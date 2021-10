El representante popular Luis Raúl Torres le solicitó al congresista demócrata Raúl Grijalva que inicie las gestiones para que el Congreso designe un síndico para supervisar los esfuerzos de reconstrucción del sistema eléctrico y que anule el contrato de LUMA Energy.

Por disposición contractual, recae en manos del consorcio supervisar los trabajos de reconstrucción, financiados por una asignación de $10,000 millones.

Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal celebrará el miércoles una vista pública virtual sobre el sistema eléctrico del país. A la audiencia están citados directores de LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Negociado de Energía.

En la carta a Grijalva, con fecha del 30 de septiembre, Torres, quien ha realizado una investigación cameral sobre tanto la concesión a LUMA Energy de parte de la AEE como las propias operaciones de la corporación pública, realiza un recuento del tétrico escenario energético que vive el país y urge al Congreso a actuar designando una entidad que supervise la transformación del sistema eléctrico “asegurándose que los fondos federales serán utilizados eficientemente”.

PUBLICIDAD

“El contrato de LUMA debe ser anulado y sustancialmente modificado para proveer las herramientas correctas para la tan necesaria transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico, en cumplimiento con la ley de política pública energética de Puerto Rico, que requiere que el 100% de la generación eléctrica -entre el 2041 y el 2050-, se produzca con fuentes renovables”, sostuvo Torres. “Además, el Congreso debe tomar acción para designar un administrador o síndico para supervisar la reconstrucción del sistema eléctrico”.

El legislador también envió la misiva a los 30 miembros de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso y a otro grupo de congresistas que no identificó junto al informe final de la investigación que realizara sobre el contrato de Luma.

Torres rechazó en entrevista con El Nuevo Día que su petición refleje una actitud colonial en el sentido de que está solicitando mayor intervención congresional en el uso de fondos federales.

“Primero, sobre esos fondos federales no tenemos jurisdicción y son $10,000 millones”, indicó Torres al rechazar el argumento de que fue el gobierno federal, a través de FEMA, el que determinó que solo se desembolsaría el dinero si era manejado por una entidad privada, anticipando actos de corrupción de parte del gobierno local. “Eso es falso, eso fue la JSF con esta gente (LUMA). ¿Por qué la AEE se mantiene y la transacción es un contrato como operador? Porque si no, no les dan los chavos. Los chavos para la reconstrucción de la infraestructura están condicionados a que sean para entidades públicas o sin fines de lucro”.

PUBLICIDAD

“Tiene que seguir la AEE (en existencia) y los chavos son por reembolso”, insistió. “Hace falta un síndico porque nadie ha podido fiscalizar a LUMA, no lo fiscaliza la Autoridad de las Alianzas Público Privadas y no la fiscaliza la AEE y se niegan a darnos información a nosotros así que tiene que venir un síndico y manejar esto”.

En la carta de siete páginas, que no ha recibido respuesta, Torres argumenta que, luego de tres meses de administración de LUMA, el consorcio ha demostrado que “no está preparado para operar el sistema eléctrico y, más allá de eso, tiene el potencial de limitar el crecimiento económico”. También señaló que la administración de la AEE, con toda intención, atrasó la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución para provocar la privatización y actualmente se repite el mismo escenario, con el mismo fin privatizador, pero en el contexto del mantenimiento del sistema de generación.

“Parece que dentro de unos meses, cualquier intervención del Congreso sería tardía ya que Puerto Rico está cerca de ejecutar una gran cantidad de proyectos para reconstruir el sistema eléctrico bajo la dirección de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y quizás bajo la influencia política que podría resultar en un uso arbitrario e inefectivo de fondos federales. Aún peor, LUMA manejará todos los proyectos y fondos federales durante el acuerdo”, agregó Torres.

El legislador popular indicó que, si bien la misiva no ha sido contestada, la oficina de Grijalva sí le solicitó copia de la investigación que realiza en torno a la adjudicación del contrato de privatización a Luma Energy.