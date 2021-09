Un grupo de líderes sindicales se aprestaba a solicitar este martes al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez que deseche el proyecto de ley que da paso al Plan de Ajuste de Deuda (PDA, en inglés) por apartarse de los lineamientos alcanzados en la Ley de Retiro Digno.

Dicha ley, impugnada en el Tribunal Federal de Quiebras, establece una política pública de cero recortes a las pensiones, entre otros asuntos. Los líderes sindicales se reunieron más temprano en la mañana como el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

También estuvieron presentes representantes de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Federación Central de Trabajadores.

“El Proyecto 1003 al estudiarlo, nos dimos cuenta que no recoge la política pública establecida en la Ley de Retiro Digno, como la política de cero recortes a las pensiones, no incluye la protección a los servicios esenciales que ofrecemos en las agencias, corporaciones y municipios, no incluye la protección del bolsillo puertorriqueño de no aumentar las tarifas”, dijo Emilio Nieves a periodistas esta mañana en el Capitolio y en representación de la Central Puertorriqueña de Trabajadores. “Esos son principios básicos y se le debe decir a la Junta y a la jueza (Laura Taylor Swain) que aquí no vamos a aprobar un plan de ajuste de deuda que atente contra las pensiones, los servicios esenciales y el bolsillo. Cuando vimos el proyecto, solo toca las pensiones”.

Según Nieves, la postura de la Legislatura debe ser condicionar la aprobación de un intercambio de nuevos bonos a que igualmente se reconozcan los elementos que forman parte de la Ley de Retiro Digno, además de garantizar dinero para la Universidad de Puerto Rico y una política de cero privatización.

Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores, indicó que el Proyecto de la Cámara 1003 representa un “contrasentido” al comparar con la Ley de Retiro Digno.

“Aquí no hay garantía ninguna de que no se sigan recortando los presupuestos de las agencias del gobierno. En el campo de la salud, que malamente las condiciones de salud del gobierno carecen del personal profesional y hay un éxodo de ellos, este tipo de ley lo que hace es profundizar la crisis del éxodo de los profesionales de la salud”, sostuvo Guzmán.

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), argumentó que “la solución” es la Ley de Retiro Digno.

“Hace dos meses votaron a favor unánimemente de este proyecto y lo hayan convertido en ley y hoy echen hacia atrás”, señaló Martínez al recordar que todo a punta a que el acuerdo entre la Asociación de Maestros y la Junta de Supervisión Fiscal en torno a su retiro ha sido derrotado.

Martínez indicó que la alternativa de restitución para aquellos trabajadores que sufran un recorte de pensiones y que requeriría de fondos de Medicare “es especulativa”. También dijo que lo que procede es echar el proyecto de ley al zafacón.

Nieves intervino para argumentar que el proyecto lo que dispone es que el pensionado recibirá su recorte y al cabo del final del año fiscal federal recibiría alguna compensación.

“No hay garantía de ese pago”, sostuvo Nieves.

“No sabemos si ese dinero existe o no existe. Y el 84% de los maestros del país se verían afectados con este proyecto porque congela el sistema de retiro por beneficios definidos y dejaría a más de 20,000 maestros sin retiros, que es avalar el acuerdo derrotado en las urnas”, intervino Martínez.

Preguntados sobre la postura de Hernández Montañez, en el sentido de que se ha plasmado en un proyecto de ley el mejor escenario posible pero que él lo eliminaría de la medida a petición de los sindicatos, Nieves sostuvo que el líder cameral quiere evadir su responsabilidad.

Hernández Montañez también ha dicho que sería responsabilidad de los sindicatos lo que ocurra con los pensionados ante la propuesta original de la JSF de recortes a las pensiones que superen los $1,500 mensuales.

“Hay una responsabilidad de la Legislatura. ¿El único mecanismo es el proyecto que han presentado? Ese no es el único mecanismo. La legislación es necesaria porque para aprobar, confirmar la jueza el plan de ajuste se requiere una legislación. Pues hay que aprovechar la legislación para poner por escrito la política pública en la Ley de Retiro Digno”, dijo Nieves.

El líder sindical, en síntesis, sostuvo que se debe colocar toda la responsabilidad sobre Taylor Swain y que ella decida sobre un proyecto de ley que defienda la Ley de Retiro Digno.