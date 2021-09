Desde el año pasado, los empleados de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) fueron informados del proceso de transición y las ofertas laborales que tendrían disponibles ante el comienzo de la empresa HMS Ferries como administradora del servicio de lanchas de San Juan a Cataño y desde Ceiba a las islas municipio mediante una alianza público privada (APP).

Sin embargo, al día de hoy, los empleados de la ATM no tienen información certera sobre su futuro laboral y temen correr la misma suerte que algunos exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que optaron por no laborar para LUMA Energy y carecen de tareas en las agencias a las que fueron trasladados.

En la ATM, los empleados aguardan por directrices luego que las ofertas que les hicieron se detuvieron el 2 de agosto, cuando debía comenzar el proceso de transición.

“Nos hicieron un sondeo. Llenamos la información, y nada. Se suponía que el 2 de agosto publicaran el documento oficial de que se comenzó el proceso del plan de transición voluntaria. Lo había trabajado la ATM con La Fortaleza y lo había aprobado la Junta (de Supervisión Fiscal)”, relató Glenda González Robles, ayudante especial de la ATM.

“El director (de la ATM, Jorge Droz) mandó aguantar el plan el mismo día que se supone que comenzara. Estamos en status quo. Llevo más de un año en eso. Oficialmente, no sabemos nada. Hay un grupo de 28 empleados que prefiere irse con renuncia incentivada y otros que quieren irse a otras agencias o irse con el patrono privado”, agregó.

En términos similares se expresaron cuatro empleados más de la ATM entrevistados por este diario y quienes hablaron bajo anonimato.

Jorge Droz, director de la ATM, confirmó que debió detener el proceso de transición de los empleados de esa corporación pública, pues se estaban quedando sin trabajadores para operar. (Ramón "Tonito" Zayas)

La ATM y HMS Ferries firmaron el acuerdo que dio paso a la APP, el 27 de octubre de 2020, por la suma de $750,867,388. Esa alianza es la segunda que se materializó el año pasado. Tanto esa APP como la de LUMA Energy con la AEE fueron “heredadas” por la administración de Pedro Pierluisi, pero su gobierno las ha defendido, al sostener que es el camino correcto para lidiar con antiguos problemas.

El 4 de febrero del 2020, antes de concretarse la firma de la APP, la entonces directora de la ATM, Mara Pérez, envió una carta -que este diario revisó- a los empleados, en la que estableció que habría un período de transición por fases entre la corporación pública y HMS Ferries. Precisa, en la misiva, que los trabajadores de la ATM tendrían “diferentes alternativas para salvaguardar un empleo”. Esas opciones incluyen un programa de transición voluntaria hacia la privatizadora, el retiro incentivado o moverse hacia otras agencias.

Meses después, en otra carta del 13 de julio de 2020, el entonces presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, informó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) que aprobaron el programa de transición voluntaria “con observaciones”.

Pausa a los traslados

Droz, director de la ATM, confirmó que debió detener el proceso de transición de los empleados de esa corporación pública, pues se estaban quedando sin trabajadores para operar. “Estamos analizando el proceso de movilidad y la transición voluntaria porque, en este momento, si seguían en la movilidad y transición, me quedaba sin empleados. Se detuvo para no afectar la operación. Iba a tener que ir a otras ramas del gobierno a pedir empleados”, sostuvo Droz.

Precisó que, cuando comenzó a dirigir la ATM en abril, tenía 179 empleados y ahora son 138. Detalló que 18 se fueron a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y hay otro empleado interesado en laborar allí. Cinco empleados renunciaron y 10 fueron contratados por HMS. Hay cuatro en licencia sin sueldo y tres se retiraron.

Aseguró que el proceso de movilidad y la transición voluntaria se reanudarán, pero reconoció que no tiene una fecha cierta. “Se va a reanudar, pero tengo que esperar hasta que HMS tenga más control de las operaciones”, indicó.

El proceso de transición entre la ATM y HMS Ferries es de tres años, y la empresa no está obligada a contratar a los empleados públicos.

Cuestionado si el gobierno tiene el dinero para el programa de transición voluntaria, Droz respondió: “Entiendo que sí, si el gobierno lo prometió. Pero no estoy claro con eso. No me atrevo contestarle sí o no. No estoy claro con eso”.

Según el subdirector ejecutivo de la Aafaf, Julián Bayne Hernández, la JSF autorizó el programa de transición voluntaria y, por eso, se dio paso, el 20 de julio, a la orden administrativa (2021-003) de la agencia que creó el plan y detalla sus pormenores.

Bayne Hernández afirmó que “la ATM se encuentra en el proceso de identificar a los empleados elegibles para que puedan beneficiarse” de ese programa. Respecto a la disponibilidad del dinero, dijo que “forma parte del análisis y la revisión que realiza la JSF para autorizar la creación” del programa de transición voluntaria.

A petición de El Nuevo Día, la JSF advirtió -por escrito- que no abogaron por la privatización del transporte marítimo, sino que fue una iniciativa del gobierno. “(En cuanto a los empleados) el plan original era que algunos iban a ser contratados por HMS, y el balance sería redistribuido dentro de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI)”, informó el ente fiscal.

En una carta de la JSF, con fecha del 30 de septiembre pasado, se destaca que como parte de la reorganización, habrá una reducción de personal en la ATM, que bajará la nómina de $13.6 millones a $6.8 millones. En un calce, el escrito indica que el nuevo operador no tiene la obligación de contratar a los empleados de la ATM. Hacen constar, además, que la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos (Ley 80 de 2020) no ha sido aprobada por el organismo fiscal porque no se ha certificado de dónde saldrá el dinero.

A preguntas de este medio, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, reconoció que el gobierno no ha identificado el dinero. “Esa ley no aclara de dónde sale el dinero. La Junta tiene serias dudas de cómo se van a cubrir los costos de ese retiro adelantado. Según ellos, la ley no provee el mecanismo para costear ese gasto, pero era año eleccionario (cuando se aprobó el estatuto), y después culpan a la Junta del problema al dejar a mucha gente que tenía la ilusión de irse. Lo que se buscaba era que el empleado decidiera o te quedas en el gobierno o te quedas en el privado, estilo LUMA”, afirmó el representante popular.

Remitió copia de una carta de la JSF, con fecha del 22 de julio. “La Junta no avala la implementación de la Ley 80, a menos que el gobierno presente un programa sustantivo en el que pueda demostrar que, mediante la Ley 80, no impondría costos netos incrementales al plan fiscal, y se implementaría en una manera fiscalmente responsable que garantice los servicios esenciales adecuados”, lee la misiva.

El plan fiscal certificado por la JSF establece que la ATI se encargará de “manejar y consolidar todos los activos de la isla en cuanto a transporte”. Desde agosto, un grupo de empleados de la ATM debió reportarse a trabajar a las oficinas centrales de ATI, en Guaynabo.

“Nos enviaron cartas, a los empleados de finanzas y de administración de que debíamos trabajar desde ATI, aunque vivas en el área este. No se brindó razón alguna, más allá de que íbamos a ser movilizados”, dijo uno de los empleados impactados que pidió no ser identificado.

Droz rechazó que, a los empleados, no se les haya orientado, y aclaró que, aunque son movidos a la ATI, siguen siendo empleados de la ATM.

Explicó que la mudanza intenta combatir la fragmentación que existe entre los trabajadores de la ATM, distribuidos en el Centro Gubernamental Minillas, Fajardo, Ceiba y la ATI.

Empleados narran sus experiencias

Pese a ese cuadro, la ATM siguió con los planes de transición voluntaria, según cartas y correos electrónicos obtenidos por este medio.

Jorge Gabina es uno de los pocos empleados de la ATM que, tras conseguir una licencia sin sueldo y hacer acercamientos directos a HMS, se fue a trabajar con la empresa. Gabina era capitán de las naves de la ATM, y es lo mismo que hace ahora para HMS. “Desde el primer día, me dije ‘me voy porque aquí (en la ATM) no queda nada’. En mi carácter personal, cobro por hora más de lo que cobraba en la ATM. Estoy esperando que el gobierno termine con el programa de transición voluntaria. Eso ya estaba casi estipulado por carta. (Pero) se detuvo”, contó el hombre con 18 años de servicio en la ATM.

Para poder trabajar con HMS, Gabina, quien vivía en Vieques, debió alquilar una casa en Fajardo. Y es que HMS Ferries no deja pernoctar la flota de naves en Vieques o Culebra.

Ese requerimiento obligó al capitán viequense Julio Rosa a declinar la oferta de empleo de la empresa. Con 20 años como capitán de la ATM, Rosa solo mueve naves de la corporación pública. “No solicité (empleo a HMS Ferries) porque las lanchas se supone que duerman en Vieques. No me puedo mudar (a la isla grande). Tendría que pagar apartamento y esas cosas. A mí, me tienen para ir a Culebra. Me dan dos viajes semanales. Tengo que bajar a Ceiba y coger el barco. Me lo pagan. Si no me usan, bajo a Vieques. Nos tienen allí cobrando sin hacer na’, que eso es lo que nos molesta”, denunció.

“Por ese lado, es un discrimen contra los empleados de Vieques”, opinó el alcalde de Vieques, José A. Corcino, sobre la nueva realidad laboral de quienes trabajaban para la ATM y viven en la isla municipio.

Igualmente, ahora trabaja para HMS Ferries el marinero Luis Figueroa, quien presidía la Hermandad de Empleados de Oficina, que representa a algunos empleados de la ATM. “Ahora mismo, estoy en licencia sin sueldo, esperando por el programa de transición voluntaria. Son seis meses que nos deben”, dijo.

Entretanto, Julio Narváez, actual líder Hermandad de Empleados de Oficina, reconoció la incertidumbre que impera entre los empleados de la ATM al no haberse completado a estas alturas la transición hacia la empresa operadora del servicio, y haberse detenido el resto de las opciones. “Ciertamente, hay incertidumbre porque ya estamos en septiembre y no se ha materializado”, afirmó.

Agregó que aguarda por una reunión con Yamil Ayala, asesor laboral en La Fortaleza para conocer el estatus del proceso.