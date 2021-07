El alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino Acevedo, defendió este lunes el “viaje especial” de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) a la isla municipio para llevar ayer, domingo, a cientos de ciclistas como parte de un evento organizado por Sport Logistic PR y el ayuntamiento.

De acuerdo con el ejecutivo municipal, la actividad tenía la intención de fomentar el turismo deportivo en el municipio. No obstante, residentes de la isla municipio retrasaron la salida del ferry de carga que transportó a los ciclistas en señal de protesta. Denunciaron que el viaje realizado fuera de itinerario constituyó un privilegio con el que ellos no cuentan.

“Siempre he estado de frente con el asunto de la transportación marítima, hablándole a nuestra gente con la verdad. He denunciado el servicio, he solicitado el uso de la Guardia Nacional y he exigido justicia para nuestra gente, cómo tiene que ser. La transportación de los ciclistas se hizo mediante un viaje especial, no dentro de ningún viaje ya pautado o por pautarse. Nunca se dejó a nadie fuera, eso jamás yo lo permitiría”, estableció Corcino Acevedo en unas declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

El ejecutivo municipal afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP) recalcó que la presencia de ciclistas en la isla nena promueve el desarrollo económico entre los pequeños y medianos comerciantes.

En una situación lamentable y apoyamos a los Viequenses. Gracias por la oportunidad y disfrutar de esta isla tan espectacular. Posted by Sport Logistic PR on Sunday, July 18, 2021

“Este tipo de actividad es algo que se desarrolla en muchos de los municipios de la Isla y fomenta, además de la recreación y el disfrute de los viequenses, el desarrollo económico y social, pues estos ciclistas y sus acompañantes utilizan nuestras tiendas y restaurantes, creando así actividad económica”, sostuvo.

Ayer, el director de la ATM, Jorge Droz, dijo en declaraciones escritas que el viaje para los ciclistas sería el primero de varios para impulsar el turismo.

“Es imperativo aclarar que este viaje se coordinó con el municipio y no figura en el Itinerario de los domingos, por lo que de ninguna manera afecta los viajes regulares entre Ceiba y las Islas de Vieques y Culebra”, agregó.

Mientras, Carlos Alsina, portavoz Sport Logistic PR, dijo a El Nuevo Día que el uso de la embarcación no fue exclusiva para los residentes, ya que residentes de Vieques también estuvieron en el viaje. En el área de carga de la nave solo se observaron bicicletas y un vehículo de motor.

“No fue exclusivo. Se pagó por cada pasajero, ida y vuelta, y por las bicicletas. Todo fue costeado por nosotros”, indicó Alsina.