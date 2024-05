“Paraplejia no significa no caminar”: fisiatra del gobierno que evaluó a Hermes Ávila asegura que esta condición puede mejorar

Aunque evitó entrar en detalles del diagnóstico de Hermes Ávila Vázquez , el fisiatra de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Eduardo Nadal, afirmó este viernes que la paraplejia es un espectro que reúne diversas condiciones, pero no necesariamente implica que una persona no pueda caminar o sea terminal.

“En el espectro de pacientes con paraplejia, tenemos algunos que deambulan, que utilizan silla de ruedas y equipo asistido para caminar. El término ‘paraplejia’ no significa no caminar” , estableció el médico, a preguntas del senador independiente, José Vargas Vidot , quien dirige la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que en conjunto a la Comisión de lo Jurídico, investigan la excarcelación de Ávila Vázquez en 2023.

Desde que fue excarcelado con un pase por condición fisiológica limitante, en abril de 2023, Ávila Vázquez solo asistió a cinco citas del CSFE. Debió haber asistido a 12, pero no llegaba y le seguían reprogramando las citas médicas.

“Nosotros damos la cita. Si la persona no viene, eso es responsabilidad del ciudadano” , contestó Marcano, en un aparte con la prensa. Además, precisó que fueron 233 las citas médicas que tuvo el convicto desde que sufrió el accidente, en 2009, cuando supuestamente cayó de una altura de 30 pies mientras trabajaba en la cárcel de Ponce.

Los doctores de la CFSE no han sido citados por la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia , que investigan las gestiones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para excarcelar a Ávila Vázquez.

Solicitarán inmunidad transaccional

Al comparecer el jueves a la audiencia en el Senado, la funcionaria correccional invocó la Quinta Enmienda de la Constitución de Puerto Rico para evitar responder preguntas y no autoincriminarse, ya que no quería declarar ante las comisiones senatoriales antes de ser interrogada por Justicia, lo que ocurrió este viernes.

“ Estoy proponiendo a la Comisión que considere ofrecerle, mediante una resolución, una inmunidad transaccional para que no pueda invocar ese derecho constitucional y declare todo lo que sabe sobre los acontecimientos que esta comisión está investigando. De esa manera, lo que ella declare no podría ser usado en su contra”, manifestó Rivera Schatz el viernes, al iniciar la cuarta vista pública sobre el tema.

“ De igual manera, estoy solicitando a la Comisión que solicite el mismo remedio para Hermes Ávila para que declare sobre su excarcelación . Ya tiene 122 años de sentencia. Eso no se los despinta nadie. Tiene también una acusación por asesinato, así que se le considere inmunidad transaccional para que diga lo que sabe”, abundó el legislador del PNP.

Marcano había adelantado, por separado y a preguntas de El Nuevo Día , que no fue hasta el 3 de mayo de 2024 que recibieron una carta de la empresa que administra los servicios de salud a la población penal, Physician Correctional , fechada el 23 de abril, para solicitar el expediente de Ávila Vázquez.

“(Los médicos de Physician) nunca vieron los expedientes, pero lo que hizo el Fondo fue una determinación puramente ocupacional. Él (Ávila Vázquez) no se está muriendo. Lo que no puede es trabajar. SI hubieran consultado al Fondo, se hubieran dado cuenta que la paraplejia no es una condición que lleva a la muerte”, recalcó Vargas Vidot, quien adelantó que citaran a los médicos de Physician Correctional, así como a la enfermera del DCR que supuestamente mantenía una relación amorosa con el confinado.