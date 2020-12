Los legisladores electos a la Cámara de Representantes comenzarán, el 3 de enero, con un presupuesto base de $7,000 mensuales por oficina legislativa, la asignación más baja desde 1980, anunció el martes el proyectado presidente del cuerpo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Este cuatrienio, los representantes de mayoría tiene un presupuesto base de $20,000 mensuales por oficina, mientras que los de minoría reciben unos $13,000.

Hernández Montañez atribuyó esta reducción a la alegada tardanza con la que el presidente saliente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, ha entregado la información financiera necesaria para que él pueda confeccionar un presupuesto para lo que queda del año fiscal.

Informó, además, los lineamientos salariales para ciertas posiciones dentro de las oficinas legislativas, tomando como base un documento preparado durante la administración del expresidente popular Jaime Perelló.

Estos lineamientos estarían en vigor hasta que el cuerpo legislativo apruebe un Plan de Clasificación y Retribución, iniciativa que Hernández Montañez se comprometió a cumplir.

Por ejemplo, un mensajero no cobraría más de $2,000 mensuales, un recepcionista y un conductor no cobrarían más de $2,250 y el personal clerical y administrativo no cobraría más de $2,500. El salario más alto sería el de un director de comisión, cuya remuneración oscilaría entre $3,358 y $6,050 mensuales.

El presidente del comité de transición de Hernández Montañez, Carlos “Charlie” Hernández, acusó el lunes al liderato cameral de haber entregado información incompleta sobre el presupuesto y de haber incurrido en gastos que superaron el 50% del presupuesto anual. Específicamente, le achacó a la administración de Méndez gastar $2.5 millones de más en liquidación de vacaciones y $339,000 por concepto del nono de Navidad de este año. No fue posible obtener una reacción de Méndez, pero El Nuevo Día supo que, en un caucus de la mayoría, sostuvo que el dinero desembolsado en esas dos partidas no podía estar sujeto al límite del 50%.

“No tenemos certeza, no tenemos la realidad sobre las obligaciones de los contratos, se nos dio unos informes limitados… lamentablemente. De forma responsable y organizada, pero para no detener los procesos en la Asamblea Legislativa, hemos comenzado a dar una asignación de presupuesto mínimo para que puedan hacer sus contrataciones y buscar sus recursos para comenzar el cuatrienio con un presupuesto base de $7,000”, dijo Hernández Montañez, al finalizar un caucus de la nueva mayoría popular.

La representante Lydia Méndez, quien inició su carrera legislativa en 1997, indicó que ese primer año su presupuesto fue de $7,000 mensuales. El primer presupuesto de Hernández Montañez como legislador fue de $17,000 mensuales, unos $4,000 mensuales más que el actual presupuesto para un legislador de minoría.

Hernández Montañez aclaró que esta asignación presupuestaria base por oficina podría ajustarse una vez se tenga un cuadro más claro de las finanzas de la Cámara, lo que pudiera ocurrir a mediados de enero. Para el 12 de enero, también tendría claro el presupuesto de las comisiones. No obstante, recordó que la Asamblea Legislativa sufrirá, por orden de la Junta de Supervisión Fiscal, un recorte presupuestario de $11 millones el próximo año fiscal, por lo que tendrá que hacer ajustes adicionales como la consolidación de oficinas y la redistribución de empleados.

“Lamentablemente, la transición se supone que se diera hace un mes. Lo estamos haciendo de forma atropellada, pero lo importante es que para presentarle soluciones al país tenemos que identificar los problemas y el problema es que no tenemos una certeza de la realidad financiera de la Cámara”, dijo.