores todos los días. Basta ya de abuso; ante la falta de acción, pedimos al Gobernador que intervenga hoy mismo y elimine las multas de este sistema retroactivamente, desde julio 1 de 2021″, añadió el legislador.