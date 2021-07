El juez Anthony Cuevas Ramos declaró no ha lugar una petición de reconsideración de Luma Energy en su intento por no entregar a la Cámara de Representantes cierta información que considera confidencial.

Esta madrugada el consorcio entregó sobre 100 documentos al letrado en un supuesto intento por demostrar que ha cumplido con los requerimientos de información de la Cámara de Representantes.

Con la determinación escueta del “no ha lugar”, le toca determinar a la compañía si acatarán la determinación y si apelarán el fallo. La empresa no hacer declaraciones públicas sobre casos judiciales en proceso.

“Pueden haber enviado una millonada de documentos, pero no enviaron lo que se les requirió”, dijo esta mañnaa el representante popular Luis Rául Torres, quien como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presentó un pleito contra el consorcio en un intento por obtener información financiera y operacional de la privatizadora del sistema de transmisión y distribución de la ahora fraccionada Autoridad de Energía Eléctrica.

La compañía sostiene que si no ha entregado los documentos a la Cámara, se debe a que se trata de información confidencial. Mientras, el cuerpo legislativo, y así lo ha indicado su presidente Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quiere conocer la identidad de los accionistas de las empresas matrices de LUMA ante la posibilidad de que la privatizadora contrate con dinero de la reconstrucción a sus empresas matrices.

La demanda de la Cámara está en manos del abogado Jorge Martínez Luciano.

“Ya lo verificamos y le preparé una tabla que contiene toda la información solicitada a LUMA, la contestación que nos dieron, con la fecha y los documentos que han entregado parcialmente”, dijo Torres al El Nuevo Día.

“Pero no han respondido a la mayoría de los requerimientos”, insistió.

Entre los sobre 100 documentos entregados al tribunal, LUMA Energy incluyó una carta del presidente del consorcio, Wayne Stensby, dirigida a Torres el 28 de junio en que le expresa su postura en contra de la divulgación de cierta información.

Por ejemplo, la Cámara le solicitó a LUMA que revele la ubicación de los centros de llamadas de la empresa, la cantidad de empleados subcontratados en estos centros, cuántos de esos empleados trabajaron previamente con la Autoridad de Energía Eléctrica, cuántos no y la nómina de todos los trabajadores.

Según Stensby, la petición es excesivamente amplia, irrelevante, no está definida correctamente, no se adhiere a la resolución cameral aprobada y que paso a la investigación en curso.

“LUMA no puede revelar las identidades de los individuos y su historial del trabajo”, sostuvo la compañía al indicar que se trata de información privada protegida constitucionalmente.

La empresa indicó que tiene centros de llamadas en Guaynabo, Hormigueros y Aguadilla, pero no quiso contestar cuántos de los empleados de dichos centros hablan español con fluidez. No obstante, afirmó que el español es el idioma primario de sus empleados, particularmente los que trabajan con público.

La empresa no precisó la cantidad de brigadas que tiene, no brindó detalles sobre el entrenamiento que reciben sus obreros de campo, tampoco el desglose de celadores por las categorías que antes se utilizaban en la AEE y tampoco cuántos de estos trabajadores son subcontratados. La empresa sí confirmó que tiene una estructura diferente para clasificar estos obreros, que tienen 1,600 trabajadores “de campo” divididos en múltiples categorías y que cuenta con unos 800 trabajadores bajo contrato para labores de poda a través de seis empresas: DRC Emergency Services, Master Link Corporation, Perfect Integrated Solutions, Xpert’s, Wright Tree Services y Site/Centurion.

La empresa, sin embargo, no reveló cuánto le costará al erario traer del estado de Texas una cantidad no revelada de celadores.

LUMA Energy no brindó la identidad de la persona o las personas encargadas del Centro de Monacillos, o de la Oficina de Sistemas de Información. Igualmente, no identificó a sus directores regionales y no entró en detalles del acuerdo de mantenimiento alcanzado con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Empero, sí reveló que tiene siete personas contacto que supuestamente tienen comunicación directa con los alcaldes.

LUMA Energy afirmó que ha contratado a seis compañías de seguridad: Ranger American Armored Cars, Genesis, Jom Security Services, O’Neill Security, Protective Security Systems y St. James Security, pero no indicó el monto global en contratos de esta índole.