La representación legal del consorcio LUMA Energy solicitó hoy al juez Anthony Cuevas Ramos anular su propia Sentencia del 25 de junio, cuando ordenó a la empresa entregar a la Cámara de Representantes, en un periodo de 24 horas, cierta documentación sobre sus operaciones.

La petición de la privatizadora se da un día después de que la jueza Laura Taylor Swain devolviera la controversial al foro local.

En la Solicitud de Relevo de Orden y Sentencia o Reconsideración, presentada por abogados del bufete DLA Piper, se plantea que la Cámara está utilizando sus poderes legislativos de manera arbitraria, opresiva e inconstitucional, describen ese poder como “ni irrestricto ni absoluto” y argumentan que interfiere con la gerencia, así como los procesos internos de LUMA.

Señalan, además, que un legislador individual, en este caso Luis Raúl Torres, está ejerciendo funciones del presidente de la Cámara al presentar pleitos contra LUMA Energy, por lo que carece de autoridad legal.

“Las actuaciones de la Cámara, conforme se explicará en esta Moción, irrumpen inconstitucionalmente no solo en las operaciones internas de LUMA Energy, sino en las prerrogativas delegadas constitucional y estatutariamente a la Rama Ejecutivo con relación al Contrato de Operación y Manejo”, indicaron.

Según LUMA Energy, la Resolución de la Cámara 136, en que se amparó la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante popular Luis Raúl Torres, para realizar su primer pesquisa sobre la empresa, no lo faculta para solicitar la producción de “amplia información corporativa y operacional” y de terceros privados. Indican que tres requerimientos del 15 de marzo, el 23 de marzo y el 22 de abril “no se pueden revivir”, porque Torres ya rindió un informe final sobre ese aspecto de la investigación.

Por “revivir”, LUMA Energy se refiere a que la Cámara no puede utilizar la vía judicial para requerir cierta información porque se rindió un informe final sobre la pesquisa.

“La comisión perdió la autoridad delegada y constitucional para investigar al amparo de la delegación de autoridad que el pleno de la Cámara le confirmó al aprobar la RC 136″, indicaron los abogados al defender su reclamo de que la pesquisa cameral es inconstitucional y, por lo tanto, los reclamos realizados en la demanda por supuesta información no entregada por LUMA al amparo de la RC 136 son también académicos.

Luego la Cámara continuó sus trabajos con la Resolución 243, aprobada el 22 de febrero. Según LUMA Energy, esa resolución no cumple con los requisitos de especificidad y no incluye las operaciones y asuntos comerciales de LUMA. De hecho, no menciona a LUMA ni a la AEE, indicaron los abogados.

Los letrados plantearon que Cuevas Ramos resolvió la controversia a favor de la Cámara sin escuchar primero los planteamientos de la empresa.

El 15 de marzo, reza el documento judicial, la Comisión que preside Torres emitió un requerimiento de información, al amparo de la RC 136, que ordenaba a LUMA Energy a contestar 18 requerimientos de información en 48 horas. En esencia, se solicitaban documentos, incluyendo documentos complementarios al contrato de LUMA Energy con el gobierno, comunicaciones escritas y telefónicas, minutas de diversos entes, estudios, proyecciones y borradores de planes de reconstrucción, además de datos de empleados contratados y las aportaciones al sistema de retiro.

El 19 de marzo, la empresa contestó la petición y alega que entregó 2,537 páginas de documentos, pero reconoció que cierta información no fue provista por ser “sensitiva” y “confidencial”.

“El requerimiento era mucho más abarcador que el ámbito investigativo establecido por la RC 136″, sostuvo la privatizadora.

El 21 de marzo, Torres celebró una vista pública en la que participó el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, y dos días más tarde la Cámara emitió un segundo requerimiento de información para que, en cinco días calendario, la compañía presentara información sobre los accionistas de los consorcios que componen el conglomerado que ahora administra la AEE. Ademas, pidió sus gastos, entre otros 25 requerimientos como minutas, audios y vídeos de reuniones en la empresa, “sobre temas amplísimos; facturas, información de accionistas y cantidad de acciones; información de puestos, salarios, beneficios marginales y antecedentes penales de empleados de LUMA”, lee la moción.

Esa petición de información fue contestada con 919 páginas de documentos el 25 de marzo. Como en la primera entrega, se cumplió con cierta información, mientras que otra fue objetada.

La empresa contestó la petición del 11 de junio, siete días más tarde y entregó información sobre su fuerza laboral, cantidad de empelados asignados a operaciones de campo y otras labores. Tras una vista pública el 23 de marzo, la Cámara hizo otra petición con 18 requerimientos “que buscan controlar las prioridades y la manera en que se opera LUMA”, argumentaron los abogados.

Según la privatizadora, la Cámara intenta impedir que realice las tareas para las que fue contratada, acusa a la Legislatura de presentar y aprobar proyectos y resoluciones que atacan “la validez del contrato”, se queja porque legisladores han solicitado información en su carácter individual, porque supuestamente han intentado determinar cómo se atienden reclamos de ciertos constituyentes y porque funcionarios de LUMA Energy han sido citados a vistas públicas y oculares.