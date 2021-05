Los integrantes de las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) adelantaron hoy en conferencia de prensa que sus legisladores en la Cámara de Representantes votarán en contra de la designación Larry Seilhamer como secretario de Estado y quien preside el comité de fiscalización del contrato de Luma.

Esta determinación fue tomada l uego que el informe de la Resolución de la Cámara 136 reveló una serie de hallazgos y señalamientos sobre el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En entrevista por separado, el representante independentista Denis Márquez anunció que también votaría en contra de Seilhamer.

“El secretario de Estado se ha puesto en la posición de defender dicho contrato, la empresa que lo obtuvo y es un contrato que va contra los mejores intereses de este país”, sostuvo Márquez.

El legislador independentista indicó que el nominado no brindó contestaciones satisfactorias a una serie de cuestionamientos en vistas públicas en torno al contenido del contrato, el alcance de la cláusula que le permitiría a la empresa abandonar el país como resultado de un desastres naturales y la inversión de fondos públicos a la empresa.

“Y cómo miles de empleados de la AEE tienen que pasar a otras agencias del gobierno con un terrible problema de moviblidad”, agregó.

La mayoría popular ha condicionado su voto a favor del nombramiento de Seilhamer a que se incluyan enmiendas al contrato de Luma Energy y que se aplace la entrada de la compañía en la AEE hasta enero del 2022.

“Ya sea que se anule, renegocie o se enmiende, las investigaciones y ponencias legislativas demuestran que el contrato de Luma es insostenible. El Gobernador, sin embargo, ha pasado de criticar primero la negociación del contrato, a defenderlo luego con apertura a enmiendas y finalmente, a defenderlo tal y como está. Ese discurso zigzagueante imposibilita nuestra colaboración con su administración en cualquier decisión que incida sobre este tema”, señaló el representante José B. Márquez.

Por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli acusó a Seilhamer de intransigente al promover la entrada en efecto del contrato de LUMA Energy sin que medien enmiendas al mismo.

“Tomando en consideración sobre todo las actuaciones recientes del señor Larry Seilhamer, quien promueve que se ponga en efecto el contrato tal y como está sin revisión alguna ni evaluación concienzuda, nuestra delegación ha decidido votarle en contra ante la irreflexión e intransigencia que afecta horriblemente a la gente y al país completo. Sus actuaciones hablan por sí solas y dejan mucho que desear”, expresó la legisladora.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes la senadora Ana Irma Rivera Lassén , y el senador Rafael Bernabe. Este último hizo énfasis en la necesidad de despolitizar, en lugar de privatizar, laAEE.

“El problema de la AEE ha sido las administraciones partidistas del pasado. La solución a ese mal funcionamiento no es la privatización. Es la despolitización. Así como, la organización democrática contando con la participación de los trabajadores y trabajadoras”, señaló Bernabe.

La senadora Rivera Lassén avaló la determinación e Márquez y Nogales, afirmando que es consistente con el voto explicativo que ella sometió ante el Senado.

“Antes de votar a favor del nombramiento de Larry Seilhamer en el Senado dejamos claro que este no era un endoso ciego, sino que era un voto condicionado a que, entre otras cosas, atendiera nuestras preocupaciones con el contrato de Luma. Dijo no tener amarres con la compañía y que estaba de acuerdo con el contrato siempre y cuando protegiera los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Al día de hoy no ha expresado nada al respecto y sigue defendiendo el contrato tal y como está, a pesar de que se ha demostrado que va en contra de los mejores intereses de la gente”, manifestó la senadora.

Los cuatro legisladores coincidieron con un llamado lanzado por Bernabe a seguir combatiendo el contrato en distintos frentes: ante el gobernador, ante la Junta de Supervisión Fiscal y ante intereses privatizadores.