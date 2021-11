El comisionado de seguros Mariano Mier, cuya designación probablemente expire al finalizar la sesión legislativa de hoy, aseguró que no ha determinado si estaría disponible para nuevamente ser renombrado por el gobernador Pedro Pierluisi para otro términos en receso.

Ya Mier vivió esa experiencia cuando finalizó la primera sesión ordinaria el 30 de junio, cuando su nominación no fue atendida y pocos días después el primer ejecutivo lo renominó en receso.

Esta tarde, tras reunirse con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó que el líder cameral no le dio una razón específica para no llevar a votación no la designación y que se limitó a comentarle que había sido una decisión tomada por el caucus popular.

Un manto de misterio ha cubierto esta designación y nadie de la delegación popular ha dicho públicamente por qué Mier no debe ser confirmado.

Mier ya había sostenido una reunión similar a la que tuvo hoy con Dalmau Santiago cuando su nominación no fue atendida el 30 de junio.

“Siempre ha sido amable y siempre me ha atendido”, dijo Mier.

“¿Le dijo cuáles son las objeciones a su nombramiento?”, se le preguntó.

“No hay una objeción al nombramiento, es una decisión del caucus popular qué van a hacer con los nombramientos y, al momento, no tengo una decisión sobre si van a bajar el nombramiento hoy o no... es una decisión generalizada sobre todos los nombramientos pendientes, no es en cuanto a mí exactamente”, dijo Mier a periodistas en el Capitolio.

“¿Qué le parece ese escenario?”, se le preguntó.

“Yo respeto la decisión del Senado y el presidente del Senado. Es una decisión de ellos como representantes del pueblo y es un prerrogativa y acato lo que hagan hoy. Es parte del procedimiento legislativo”, contestó.

A pesar de la incertidumbre que vive, Mier indicó que está “contento” con el trabajo que se ha hecho en la Oficina del Comisionado de Seguros.

“Si no baja el nombramiento hoy y se somete un nombramiento mañana, es una decisión que tendría que tomar. Tendría que tomar la decisión si se me presenta”, indicó.

Mier indicó que no ha hablado recientemente con Pierluisi sobre su designación.

El nominado nunca ha sido citado a una vista pública y reiteró que está disponible para aclarar cualquier duda. Coincidió, de otra parte, en que el Senado ha tenido tiempo para evaluar su desempeño ya que lleva nueve meses en la posición.

“Mi desempeño ha sido apropiado para que lo necesita la oficina en estos momento”, dijo.