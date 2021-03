El exdirector ejecutivo de laf Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Héctor Rosario Hernández y la exsecretaria de la Junta de Gobierno de la corporación pública Ivelisse Sánchez Soultaire levantaron bandera hoy, viernes, sobre una serie de presuntas irregularidades en el contrato con Luma Energy y denunciaron que se mantendrá vigente el ente rector de la AEE solo para garantizar el acceso a fondos federales.

De hecho, ambos cuestionaron, en una ponencia presentada ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado presidida por Javier Aponte Dalmau, si el gobierno consultó con Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) antes de que se firmara el contrato. También se refirieron a Luma Energy como un monopolio privado que no tiene obligación alguna de proteger el interés de los puertorriqueños antes de los de la propia compañía y sus subsidiarias.

El gobierno sostiene que no se ha creado un monopolio debido a que Luma Energy no controlará la generación.

“En manos privadas, el norte de ese contrato es con fines de lucro. La AEE renunció a su deber ministerial de implementar política pública al pasarle esa facultad a Luma”, dijo Sánchez Soultaire, al indicar que Luma Energy podría revisar el Plan Integrado de Recursos, que establece la política pública energética del país. La exfuncionaria subrayó que el dinero que cobre Luma Energy seguirá considerado dinero público, aunque esté en manos privadas.

Sánchez Soultaire hizo una distinción entre el rol de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP), que tendrá la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento del contrato, pero no delinear la política pública.

Sin embargo, en un comunicado de prensa de la AAPP se indicó que el contrato con Luma “expresamente requiere que, como parte de los servicios prestados, LUMA coordine y asista con respecto a la política pública ambiental de energía renovable que contempla dicho estatuto. Esto incluye servicios y operaciones relacionados con fuentes de energía renovable, cooperativas de energía y micro-redes, entre otras”.

La AAPP añadió en su escrito que la dependencia intervendrá en asuntos tales como la aprobación de los presupuestos anuales, la aprobación y revisión de subcontrataciones y la evaluación del cumplimiento de las métricas de desempeño bajo el contrato. Fontanés subrayó que la operación de LUMA está sujeta a “estrictas métricas de desempeño”.

De otra parte, los deponentes señalaron preocupaciones ya denunciadas por otros objetores del contrato como que Luma Energy puede abandonar la isla en caso de un desastre, que la empresa puede contratar a subsidiarias para realizar ciertos trabajos y que el contrato despoja empleados y jubilados de un sinnúmero de derechos adquiridos.

El director de la AAPP, Fermín Fontanés ha dicho que la cásula de fuerza mayor excluye eventos atmosféricos previsibles como tormentas y huracanes, “salvo que resulten en la declaración de zona de desastre o estado de emergencia”, según reza un comunicado de la dependencia. Argumentó en el escrito que el derecho de LUMA de dar por terminado el contrato ante un evento de fuerza mayor no es irrestricto, sino que requiere que LUMA pueda establecer que existe un evento de esta categoría; que el evento continúe por un periodo continuo y consecutivo de 18 meses y que, a causa de ese evento continuo e ininterrumpido a LUMA le es imposible cumplir con sus obligaciones contractuales.

“Solo si ello ocurre LUMA podría informar su intención de dar por terminado el contrato por “fuerza mayor”, notificación que debe cursarse con no menos de 120 días de aviso previo”, dijo Fontanés.

Rosario Hernández es contador público autorizado y fue director de la AEE del 2001 al 2005. Sánchez Soultaire trabajó 31 años en a AEE y llegó a ocupar el cargo de directora asociada.

A preguntas del senador Rafael Bernabe, los deponentes insistieron en que Luma no invierte nada en la isla.

“No pagan un solo centavo en Puerto Rico. No pagan”, dijo Rosario Hernández.

“Estamos pagando con fondos disponibles a Luma para hacer algo que nosotros podemos hacer”, respondió Bernabe.

Los deponentes indicaron que, aunque Luma Energy administrará el Sistema de Transmisión y Distribución, la AEE permanecerá como su titular porque, de ese no ser el caso, se perdería acceso a fondos de FEMA para posibles procesos de reconstrucción en el futuro.

“Levantamos una alerta respecto a si el diseño conceptual de este contrato fue avalado por FEMA, y entendemos que debería requerirse una consulta con FEMA al respecto o una opinión legal de algún bufete con peritaje en el Stafford Act. Puerto Rico tiene que asegurarse que el acceso a los fondos federales para casos de desastre que afecten la infraestructura eléctrica del país, no se ponen en riesgo por la privatización de facto que se viabiliza mediante el contrato con LUMA”, dijo Rosario Hernández.

“Es por esto que se espera que se mantenga una estructura de la alta gerencia de la AEE, que en la realidad no tiene ningún poder decisional y que es contraria a las disposiciones de la Ley 83 del 2 de mayo de 1941 (ley orgánica de la AEE)”, agregó el extitular de la AEE. “Resulta inmoral mantener una plantilla administrativa, incluyendo una Junta de Gobierno, con altas compensaciones, que, de facto, no tomará decisión alguna en cuanto al contrato y a la administración del sistema eléctrico”.

De hecho, durante la primera vista pública del Senado en que se investiga el contrato de Luma Energy, Ralph Kreil Rivera, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE indicó que la corporación pública no había consultado con FEMA para determinar si el contrato cumplía con los requisitos de la agencia federal para garantizar el desembolso de dinero.

Sin embargo, en declaraciones escritas por la AAPP, la dependencia indicó que el contrato con Luma Energy se sucribió de tal forma que sí garantiza los fondos federales.

“Contrario a otro tipo de contrato de alianza, el contrato no se ancla en una concesión con inversión privada. Esto significa que el operador estará rindiendo un servicio a la AEE para lo cual no es necesario que el operador haga aportaciones de capital o inversión en infraestructura”, sostuvo Fontanés. “Se optó por un contrato de Operación y Mantenimiento, en lugar de una concesión o alguna otra estructura en la cual el operador proveyera inversión privada, para no comprometer la elegibilidad de la AEE para el recibo de fondos federales de desastre. También, para cumplir con las guías del Código de Rentas Internas del Internal Revenue Services para “qualified management agreements”, asegurándose con ello la exención contributiva de los activos de la AEE y permitir la reestructuración de su deuda bajo el Titulo III de PROMESA”, explicó Fontanés.

El contrato con Luma Energy establece que será la empresa la encargada de realizar todo el proceso de selección y contratación para los trabajos de rehabilitación y modernización, y que la AEE retendrán el derecho exclusivo a recibir cualquier financiamiento federal para el sistema de transmisión y distribución. El convenio también obliga a Luma a cooperar con cualquier entidad gubernamental en cualquier esfuerzo dirigido a reparar o restaurar el sistema eléctrico.

El gobierno federal ha autorizado el uso de $12,800 millones para esos fines.

Según Rosario Hernández, el contrato con Luma Energy incluirá unos cargos que representan elementos perjudiciales para los clientes y para toda la economía de Puerto Rico, indicó Rosario Hernández

Por ejemplo, señaló que el contrato con Luma no incluye penalidades contra la empresa en caso de que no cumpla con una serie de métricas por desempeño, entre estas la reducción de los apagones. Sí, se establece en el contrato que el pago anual adicional al pactado por el concepto de administrar el sistema de transmisión y distribución por alcanzar estas métricas sería de entre $13 y $17 millones los primeros tres años y, desde el cuarto año hasta el decimoquinto y último del contrato, serían $20 millones.

El Nuevo Día ha reportado que esta denuncia ya ha sido levantada por el Centro para la Nueva Economía. Este diario también ha reportado que las métricas de desempeño sobre la frecuencia y duración de apagones que el consorcio LUMA Energy sometió para aprobación al Negociado de Energía de Puerto Rico son más laxas que las originales incluidas en su contrato firmado en verano pasado. En síntesis, Luma alegó que la cantidad de apagones diarios actualmente es superior a las que se contemplaron durante la firma del contrato.

De otra parte, Rosario Hernández indicó que el Plan Fiscal de la AEE de junio del año pasado proyecta a junio de este año un déficit de $132 millones debido a que se incluyó en el presupuesto de la compañía de la luz el contrato de operación y mantenimiento con LUMA.

“De acuerdo con el Informe Mensual presentado por la gerencia de la AEE a la Junta de Gobierno de la AEE con los datos de enero de 2021, el déficit acumulado por los primeros seis meses del año fiscal 2020-2021 asciende a $432.8 millones. Esto en contraste con la pérdida presupuestada originalmente para ese año de $125,663,000″, indicó el exjefe de la AEE al recordar que Omar Marrero, director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal ha señalado que el Gobierno utilizará $894 millones para capitalizar seis cuentas necesarias para comenzar la ejecución de LUMA a partir del 1 de junio de 2021 y que no puede ser un préstamo.

“Tienen que financiar el contrato con el dinero que recoge Hacienda… del Fondo General”, dijo Rosario Hernández. Señaló también que el déficit proyectado podría traducirse en un aumento de 10 centavos kilovatio/hora.

“Sin embargo, no se ha precisado en calidad de qué se proveerían dichos fondos, aunque se puede inferir que serían una aportación que hará el Gobierno de Puerto Rico para promover la transformación de la AEE”, dijo Rosario Hernándezal referirse a los $894 millones. “La Legislatura debe estar muy atenta a la determinación final que se tome respecto a bajo qué concepto se proveerán los mencionados $894 millones, ya que esta llamada aportación pudiera tener visos de ilegalidad”.

Rosario Hernández advirtió que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP) tendrá que contratar personal con conocimiento especial para poder supervisar la ejecución del contrato de Luma Energy y señaló que la suma del cargo fijo anual y el cargo de incentivo del contrato de Luma al cabo de 15 años será de $1,940 millones, tomando en consideración el año de transición. Dijo dudar que el ahorro generado por el contrato supere esa cifra y, según el exjefe de la AEE, Luma no proyecta ahorros hasta el 2025.

“Se han hecho expresiones públicas de que Luma no solicitará aumentar en la tarifa por tres años, pero en el contrato se establece que una condición precedente que tiene que darse antes del 1 de junio es que el Negociado de Energía les haya aprobado un rate order suficiente para pagar el presupuesto inicial”, dijo. “El contrato se lo permite, que sea antes de la fecha del 1 de junio”, dijo Sánchez Soultaire.

Rosario Hernández entregó a la comisión un documento de Luma en que la empresa supuestamente está solicitando $15 millones adicionales al gobierno, que se suman a los $136 millones que ya han facturado. El exdirector de la AEE argumentó que se proyecta una merma de demanda de energía hasta el 2028 y cae en picada a partir de ese año. Mientras, se le añaden gastos adicionales a la AEE con el contrato de Luma.

“Fallan en no incluir un análisis de sensitividad para manejar la incertidumbre de variables importantes, tales como el costo de combustible. En un escenario más realista, la situación podría ser dramáticamente aún más negativa”, dijo al recordar que, encima de este escenario, hay que tomar en consideración que las negociaciones en torno a la reestructuración de la deuda de la AEE conllevará un incremento en la tarifa de la luz.

“Hay un itinerario de pagos de 24 años”, dijo Rosario Hernández al referirse al posible acuerdo de deuda. “Ese es el acuerdo que está propuesto, aunque sabemos que lo están revisando para proponer uno nuevo.

De otra parte, Rosario Hernández señaló que, aunque el contrato con Luma no le exige a la empresa invertir dinero en la AEE, el convenio también dispone que Luma realizará análisis y proyecciones para determinar la necesidad de proyectos de mejoras capitales, incluyendo los de nueva generación y la posibilidad de que la AEE formalice nuevos contratos de generación o compra de energía.

“Esto le permite a LUMA invertir en proyectos de mejoras capitales, resultando el activo que se adquiera o construya en propiedad de LUMA. Estos proyectos, así como los proyectos que se sufragarían con los fondos federales, pudieran adjudicarse por LUMA a alguna de las afiliadas o subsidiarias de sus compañías matrices. De igual forma, alguna subsidiaria o afiliada de LUMA o sus compañías matrices pudiera desarrollar alguno de los proyectos de las nuevas plantas de generación, creando un potencial conflicto de intereses, tanto al momento del proceso de adjudicación, como al momento de escoger la generación que se ha de despachar para el sistema de Sistema de Transmisión y Distribución en el Centro de Control Energético”, dijo.