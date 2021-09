El contrato de Alianza Público Privada (APP) entre la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y la empresa HMS Ferries contempla la posibilidad de aumentar la tarifa del servicio de lanchas para los residentes en Vieques y Culebra cada tres años, lo que, según la vigencia del acuerdo, podría ocurrir hasta seis veces desde el 2023.

Sin embargo, el alza tarifaria no sería automática y requiere el aval previo de la ATM y cumplir con exigencias federales, según estipulado.

El contrato -de 813 páginas y firmado por la exdirectora de la ATM Mara Pérez- también incluye múltiples pagos que deberá hacer la ATM a HMS Ferries por diferentes causales. Por ejemplo, hay cargos por pagos en retraso, administración, si se excede el gasto acordado en el presupuesto, por ganancia no esperada y por rescindir el acuerdo. Ese dinero será cobrado por la privatizadora mediante factura a la corporación pública.

La APP fue formalizada el 27 de octubre del 2020, a un término de 23 años, por $750,867,388, para que HMS Ferries administre y opere el servicio de lanchas de Cataño a San Juan y el del terminal de Ceiba hacia Vieques y Culebra.

Desde que comenzó a gestionarse la APP bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares hasta hoy, el gobierno solo había revelado que habría un aumento en las tarifas para los no residentes en Vieques y Culebra que podía ser de $11.25 de acuerdo con un estudio de viabilidad. Las tarifas de los boletos a Vieques y Culebra han estado inalteradas por dos décadas.

La Sección 15.3 del contrato sobre alzas tarifarias recoge el aumento para no residentes, aunque no precisa el monto ni establece cuántas veces procedería durante la vigencia del acuerdo. Además, indica que, “efectivo al tercer año del contrato, con previa autorización de la ATM y sujeto a cualquier requisito federal aplicable, se le permitirá al operador aumentar las tarifas para los residentes de Vieques y Culebra no más de una vez cada tres años en una cantidad que no exceda el uno por ciento por año (redondeado a los cinco centavos más cercanos)”. No se establecen causales para solicitar ese incremento.

El contrato, además, establece que la ATM tendrá consecuencias si impone un alza tarifaria por su cuenta. “El operador tendrá derecho a recuperar de la Autoridad todos los costos y gastos razonables incurridos en conexión con la implementación de dichos cambios”, indica el acuerdo.

El director de la ATM, Jorge Droz, no estuvo disponible ayer para entrevista. Tampoco fue posible contactar, aunque se solicitó, a un portavoz de HMS Ferries.

El director de la Autoridad para las APP, Fermín Fontanés, reconoció que el contrato le daba el derecho a HMS de solicitar un aumento en tarifa. “No es arbitrario, no es un derecho absoluto. Es simplemente el derecho de hacer lo mismo que ATM pudiese hacer”, manifestó, no sin antes aclarar que habrían vistas públicas con los residentes en las islas municipios.

Calificó, sin embargo, de “especulativo” el aumento tarifario porque, hasta ahora, no es un hecho, y el contrato solo “establece el derecho aplicable”.

Aunque la APP es por 23 años, los primeros tres son de transición, y los gastos los cubre la ATM. Lo que implica que el alza tarifaria para los habitantes de Vieques y Culebra podrá efectuarse a partir de octubre del 2023, cuando finaliza el período de cambio de administrador. Por lo tanto, HMS podría imponer alzas tarifarias hasta el 2036.

En la actualidad, viajar a Vieques cuesta $2.00 y a Culebra, $2.25 ida o vuelta. La ATM cobra cargos extra por llevar equipaje, autos, camionetas o camiones. Esos precios están atados a subvenciones y fondos federales que se reciben para el transporte marítimo de los residentes en ambas islas municipio. Un servicio que es la raíz de una madeja de problemas para viequenses y culebrenses.

A juicio de Fontanés, el alza sería de 35 centavos en los 23 años. “Es una cosa que es por debajo del costo de vida”, estimó. Su asesor legal, Ernesto Rivera, agregó que se trata de una “centavería”.

A juicio del economista José Caraballo Cueto, al negociar, el gobierno debió tener presente que “el sector privado está para generar ganancias”, y los viequenses y culebrenses van a la isla grande “a buscar servicios esenciales, muchos de los cuales el gobierno ha sido incapaz de proveerlos allí como son servicios de salud, educativos”.

“(Las alzas tarifarias ) las van a pagar los que están en estratas sociales más bajas, como viequenses y culebrenses, y algunos de ellos muchas veces terminan yéndose porque se ven imposibilitados de tener una vida con un bienestar mínimo en el terruño que querían vivir. Prácticamente, se ven forzados a salir de allí”, dijo.

La demógrafa Judith Rodríguez entiende que un aumento en la tarifa para viequenses y culebrenses sería otro duro golpe que no podrían afrontar por sus altos niveles de pobreza. “Debemos entender que, cuando vives en una isla (municipio), el costo de vida es mucho mayor que el nuestro aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, cualquier alza ya sea tarifaria, de agua, transportación... prácticamente le complica todo. Esta gente va a tener unos problemas serios. Se van a convertir completamente en dependientes de las ayudas del gobierno”, apuntó.

Según la Encuesta sobre la Comunidad del 2019, Vieques tiene un nivel de pobreza de 45.9% y Culebra, de 36%. “Son altos, considerando que el nivel de pobreza de Puerto Rico completo es de 44.1%”, dijo.

El ingreso mediano de los hogares también refleja la realidad socioeconómica de viequenses y culebrenses, según Rodríguez. El ingreso anual mediano de jefes de hogares en Culebra es de $23,333 y en Vieques, de $14,936. En familias, el ingreso anual mediano de Culebra es de $33,646 y el de Vieques, de $22,429.

Los alcaldes de Vieques y Culebra, José A. Corcino y Edilberto Romero, respectivamente, no estuvieron disponibles para reaccionar.

Además del posible aumento tarifario, el contrato establece que la ATM deberá pagar “reparaciones extraordinarias” o peticiones que haga de asuntos que no hayan sido pactados con HMS Ferries. Si la empresa excede una cantidad fijada para combustible, puede recibir compensación adicional, estipulada también en el acuerdo.

Rescindir el contrato, aunque es viable, también costaría dinero. Puede ser cancelado si un evento de naturaleza mayor da pie a la reducción de ingresos de más de un 30%. También puede cancelarse por un acuerdo de culpabilidad o representaciones falsas. Si HMS incurre en un delito, debe pagar a la ATM $500,000.

Existe también una cláusula de “conveniencia” para terminar el contrato, y se le debe pagar a HMS un “cargo de terminación” que incluye, entre otros pagos, uno de hasta $750,000 por haber participado del proyecto.