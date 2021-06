LUMA Energy logró paralizar ayer los procedimientos en la sala del juez Anthony Cuevas Ramos, quien temprano el viernes declaró ha lugar una petición de injunction presentada por el representante Luis Raúl Torres, quien solicita que la empresa le divulgue a la comisión que preside en la Cámara de Representantes cierta información sobre la compañía.

El abogado Jorge Martínez Luciano, quien representa a la Cámara en el pleito, indicó que hoy estará radicando en el Tribunal Federal un escrito solicitando que el caso sea devuelto al Foro Local.

En un escrito presentado ante el Tribunal Federal y firmado por los abogados Mariana Muñiz Lara y Brett Ingerman, del bufete DLA Piper, la empresa argumentó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue declarada como una entidad cubierta por La Ley Promesa. La corporación pública está en un proceso federal de quiebra y LUMA Energy tomó control de gran parte de sus operaciones, como privatizadora, el 1 de junio.

Los letrados plantean que el estado de derecho federal, incluyendo la Ley Promesa, establece que las corte federales de distrito tienen jurisdicción sobre procedimientos civiles relacionados al Título 11 (Quiebra).

“En el Primer Circuito, la articulación usual para determinar si un procedimiento civil está relacionado a una quiebra es si el resultado de ese procedimiento podría tener un efecto del estado (la cosa) administrada en la quiebra”, indicó LUMA.

Ingerman y Muñiz Lara sostienen que la demanda de la Cámara indudablemente está relacionada con el proceso de Título III en que se encuentra la AEE “debido a que la información que solicita la comisión (de la Cámara de Representantes) está relacionada con las operaciones de la AEE y el sistema de Transmisión y Distribución”, indicaron.

Ese sistema de Transmisión y Distribución está en manos de Luma desde el 1 de junio y la compañía alega que los intentos de la Cámara en conseguir información sobre sus operaciones son hostigadores y podría afectan la capacidad de la empresa de hacer su trabajo y “causar daños adicionales a los acreedores de la AEE”.

Según LUMA, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes le ha hecho 86 peticiones de entrega de documentos y, a pesar de que la comisión supuestamente les da menos tiempo del ordinario en proceso legislativos, la empresa ha provisto más de 1,100 páginas.

“La acción civil no solamente busca información directamente relacionada a la operación de LUMA del sistema energético de la AEE, pero también las repetidas e irrazonables peticiones de la comisión están diseñadas para intentar interrumpir las operaciones de LUMA y menoscabar el acuerdo de Operación y Manejo y la transformación del sistema de Transmisión y Distribución”, reza el escrito en que se alega que la petición de la Cámara viola la Ley 120-2018, que permitió la privatización de la AEE.

“En muchos casos, el demandante ha solicitado información privada o irrelevante y en muchas ocasiones (las peticiones) están acompañadas de la exigencia de que el presidente de LUMA acuda a la Legislatura con muy poco tiempo de anticipación”, insistieron.

REACCIONA LUIS RAÚL TORRES

El representante popular indicó que es falso que la empresa le haya entregado sobre 1,000 documentos. “Han enviado contestaciones parciales diciendo que no tienen que enviarme la información porque es confidencial. Si me hubieran enviado 1,000 documentos y no habría ido al tribunal”.

Torres opinó que Atco, una de las compañías matrices de Luma, viene de trabajar en un escenario, según él completamente desregulado en Canadá y ahora se está dando contra la pared en Puerto Rico.

“Ellos actuaban por la libre mientras que en Puerto Rico están en un lugar completamente regulado por la política pública energética establecida por la Asamblea Legislativa y avalada por los gobernadores de turno y hay regulaciones federales que les aplican”, dijo Torres. “También aplican las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos”.

“Y no estoy hostigando a nadie, estoy cumpliendo con mi rol fiscalizador. Si el Tribunal Federal quita la jurisdicción, Puerto Rico pasaría de ser colonia a agua de florida Murray”, dijo al referirse a agua perfumada de fabricación industrial.

LA REMOCIÓN NO PROCEDE

Según indicó Martínez Luciano en entrevista con El Nuevo Día, la petición de Lua para remover el caso de las manos de Cuevas Ramos es una “barbaridad” y señaló que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción en la controversia.

El letrado explicó que en el Tribunal Federal se atienden dos tipos de casos: casos en que hay diversidad de ciudadanía y casos en que se entiende que ha sido violada una ley federal.

“Si fuera este un caso contra la AEE, y la AEE está en quiebra, pues debido a que se trataría de un asunto relacionado a un deudor en quiebra, se vería como un proceso adversativo en el Tribunal Federal. Pero aquí el quebrado es la AEE, no es Luma. Luma no es el quebrado”, dijo Martínez Luciano.

Según indicó, aunque se hiciera una “conexión esotérica” entre la AEE y Luma, la remoción del caso solo procedería si el tribunal viera necesario proteger los bienes del quebrado, entiéndase la infraestructura de lo que queda de la corporación pública.

“Y eso no tiene nada que ver con este caso. Aquí la Asamblea Legislativa está haciendo su trabajo y es que Luma entregue unos documentos. El pleito no tiene que ver con el quebrado”, insistió.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo el jueves que es necesario conocer la información financiera de la empresa y sus funcionarios ante la posibilidad de que, con fondos federales de la reconstrucción, LUMA pueda contratar a sus propias compañías matrices.

“Puede haber un conflicto de interés en la ejecución del señor Wayne Stensby mientras se contrata sus compañías matrices”, dijo el representante popular Luis Raúl Torres al señalar que la información se solicita a nombre de los constituyentes.

“Le pedimos información financiera referente a su persona y funcionarios porque tenemos información sustantiva para entender que puede haber un conflicto de interés en la ejecución de Wayne Stensby en el manejo de LUMA Energy y, a su vez, estar contratando a las compañías matrices Quanta Services y Atco Services… y Atco es dueño de $4 millones en acciones y ellos han estado subcontratado esas dos compañías”, sostuvo el legislador.

Según la Cámara, Stensby no les ha revelado información solicitada sobre los accionistas de Quanta y Acto, comunicaciones –incluyendo correos electrónicos- entre Stensby o algún funcionario de las subsidiarias con funcionarios del gobierno, el dinero que tendría que invertir LUMA de sus propias arcas para ejecutar el contrato de privatización, la fecha y el lugar de reuniones sostenidas con el gobernador Pedro Pierluisi, entre otros asuntos.