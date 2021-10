Quién intervino y cómo adquirió el contrato para una alianza público privada (APP), por qué se negoció un costo fijo y no variable por 23 años y por qué no se incluyó en el acuerdo el arrendamiento de naves a su empresa fueron algunas de las interrogantes que el presidente de HMS Ferries, Matthew Miller, no pudo contestar hoy, jueves, ante una comisión conjunta de la Legislatura.

De hecho, la falta de respuestas provocó que en plena vista pública el presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, Javier Aponte Dalmau, concluyera que la APP es muy onerosa para la isla y que se trabajó sin pensar en el “interés público”. Además, en un aparte con este medio, el legislador adelantó que se propone presentar un recurso en los tribunales con el objetivo de que se anule la APP con HMS Ferries.

“Después de esta vista, nosotros vamos a prepararnos, con la información que él (Miller) ha discutido aquí, para ir al tribunal con la ayuda de residentes de las islas municipio para buscar legitimación activa y solicitar la anulación del contrato”, dijo Dalmau Aponte a El Nuevo Día.

“Lo que estamos buscando aquí es probar al tribunal que este contrato es sumamente oneroso y que en realidad aquí se dio una negociación, de parte de HMS y de otras personas, de mala fe porque se conocía que habían unas necesidades de unas lanchas. Y ellos (el Estado) lo que han hecho, en vez de proteger el interés público, es beneficiar y enriquecer injustamente a una empresa”, abundó el legislador que le advirtió a Miller que estaba dando su testimonio bajo juramento.

HMS Ferries fue seleccionada, en octubre del año pasado, como el operador privado que se hará cargo del servicio marítimo desde y hacia las islas municipio de Vieques y Culebra mediante un contrato por 23 años. Según el acuerdo de la APP, ascendente a $750,867,388.00, la compañía manejará las naves de la ATM. De hecho, Miller dijo en la vista pública que tienen seis naves alquiladas a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

Esos arrendamientos, de acuerdo a las respuestas de Miller en la vista pública en la que también participaron los miembros de la Comisión cameral de Transporte, Infraestructura y Obras Públicas, son producto de un requerimiento de propuestas que hizo la ATM además de la APP. Miller alegó que las naves alquiladas se pagaban con el dinero que reciben producto de la APP.

“Eso está incluido en el OMA (Operational Maintenance Agreement). Son pagadas del presupuesto (que recibimos). No es un gasto adicional”, dijo Miller en alusión al dinero mensual que recibe de la ATM como parte de la APP.

Ante las dudas de los legisladores, Miller se comprometió a proveer evidencia a la Legislatura de quién paga o de dónde sale el dinero para el arrendamiento de naves a HMS Ferries.

En una segunda fase de la APP, HMS Ferries recibirá, además del pago de la ATM por la APP, el dinero por renta de los concesionarios ubicados en los terminales así como el de posibles futuros negocios en esas instalaciones. También la ATM deberá emitir pagos adicionales por viajes no contemplados en el acuerdo, según ha reconocido Miller. La ATM recibirá ingresos si se logran ganancias que sobrepasen métricas establecidas en el contrato.

“Si se continúa con este contrato (la APP) fácilmente sobrepasaría el billón de dólares sumando todos los servicios que dan y que han logrado como los alquileres (de naves)”, dijo Aponte Dalmau sobre la APP y el alquiler de seis naves, una de ellas que hoy día está averiada (Strait Express) y otra que aún no llega a la isla (Lady Brandi).

Cuestionado si la ATM le había solicitado formalmente llevarse o retirar alguna de esas naves alquiladas, Miller optó por decir que se trata de “embarcaciones temporeras”.

El Nuevo Día supo que la ATM intentó hacer ese pedido a HMS Ferries, pero fue torpedeado por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP). Este medio solicitó y aguarda una reacción del director de la AAPP, Fermín Fontanés.

Aponte Dalmau cuestionó a Miller si no sabía de antemano y previo a la APP, al analizar documentos internos del funcionamiento de la ATM y tener acceso a una vista ocular de sus instalaciones y su flota, que necesitarían en corto plazo de naves alquiladas. Miller contestó que “no”.

“Para ese tiempo estábamos negociando. El gobierno ya tenía embarcaciones alquiladas. Hubo una solicitud de propuestas aparte a la APP y nosotros respondimos a eso”, dijo Miller.

Sin embargo, Aponte Dalmau sostuvo que no cree en las expresiones de Miller, quien durante la vista lució evasivo, tartamudeaba constantemente y pedía que le repitieran las preguntas pese a que contaba con un traductor que le hablaba en inglés porque no domina el español.

“Este contrato, entonces, no se hizo a favor del interés público. Se hizo a favor del interés de HMS”, sentenció Aponte Dalmau.

“Honestamente, yo no veo aquí buena fe en tratar de resolver el problema de transporte. Lo que veo es que HMS tiene interés de beneficiarse de lo que está ocurriendo en Puerto Rico”, agregó el senador en la vista pública y pidió una respuesta de Miller.

Aponte Dalmau comenzó la vista preguntándole a Miller si conocía a los abogados Pedro Ortiz Álvarez y Elías Sánchez. Miller dijo que no.

“No estoy siguiendo su pregunta, pero no tenemos cabilderos. No los conozco”, sostuvo Miller.

El senador explicó a este medio que antes de ser electo trabajó con Ortiz Álvarez, quien le confió que había hecho trabajo para HMS Ferries en el 2012 cuando ya el gobierno de Alejandro García Padilla auscultaba crear una APP para el servicio de transporte marítimo entre Vieques y Culebra, y de San Juan a Cataño.

“Ahí me di cuenta que está mintiendo de plano”, sostuvo Aponte Dalmau, quien no quiso revelar por qué le preguntó a Miller si conocía a Sánchez, exrepresentante del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en la Junta de Supervisión Fiscal.

También el senador cuestionó por qué no se hizo, como parte de la APP, un contrato con costos variables en vez de costos fijos cuando es por un término tan largo como 23 años.