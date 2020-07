Dos miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) recomendaron ayer, lunes, que se haga una investigación forense digital de las cuentas de Facebook del miembro de ese cuerpo, Rubén Vélez Torres, para despejar toda duda sobre la neutralidad e imparcialidad con que se determinó causa para investigar a fondo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Las expresiones surgieron luego que Vázquez Garced y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, señalaron, por separado, que el exjuez se había inmiscuido en asuntos político partidistas por seguir la cuenta de Pedro Pierluisi en las redes sociales.

La primera ejecutiva fue más allá al señalar que Vélez Torres había participado en un evento de recaudación de fondos de su contrincante en las primarias del PNP, aunque luego no presentó prueba que sustentara esas alegaciones.

En una opinión particular, la miembro del PFEI, Ygrí Rivera Sánchez, consideró que se debía hacer una investigación forense digital “no solo para que el Lcdo. Rubén Vélez Torres pueda quedar libre de cuestionamientos al respecto, sino para que no quede un atisbo de duda sobre un asunto en el cual la misión de esta institución puede quedar maculada”. La presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, concurrió con esas expresiones.

De hecho, el director del área de tecnología del PFEI tuvo acceso a la cuenta de Vélez Torres y “realizó una búsqueda intensa por varias horas”, para tratar de identificar a qué mensajes políticos el abogado le había dado me gusta, pero no encontró nada, según la certificación de hechos que remitieron a solicitud del Senado.

Vélez Torres certificó, por su parte, que posterior a su nombramiento como miembro del Panel, en 2011, no ha participado en actividades politicas ni ha favorecido o desfavorecido a candidato político alguno.

Añadió que no tiene relación personal ni profesional con Pierluisi, que no ha compartido con él ni lo conoce personalmente, y que no ha realizado comentario en ninguna página electrónica de política partidista.

Justificó, además, que haber dado me gusta en la página de Facebook de Pierluisi no significa que esté inmerso en la politica partidista, como prohíbe la Ley del PFEI a los miembros del Panel. “El haber dado ‘like’ en cualquier página de facebook no significa que esté inmerso en Ia política partidista y por consiguiente, mi actuación no cae dentro de la prohibición de Ia Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada,” dijo en Vélez Torres en su certificación.

Vélez Torres también negó categóricamente haber participado en alguna actividad partidista, como alegó la gobernadora en expresiones a los medios de comunicación en los que mostró, incluso, fotografías tomadas de las redes sociales.

“Totalmente falso. Me molesta sobremanera que mientan. No podrán evidenciar algo que nunca ha ocurrido”, expresó en un mensaje de texto a Cotto Vives, que fue incluido en la certificación.