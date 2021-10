La Legislatura Municipal de Vieques aprobó una resolución que exige la cancelación del contrato que formalizó una alianza público-privada (APP) entre la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y HMS Ferries por entender que la transacción es “nefasta” y, por ende, han comenzado a resurgir, entre los viequenses, la creación de una cooperativa que maneje el servicio.

Además, en otra resolución -aprobada la pasada semana- los viequenses buscan que el Senado y la Cámara de Representantes se expresen sobre el contrato y piden a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, investigue si procede la APP cuando se incluye el manejo de fondos federales dirigidos a la ATM.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por entrevista con González y con el director de la ATM, Jorge Droz.

“Ese contrato es nefasto y solo tira para un lado. Tan es así que dan el servicio a HMS con las lanchas de la ATM, el diesel lo paga ATM, el mantenimiento lo paga la ATM, los empleados los paga la ATM, las roturas las paga la ATM. Ellos (HMS Ferries) no están aportando nada. En ese contrato se le da todo”, dijo la presidenta de la asamblea municipal de Vieques, Hilda Luz Pimentel, en alusión a la resolución 29 serie 2020-2021 y la oposición a la APP.

“Es nefasto. Es todo para allá y nada para acá. El gobierno de Puerto Rico no se beneficia con nada. El gobierno está delegando un servicio del que es responsable y no le exige nada al contratista para que mejore nuestra calidad de vida”, agregó.

Agregó que en el poco tiempo que tiene la APP, que comenzó operaciones en enero pasado, han habido múltiples tropiezos con el servicio provisto por HMS Ferries. La empresa no trajo en el tiempo estipulado las naves que aseguró llegarían a la isla para complementar el transporte marítimo de Vieques y Culebra. Además, las naves que trajeron han sido cuestionadas por los viequenses y culebrenses que alegan que no aptas para el viaje, sino que son para navegar en ríos.

Pimental argumentó que las naves de HMS Ferries han tenido diversos problemas mecánicos y desperfectos que incluyen hasta los acondicionadores de aire.

Más reciente, hubo quejas porque la empresa privada optó por limitar la cantidad de carritos de compra que pueden llevar los viequenses y los culebrenses. En una reunión reciente, que incluyó a los alcaldes de Vieques y de Culebra, José A. Corcino y Edilberto Romero, respectivamente, se acordó que HMS Ferries enviaría a las islas dos naves simultáneas para poder acarrear los carritos.

/ El colectivo "Somos Más que 100 x 35" regresó a la calle para protestar contra la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). (VANESSA SERRA DIAZ)

La manifestación se llevó a cabo en los terminales de lanchas de Ceiba, Vieques y Culebra. (VANESSA SERRA DIAZ)

En esta ocasión, la agencia tampoco se expresó sobre los reclamos de los viequenses y culebrenses. (VANESSA SERRA DIAZ)

Decenas de residentes de ambas islas llegaron el pasado martes a las oficinas de la ATM, en Santurce, y ningún funcionario de la agencia los atendió. (VANESSA SERRA DIAZ)

La portavoz de la agencia, Sandra Gutiérrez, aseguró que el nuevo director, Jorge Droz, se reunirá con viequenses y culebrenses, pero no se indicó en qué momento sería. (VANESSA SERRA DIAZ)

Los residentes de las islas resaltaron un trato desigual por parte de la ATM, porque para esta Semana Santa añadió más viajes por motivo de la llegada de turistas, hecho que no sucede en tiempos normales para cumplir con las necesidades de los residentes. (VANESSA SERRA DIAZ)

Uno de los reclamos de los residentes es la cancelación del contrato entre la ATM y la empresa HMS Ferries. (VANESSA SERRA DIAZ)

Exigen, además, que la ATM pague por los arreglos de tres lanchas de cargas que están fuera de operaciones para que regresen a apoyar en los viajes con suministros a Vieques y Culebra. (VANESSA SERRA DIAZ)

Los residentes de ambas islas afirman que no conocen al nuevo director Jorge Droz y que el funcionario tampoco le ha hecho acercamientos para abrir canales de comunicación. (VANESSA SERRA DIAZ)

Viequenses y culebrenses le dieron un ultimátum a la ATM para resolver la crisis y anticiparon que las manifestaciones continuarán. (VANESSA SERRA DIAZ)

Las primeras manifestaciones de colectivo "Somos más que 100x35" inició las manifestaciones en el agua en Culebra y luego en Vieques. (VANESSA SERRA DIAZ)

Al momento, la ATM no tiene ninguna de sus embarcaciones en operaciones. (VANESSA SERRA DIAZ)

El problema mayor en las pasadas semanas ha sido la logística para cumplir con los viajes de carga a ambas islas municipio. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Eso no soluciona el problema. Estás creando más problemas porque limitas más la capacidad y hay más gastos. Dos tripulaciones, más diesel… No entiendo cómo voy a tener menos gastos con embarcaciones más pequeñas”, cuestionó Pimentel.

Igualmente, cuestionó cómo los alcaldes de Vieques y Culebra no fueron más exigentes en una reunión reciente de la directiva de la ATM.

“Muchas veces, dejamos pasar las cosas. Aquí no hay nada de buena fe”, expresó la legisladora municipal.

Sostuvo que todo ese escenario ejemplifica el incumplimiento de la empresa.

El contrato establece más de tres aspectos que pueden dar paso a la cancelación. Por ejemplo, se puede cancelar por incumplimiento, conveniencia y/o acuerdo mutuo. La ATM pagaría una indemnización que puede ser equivalente al “cargo de manejo” impuesto en el contrato en el primer año. Ese cargo de manejo es de $2,115,277 mensuales.

Cuestionada la forma en que se alcanzó el contrato

Reconoció que ya se argumenta que el contrato que dio pie a la APP se aprobó sin la debida composición de la Junta Directiva, lo que pudiese dar paso a que fuese inválido. De hecho, en vistas recientes del Senado el Colectivo Somos Más que 100 x 35 hizo ese planteamiento para atender un proyecto que busca hacer una consulta entre viequenses y culebrenses sobre la APP.

“Cuestionamos la necesidad de una consulta electoral para determinar lo que es ya de conocimiento público: que el contrato con HMS no va a resolver el problema de la incapacidad propia de la ATM en el manejo eficiente y efectivo del sistema y que esto aumenta la vulnerabilidad de nuestro pueblo”, lee la ponencia de la organización.

“En cuanto a la operación a esta fecha, materialidad cobra el hecho que durante este primer año HMS alquiló a la ATM lanchas decomisadas no aptas para navegar con pasajeros y carga en aguas del Océano Atlántico, con desperfectos físicos mecánicos y eléctricos además de limitaciones de espacio que impiden a nuestros residentes transportarse de forma segura”, añade la ponencia.

Matt Miller, presidente de HMS Ferries, ha dicho que las naves alquiladas son “temporeras” y ha reconocido que no es lo mejor para el servicio de transporte marítimo.

Pimentel reconoció que la creación de una cooperativa ha resurgido en el diálogo de los viequenses, aunque destacó que “hay que organizarse”. Los viequenses y culebrenses comenzaron a armar la cooperativa hace años, pero retomaron la idea con más fuerza luego de una reunión que tuvieron con la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Meses después se firmó la APP entre la ATM y HMS Ferries.

“No queremos el contrato”, enfatizó Pimentel.

Estado de emergencia

Pimentel dijo que la legislatura municipal también aprobó una resolución que busca que se declare un “estado de emergencia” con el servicio de transporte marítimo a Vieques y Culebra. Comentó que aunque desde abril emitieron una resolución para que la Asamblea Legislativa se exprese sobre esta APP, aún no se ha sucedido.

“Yo llamo y me dicen: ‘Estamos trabajando en eso’. Pero no está en calendario. Exigimos una pesquisa amplia sobre ese contrato”, dijo Pimentel no sin antes indicar que el pasado miércoles aprobaron otra resolución exigiendo que la Asamblea Legislativa “se mueva”.

Los esfuerzos por conseguir una expresión tanto de la Cámara como del Senado fueron infructuosos.