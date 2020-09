El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló se unió esta mañana al coro de legisladores de mayoría que se oponen abiertamente al nombramiento de Osvaldo Soto como Contralor de Puerto Rico.

Rodríguez Aguiló había indicado que se expresaría en torno al nombramiento luego de que Soto tuviera la oportunidad de presentar sus credenciales en una vista pública. Dicha audiencia, en que se evidenció su falta de preparación para ocupar el cargo, se celebró ayer.

De hecho, todo apunta a que, si la Cámara quisiera completar el proceso de evaluación de Soto, que incluiría la redacción de un informe sobre el nominado, este sería negativo y el documento no llegaría al hemiciclo de la Cámara. La Comisión de Nombramientos de la Cámara, es dirigida por Carlos “Johnny” Méndez, quien ha dicho que no favorece el nombramiento, al igual que otros dos miembros de la comisión: Antonio Soto y José Aponte Hernández. Estos dos legisladores de mayoría reiteraron sus posturas en contra ayer.

El cuarto integrante de la mayoría en la Comisión de Nombramientos, Jorge Navarro, fue esquivo al ser abordado hoy por El Nuevo Día. Primero dijo que no había tomado una determinación sobre el nominado, pero luego contó que sí tiene una postura definida, pero no la quiere revelar públicamente.

Navarro no asistió a la vista pública de ayer. Este medio supo que está cuarentena ya que un empleado de su oficina arrojó positivo a COVID-19.

“Él no tiene los votos, pero… quiero discutir en el caucus cualquier circunstancia que pueda pasar”, dijo Navarro.

Se espera que los otros tres integrantes de la Comisión de Nombramientos: Denis Márquez, Rafael “Tatito” Hernández y José Aníbal Díaz Collazo, voten en contra del nominado.

La Cámara de Representantes sesiona nuevamente el martes que viene, cuando se espera que el nombramiento sea atendido en un caucus. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha dicho que esperará a que la Cámara tome una decisión sobre Soto antes de actuar sobre el nominado.

En el caso de Rodríguez Aguiló, quien no forma parte de la Comisión de Nombramientos, reveló hoy que está en contra del nombramiento. Sostuvo, además, que no ha recibido información alguna que apunte a que el nombramiento se deje morir en la comisión, por lo que él espera que se rinda un informe eventualmente.

“Demostró… y es que hay una cuestión de carácter aquí, con sus contestaciones y desenvolvimiento demostró que puede cambiar de postura. No es consistente”, sostuvo el legislador al mencionar que Soto, si bien reconoció en la vista de ayer que, como Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza se opuso a que el Departamento de Justicia revelara el contenido del informe el Negociado de Investigaciones Especiales sobre el hallazgo de un almacén de suministros en Ponce, también dijo que en su carácter personal favorecía que se hiciera público.

“Dijo que él no tomaba decisiones y que siguió instrucciones, pero que él lo hubiese entregado. Claro, lo dijo porque estaban en una vista pública sobre su confirmación”, sostuvo Rodríguez Aguiló. “Para mi es preocupante que cambie de postura según las circunstancias ya que estaría al frente de la Contraloría de Puerto Rico”, agregó.

En entrevista por separado, el representante penepé Luis “Junior” Pérez Ortiz, dijo que Soto no cuenta con su respaldo.

“No ha probado fuera de toda duda de que tiene la preparación para ejercer el cargo”, dijo Pérez Ortiz, quien llegó a recibir a Soto en su oficina legislativa. “No ha cambiado mi postura con las expresiones de Soto”, agregó el legislador por Bayamón al referirse al desempeño del conmunicador en la vista de ayer.

El también representante penepé Víctor Parés Otero también manifestó hoy que Soto no cuenta con su voto, aunque acto seguido aclaró que esperaría por la determinación de la Comisión de Nombramientos.

“Ahora mismo no tiene mi voto. Estoy finalmente esperando que la Comisión Especial de Nombramientos haga un informe sobre la vista de ayer para finalmente tomar una decisión, final, pero al momento no lo tiene”, dijo.

Mientras, Joel Franqui Atiles, también representante penepé, dijo que tiene reservas con el nombramiento.

“No he tomado una decisión todavía, pero tengo mis reservas. No tiene la experiencia necesaria para la posición. Es algo que me gustaría ver más a fondo ya que no es requisito ser CPA (Contador Público Autorizado), pero es importante tener experiencia en auditorías”, dijo Franqui Atiles, quien también se reunió en privado con Soto.

“No me convenció totalmente. Por eso estaba esperando las vistas públicas a ver cuál era su desempeño, pero me creó más dudas”, agregó. “Tengo más preguntas que respuestas”.

El representante penepé Juan Oscar Morales también se ha expresado en contra del nombramiento de Soto.

Si el nombramiento llegar al hemiciclo, se necesitarían 26 votos a favor y la delegación penepé es de 32 integrantes.