LUMA Energy ha recibido 1,828 reclamaciones por enseres dañados y ninguna ha procedido

Advierte que, si se determina que “las partes relevadas” tienen responsabilidad, solo se podrá recibir compensación por “daños directos”, y esto no incluye “la pérdida de ganancias o ingresos ni daños especiales, ejemplares, punitivos, indirectos, incidentales o derivados, incluyendo la pérdida de ingresos, la pérdida de uso de equipo”.

“En un período de 10 años, entiendo que la cuantía que desembolsaron (la AEE) en pagos por daños no llegaba al millón de dólares, y no estoy hablando únicamente y exclusivamente de daños por razón a enseres... así que, ciertamente, bajo la Autoridad, ocurría lo mismo que está ocurriendo ahora, que es la utilidad a fin de cuentas quien determina si, en efecto, fueron responsables o no por ese daño que se le está reclamando”, expuso.