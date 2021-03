El portavoz penepé en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, tildó de una irresponsabilidad el hecho de que la nueva administración cameral ha llegado a marzo sin aprobar un nuevo Código de Ética y sin constituir la Comisión de Ética.

En el Senado el escenario se repite. Allí se creó la Comisión de Ética y es presidida por Gretchen Hau. Sin embargo, tampoco hay un Código de Ética aprobado. En la Cámara, la Comisión de Ética será presidida por el también portavoz popular Ángel Matos García, anunció el viernes el presidente Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El Código de Ética utilizado durante la presidencia de Méndez el pasado cuatrienio fue aprobado por el cuerpo legislativo el 24 de abril de 2017. Sin embargo, con ese documento se derogaba el anterior de la presidencia de Jaime Perelló y Roberto Rivera Ruiz de Porras.

Según Méndez, el pasado Código de Ética dejó de operar el 31 de diciembre. Este documento, en esencia, regula la conducta ética de todos los Representantes y reglamenta paso a paso las medidas a tomarse en caso de que se presenten querellas contra miembros del cuerpo legislativo.

En pasadas entrevista, Hernández Montañez y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, han reconocido que no hay un Código de Ética vigente y que, de presentarse una querella contra un legislador, tendrían que acelerar el proceso de aprobación de un nuevo código para atender la denuncia.

El viernes, el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, indicó que el documento está en etapa de borrador, al igual que el nuevo reglamento del cuerpo legislativo, que tampoco ha sido aprobado. En ese caso, del Senado se rige por el pasado reglamento de la presidencia de Thomas Rivera Schatz.

“El borrador está hecho. Lo que hace falta es bajarlo y aprobarlo. Eso ocurrirá tan pronto me lo entregue el presidente. Me dijo que este fin de semana quiere liquidarlos los dos”, dijo Aponte Dalmau.

Mientras, Méndez alertó sobre el peligro de que la Cámara no tenga un Código de Ética.

“¿Con qué reglas vamos a atender un asunto ético que se presente?”, cuestionó Méndez, quien ha criticado lo que ha percibido como un paso lento en los asuntos legislativos. De hecho, ambos cuerpos legislativos han aprobado menos de un puñado de medidas, aunque el escenario ha sido atípico en La Fortaleza, que solo ha radicado cuatro medidas de administración.

“No hay legislación de impacto aprobada. Si no hay compromiso de aprobar legislación, menos habrá de aprobar un Código de Ética”, dijo Méndez. “Ese es el documento que establece las reglas para que los ciudadanos sepan cuál es el proceso para radicarle una querella a un legislador. Si no tienen esas reglas, básicamente queda al criterio de los legisladores la forma y manera en que van a juzgar a sus miembros”, dijo Méndez.

Hernández Montañez indicó a El Nuevo Día el miércoles que estaba revisando el tercer borrador del documento. Tras esa revisión se lo entregaría a Matos García.

Matos García confirmó a este diario que ya lo recibió y lo repartirá entre los portavoces, posiblemente el martes. Tras ese paso procesal, se realizaría una reunión para atender posibles enmiendas.

La Comisión de Ética de la Cámara tuvo las manos llenas el pasado cuatrienio, atendiendo querellas contra José Luis Rivera Guerra (no causa), José “Pichy” Torres Zamora (no causa, sin informe), Ramón Luis Rodríguez (causa para expulsión), Samuel Pagán (causa para referirlo a autoridades investigativas), Manuel Natal (dos no causa), Jorge Navarro (causa para reprimenda derrotada por la mayoría penepé), María Milagros Charbonier y Urayoán Hernández (ambas no causa por falta de jurisdicción).

La comisión tuvo tres presidentes: José Banchs, Ángel Peña Ramírez y Ángel Bulerín.

El portavoz independentista Denis Márquez reconoció que la ausencia de un Código de Ética puede dificultar los trabajos si algún ciudadano quiere presentar algún planteamiento. Por disposición constitucional, le Legislatura es la única responsable de pasar juicio sobre la conducta ética de sus integrantes.

“Pero más allá del planteamiento constitucional, el Código de Ética establece el procedimiento, el debido proceso de ley y las conductas específicas que constituyen una violación ética”, dijo Márquez.

El Nuevo Día solicitó reacciones a las portavoces de Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales e Irma Rivera Lassén, a la portavoz en la Cámara de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos y al senador independiente José Vargas Vidot, pero no se expresaron sobre el tema.

En el caso de Márquez indicó que, más allá de sugerir un lenguaje que clarifique ciertos aspectos técnicos como los mecanismos de notificación de querellas y los términos aplicables para atender cualquier asunto, quiere rescatar la figura del Panel Ciudadano, un grupo de individuos seleccionados por los propios partidos políticos que estarían encargados de evaluar en primera instancia las querellas para determinar si tienen fundamento para continuar el proceso ético.

Ese panel no es nuevo para la Cámara, pero el pasado cuatrienio se eliminó. En el Senado sí existe.

Márquez argumentó que este panel podría filtrar como mayor eficacia posibles querellas frívolas.

“Otro elemento del que estaré pendiente es que se mantenga la disposición de que no hace falta que el ciudadano tenga propio y personal conocimiento de la conducta para radicar una querella”.

“Eso limitaba grandemente la presentación de las querellas y quiero que se mantenga como está”, dijo.