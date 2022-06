El senador popular Ramón Ruiz Nieves indicó que el proyecto de enmiendas a la Ley Electoral será llevado a votación mañana, jueves, tenga o no los votos para ser aprobado.

Se anticipa la oposición del Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el independiente José Vargas Vidot. Eso significa que la mayoría popular necesitaría entre uno y dos votos de legisladores del Partido Nuevo Progresista para aprobar el proyecto.

“Entiendo que acogieron mis planteamientos e hicieron unas enmiendas”, indicó a El Nuevo Día la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo. Al conversar con El Nuevo Día, se preparaba para participar de la reunión semanal de comisionados electorales y luego analizaría el paquete de enmiendas.

Indicó que antes de que la medida sea llevada a votación tendrá recomendaciones para los miembros de la delegación azul en el Senado.

Santo Domingo había objetado el lenguaje que dispone que cualquier acción del Presidente que afecte derechos o incida con funciones de fiscalización o balance institucional de la CEE, deberá ser “discutido y consultado” con los comisionados electorales”.

“Esto le resta flexibilidad y autoridad al Presidente que es el encargado para realizar los cambios estructurales que la Ley dispone”, indicó en su ponencia ante la Comisión de Gobierno.

Santo Domingo también señaló que si no hay quórum en una reunión de comisionados a menos de 60 días de un evento electoral, el Presidente podrá tomar decisiones en que no haya consenso. El PS 909 dispone que no será válida ninguna decisión en esas instancias.

La funcionaria tildó de “antidemocrático e innecesario” el texto que establece que cualquier cambio a las categorías de voto adelantado durante los 90 días antes de un evento electoral deberá ser mediante unanimidad de los comisionados y que durante este periodo y ante la falta de unanimidad, no se podrán añadir categorías nuevas mediante reglamentos, manuales o memorandos. Según Santo Domingo, “la tendencia moderna” es liberalizar esas categorías de voto adelantado.

Santo Domingo también criticó que se incluya en el proyecto que quienes ocupen las plazas de presidente y presidente alterno al 1 de enero del 2025 no podrán retener las posiciones luego de finalizada la próxima sesión ordinaria.

También planteó que es inconstitucional requerir que un elector que vote por correo tenga que incluir una copia de su identificación en el mismo sobre en que colocó las papeletas.

“Por esto la copia de la identificación se incluye en el sobre exterior que contiene el sobre de las papeletas. Al cambiar este sistema, en efecto se está requiriendo que se identifique la persona que emitió el voto”, indicó.

El comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, indicó que no recibió las enmiendas.

Ruiz Nieves recordó, en entrevista con El Nuevo Día, que había dos alternativas procesales para atender el Proyecto del Senado 909. Una consistía en depositar en otro proyecto elementos no controversiales y enmiendas a la Ley Electoral en lo que concierne a fechas fatales con las que tiene que cumplir la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y dejar el resto del proyecto para la discusión en agosto.

La otra alternativa, que fue la acogida, será incluir enmiendas del PNP, el PPD y Proyecto Dignidad en el 909. El PIP y Movimiento Victoria Ciudadana no presentaron cambios y la postura de ambas colectividades es que la Ley Electoral debe ser derogada.

“Hoy voy a ver cómo quedó el proyecto para afinar unas cosas y mañana se coge el referéndum de la Comisión de Gobierno”, indicó Ruiz Nieves a El Nuevo Día. “Se trabajaron unas enmiendas que aportaron los demás partidos”.

No obstante, indicó que se bajará a votación el proyecto tenga o no los votos.