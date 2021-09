Entre cinco y seis legisladores populares tienen serias preocupaciones con el proyecto de ley divulgado sobre el Plan de Ajuste de Deuda (PDA, en inglés) y este escenario podría implicar la derrota de la medida si es llevada a votación el jueves, como se espera ocurra, sin enmiendas.

En entrevistas por separado con El Nuevo Día, los populares Héctor Ferrer Santiago y Luis Raúl Torres expresaron este martes grandes reservas con la medida, que necesita 26 votos y no los tiene. También lo hizo, con la condición de no ser identificado, un tercer popular que, a su vez, aseguró que entre dos y tres correligionarios adicionales también se oponen.

De hecho, esta mañana los representantes populares Sol Higgins y José “Cheíto” Rivera Madera dejaron claro que no favorecen el recorte en las pensiones, aún con el mecanismo de la restitución.

“No estoy de acuerdo y habemos muchos que no estamos de acuerdo”, dijo Higgins.

PUBLICIDAD

“No vamos a tomar aceptar un recorte de las pensiones, con retribución o sin retribución”, sostuvo Rivera Madera.

El lunes, el representante independentista Denis Márquez Lebrón también levantó bandera, al igual que el portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez Núñez y José Bernardo Márquez Reyes, de Movimiento Victoria Ciudadana. Las preocupaciones giran en torno al recorte a las pensiones.

El Proyecto de la Cámara 1003 básicamente indica, en cuanto a las pensiones, que se verían afectadas con un recorte de 8.5% las que superen los $2,000 mensuales. No obstante, se incluye la creación de un fondo especial de unos $40 millones a ser utilizado para compensar a los pensionados que se vean afectados, que sería alrededor del 16% del universo total de retirados. En ese porcentaje se incluyen a los maestros, que están negociando un acuerdo paralelo con la Junta de Supervisión Fiscal.

Ayer, Márquez Lebrón advirtió que el mecanismo de restitución está condicionado a la disponibilidad de fondos recurrentes, en este caso fondos del Medicaid.

Uno de los populares que firmó el proyecto lo fue Luis Raúl Torres.

“El presidente (de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez) ha dicho que el proyecto no está escrito en piedra y que se discutirá en vista pública (mañana) todo lo que afecta a los retirados, a los municipios y que cualquier legislador puede traer sus inquietudes. Pero yo tengo inquietudes y dudas y estoy en contra de que se le quite un solo por ciento a los pensionados”, dijo Torres a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

La pieza legislativa da a entender que, aunque se cree el fondo de restitución, el recorte a las pensiones se concretaría, aunque el pensionado recibiría un solo pago como “restitución” en o antes del 1 de octubre del año fiscal. Al menos una fuente señaló que la intención, aunque no está en la medida, es que de alguna forma el recorte sea transparente para el pensionado.

“A mí la restitución me preocupa porque la Junta (de Supervisión Fiscal) dice que eso está subordinado a los fondos del Medicaid. Mi argumento es que tenemos que forzar a la Junta a que busque el dinero en el Fondo General y que sea de manera permanente. Eso tiene que estar en el Plan Fiscal”, dijo Torres.

En entrevista por separado, Ferrer Santiago señaló que si el proyecto incluye recortes a las pensiones “no contarán con el voto de este servidor”.

“El pote de restitución no aparece en ningún sitio en el PDA. Lo único que dice el PDA es que la única forma en que se pueden restituir las pensiones es que haya un superávit de $100 millones y que, de ese superávit, solo se puede destinar el 10% (para los pensionados)”, dijo Ferrer Santiago.

“No le creo nada a Natalie Jaresko ni a la JSF”, contestó el legislador de primer turno cuando se le indicó que el ente fiscal había aceptado el fondo de restitución y que así lo consignó en un comunicado de prensa ayer.

“Y el otro problema es que los fondos de Medicaid no son recurrentes, sino una asignación en bloque por cinco años. El problema del gobierno de Puerto Rico ha sido que se han utilizado fondos no recurrentes para gastos recurrentes y no aprendimos de la quiebra”, dijo.

La pieza legislativa tiene otros objetivos, como permitir que los maestros y los jueces coticen para el Seguro Social, identifica unos $60 millones para los municipios producto de un recorte en el pago anual que los ayuntamientos tienen que hacer para pagar la deuda del país, autoriza el intercambio de nuevos bonos recortando la deuda de Obligaciones Generales y de la Autoridad de Edificios Públicos de $18,000 millones a $7,414 millones y reduce el servicio a la deuda anual de unos $3,000 millones a $1,1100 millones.