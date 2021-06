El secretario designado de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, argumentó en una reunión ejecutiva de la Comisión de Gobierno del Senado que desde enero el entonces recién electo alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, conocía sobre las intenciones de la empresa Hewlett Packard de cerrar su división HP, Inc., dejando en la calle a 278 empleados.

Inmediatamente, Cidre fue desmentido por Roldán. En entrevista con El Nuevo Día, el primer ejecutivo de Aguadilla señaló que se enteró de las intenciones de HP, Inc. el 19 de mayo cuando el CEO de la empresa Paul Hogan, lo telefoneó y le dio la mala noticia. No fue hasta varios días después que habló con Cidre.

“Me dijo que había un acuerdo de confidencialidad. Que Hewlett Packard lo solicitó y lo estaba honrando”, dijo Roldán al relatar una conversación telefónica como el funcionario. “Él me dijo que sabía de eso desde hacía ocho meses”.

La versión que Cidre compartió a la Comisión de Nombramientos fue revelada en la mañana por la senadora por Mayagüez, Migdalia González. Fue ella quien solicitó que Cidre fuera citado a una reunión de la comisión. Durante el fin de semana, Cidre, indicó a El Nuevo Día que no reveló a la Comisión de Nombramientos el pasado 18 de mayo sobre las intenciones de la empresa, ya que tenía que honrar un acuerdo de confidencialidad.

Sin embargo, alegó esta mañana en una vista a puerta cerrada que se lo comunicó a Roldán. Cidre argumentó que al Alcalde, contrario a él, no le aplicaba un acuerdo de confidencialidad.

Roldán dijo que mañana tiene una reunión con Cidre y que espera que el funcionario del Ejecutivo le diga de frente lo que expresó en el Senado. A pesar de este escenario, Roldán dijo que no va a opinar sobre si Cidre debe ser confirmado o no.

González se abstuvo de votar cuando se llevó a votación el informe positivo de Cidre como secretario de Desarrollo Económico y Comercio, precisamente porque no tenía la explicación de Cidre sobre el cierre de HP Inc. “Voy a estar evaluando en su totalidad la ponencia y ver las alternativas que le dio a la empresa”, afirmó.

La empresa comenzará el proceso de cierre en noviembre y finalizará en mayo de 2022.

En entrevista por separado, la senadora Gretchen Hau, quien estuvo en la reunión ejecutiva con Cidre, indicó que el funcionario repasó jurisprudencia aplicable a los acuerdos de confidencialidad e indicó que hay esfuerzos para atraer a la isla a otras compañías.

“Siempre queda la preocupación de cuántas compañías, si alguna, pudiesen estar pasando por el mismo proceso así que no voy a esta satisfecha con que se pierda un solo empleo en la isla. Es algo que tenemos que tener presente”, dijo Hau, quien no precisó si el nominado tiene su voto para ser confirmado.

De otra parte, González indicó que Cidre “no fue categórico” cuando los senadores Ramón Ruiz Nieves y Juan Zaragoza si él tiene conocimiento de otros posibles cierres de empresas y no los divulgaba debido a acuerdos de confidencialidad.

“Él dice que eso responde a los planes estratégicos de empresas en particular y que no necesariamente es la realidad de otras industrias. Incluso, señala que en estos momentos en Puerto Rico son más las empresas interesadas en establecerse aquí o expandirse que las que quieren irse”, dijo González. “La contestación fue esa, no dijo categóricamente que alguna empresa esté en esa situación”.

González indicó que está clara sobre el alcance de los acuerdos de confidencialidad en el mundo empresarial, pero insistió en que más allá de decir que el alcalde apenas había ganado una elección o que era nuevo en la posición, “ya el Departamento de Desarrollo Económico tiene que tener una forma de hacer partícipes a los alcaldes de estos procesos”.

La legisladora argumentó que los primeros ejecutivos municipales deben tener conocimiento de posibles cierres de empresas a pesar de que exista un acuerdo de confidencialidad.

“Originalmente, nos dijo que sabían desde diciembre y en el día de hoy certificó que fue a partir de enero y estableció comunicación con el alcalde de Aguadilla y han trabajado con una serie de incentivos adicionales para ofrecerle a la empresa para que no se vaya del país”, sostuvo González.

En la entrevista con El Nuevo Día, Cidre indicó que su supo del “rumor” sobre el posible cierre de HP Inc. en diciembre, pero que la notificación oficial la recibió el 14 de mayo, cuatro días antes de su vista de evaluación de nombramiento. Cidre ha señalado que se hicieron todos los esfuerzos posibles para que HP Inc. se quedar en la isla, pero no fue posible.

La empresa ha dicho que el cierre de la división le generaría unos $100 millones en ahorros en un periodo de 10 a 15 años.

Recientemente, Roldán anunció que aprobó una exención contributiva aplicable a las divisiones de Hewlett Packard que permanecerán en Aguadilla para eximirlos del pago de contribuciones municipales.

“El eximir a esta empresa del pago de contribuciones permitirá a la empresa tener una estabilidad económica necesaria para continuar sus operaciones en la isla. Permitirá además que se puedan desarrollar otros planes que a largo plazo sean un incentivo para atraer nuevas líneas de producción”, dijo Roldán en declaraciones escritas diseminadas el 8 de junio.

Según Roldán, ese día la empresa tiene la intención de construir una planta cogeneradora de electricidad que permitirá la continuidad de las operaciones al tiempo que podrá ofrecer servicios a empresas multinacionales y locales.

En la reunión ejecutiva de esta mañana también estuvo presente el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, quien explicó a los senadores que la agencia que dirige estará asistiendo a los trabajadores que se queden sin empleo.

“Dicen que por el expertise que tiene, no deben pasar mucho tiempo sin empleo y que deben ser reclutados de inmediatos”, sostuvo González. “Los ayudan en el proceso de establecer comunicación con otras empresas que puedan reclutarle…”, agregó.

SATISFECHO RUIZ NIEVES

El senador Ramón Ruiz Nieves indicó que la pérdida en nómina por el cierre de HP, Inc. en Aguadilla totaliza $31.6 millone.s

“Son 278 empleos que se pierden con este cierre, aunque hay otra división denominada Hewlett-Packard Enterprises, que se mantiene en dicha ciudad del noroeste”, señaló el senador al finalizar la vista.

En declaraciones escritas, Ruiz Nieves se mostró satisfecho con las contestaciones que Cidre ofreció.

“Ciertamente los acuerdos entre las empresas y el DDEC tienen unas disposiciones de confidencialidad y el designado secretario cumplió con las mismas. En Puerto Rico tenemos una realidad en términos económicos y es que la promoción de nuevas empresas es una dinámica que tiene que ser intensa y constante. En ese sentido, Cidre informó que hay unas negociaciones en proceso con varias empresas, que podrían producir un estimado 1,200 a 1,300 nuevos empleos en la zona oeste de manera que vamos a estar atentos a ese proceso”, sostuvo Ruiz Nieves.

En la vista participó además el Secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera, quien informó sobre la activación de los mecanismos oficiales para atender a los casos de cierres de empresas, con relación a los servicios por desempleo y la gestión de nuevas oportunidades laborales. “La vista nos sirvió para clarificar información sobre todo este proceso”, añadió el senador. “Se certificó además que la empresa saliente cumplió con las disposiciones federales en términos de avisar del cierre a los empleados. Se supone que sean 60 días antes, y se superó esa fecha”.

Con relación al posible cierre de otras empresas en Puerto Rico, el designado secretario Cidre mencionó al momento no hay anuncio alguno, pero naturalmente se aplican las disposiciones de cada formalidad contractual. Finalmente, y con relación a la confirmación de Cidre, el senador mencionó que la Comisión de Nombramientos bajó un informe positivo y que próximamente se vería el mismo por el pleno del Senado.

“La vista de hoy, de unas tres horas, sirvió para que los compañeros miembros de la Comisión de Gobierno aclararan sus dudas. Lo que todos los sectores estamos buscando es impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico y en esa misión hay que poner todo el esfuerzo”, finalizó Ruiz Nieves.