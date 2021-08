El gobernador Pedro Pierluisi aseguró esta mañana que su gobierno procurará atender las repercusiones que pudiera tener un aumento en el salario mínimo sobre beneficiarios de ayudas gubernamentales como el Plan de Asistencia Nutricional (PAN) y el Plan Vital.

“Sí hay la preocupación de que pierdan le elegibilidad de la tarjeta (Plan Vital), el PAN… pero podemos cambiar los criterios de elegibilidad para que, porque te ganes un peso, eso no te afecte. Vamos a trabajar con el gobierno federal”, indicó Pierluisi al contestar una pregunta de Fernando Rodríguez, presidente un fundador de Prime Janitorial durante una actividad de la Asociación de Industriales en el Centro de Convenciones de Miramar.

El mandatario participó en un conversatorio donde recibió preguntas de diferentes miembros de la entidad. La preocupación de Rodríguez giró en torno a los problemas que enfrentan empresas como la suya para contratar personal en momentos en que siguen vigentes las ayudas federales por desempleo.

En un aparte con la prensa, el primer ejecutivo precisó que cualifican para Plan Vital aquellos ciudadanos que alcanzan hasta el 85% del nivel de pobreza y que ese criterio se podría llevar al 100%. En días recientes, fue el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, quien advirtió que incrementar el salario mínimo a $9 la hora para el 1 de octubre del año que viene podría dejar fuera del Plan Vital a 200,000 personas.

“Tienes que enmendar el Plan Estatal de Medicaid. CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) que es la entidad que regula, tiene que aprobar y va a depender de los fondos que el Congreso está dispuestos a aportar”, dijo Pierluisi. Preguntado si el aumento vislumbrado para enero, que elevaría el salario mínimo de $7.25 a $8.50 la hora, haría inelegibles a ciudadanos de estos beneficios en caso de que surja una negativa del gobierno federal, el gobernador reconoció que se ha levantado la preocupación.

“Pero el Congreso es de esperar que actúe antes del 30 de septiembre”, indicó. Pierluisi sostuvo que le tocaría a Jorge Galva, director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud, levantar estos argumentos, pero no lo ha hecho porque todavía no hay claridad sobre las propuestas de salario mínimo.

Pierluisi insistió en que no anticipa problemas para ajustar los requisitos de elegibilidad y recordó que la política pública del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es aumentar el salario mínimo.

“El $8.50 va. Es de esperar que tengamos una cantidad sustancial de fondos de Medicaid que nos debe permitir aumentar el criterio para elegibilidad y no tendrías esta situación que se ha mencionado de que algunos ganando $8.50 no sean elegibles para beneficios”, dijo Pierluisi al indicar que ya le solicitó a la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) que haga los trámites necesarios con el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) para que flexibilice los criterios de elegibilidad para que nadie pierda el PAN de un día para el otro”.

En el contexto de la pregunta de Rodríguez, Pierluisi primero recordó que gran parte de las ayudas federales por desempleo finalizarán en septiembre, y que se han puesto en vigor iniciativas para fomentar el regreso al empleo en sectores como los hoteles y los hospitales.

Comentó que presentó a la Legislatura su propio proyecto de ley de salario mínimo, que resulta menos agresivo que el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes y que solo requiere la aprobación del Senado para que esté listo para enviarse a La Fortaleza.

Pierluisi advirtió que el proyecto en la Legislatura es “inconsistente” con el suyo y afirmó que las métricas incluidas para alcanzar aumentos en salarios a $9.50 y $10.50 la hora son alcanzables, contrario a la apreciación del senador popular Juan Zaragoza.

El propio gobernador reconoció que la Junta de Planificación anticipa un crecimiento económico de 0.8%, pero insiste en que esa tasa podría alcanzar 2%. Pierluisi indicó, sin embargo, que no está cerrado a que la Legislatura pueda modificar las métricas.

“No necesariamente estoy diciendo que tiene que ser lo que propone el comité multisectorial. Yo estoy flexible en esto”, dijo Pierluisi. “Debemos buscar algún punto medio porque quiero firmar un alza para el salario mínimo”.

Ante lo miembros de la Asociación de Industriales, Pierluisi sí les advirtió que el salario mínino actual no da.

“No hay duda, y sé que a algunos aquí no les será de agrado, que $7.25 no da para vivir y que el salario mínimo está impactando a gran parte de la población por la realidad económica de la isla, pero $7.25 no da”, dijo. “Hay personas, muchísimas, con dos y tres trabajos”, dijo Pierluisi.

Pierluisi señaló que no se va a “trancar a la banda” en las negociaciones que se puedan dar sobre el tema y señaló que busca llegar a “un punto medio”, que no definió.

“Lo que no queremos es que, por conceder un aumento, el pueblo en general salga trasquilado. Lo mejor sería más empleos, no menos y más negocios, no menos”, indicó al recordar que hay otras iniciativas para fomentar el trabajo como el Crédito por Trabajo, que se espera que en las próximas semanas sea convertido en ley y el crédito por hijo dependiente, que entrará en vigor también el año que viene.

Otra pregunta que atendió Pierluisi fue formulada por Waleska Rivera, presidenta de Danosa Caribbean, quien le indicó que no se está cumpliendo a cabalidad con la Ley 14-2004, conocida como la Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña y cómo ciertas dependencias del gobierno han argumentado el uso de fondos federales les imposibilita cumplir con estatuto.

Pierluisi argumento que existe un equipo nombrado en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para “llevar a cumplimiento esa ley”.

“El equipo está desplegado y vamos a estar bien pendientes de que la industria esté bien informada y no pierdan la oportunidad y que los jefes de agencias cumplan con la preferencia requerida en la ley”, dijo el Gobernador.

Rivera le insistió en que les pida a sus secretarios que rindan cuentas por el incumplimiento de la ley.

Francisco Silva, representante legal de la empresa Claro, le comentó a Pierluisi que las empresas de telecomunicaciones están enfrentando obstáculos en lo que concierne a los permisos para la construcción necesaria para ampliar redes 5G, banda ancha y construcción de torres de telecomunicaciones.

“Como lo describes, no cuadra con la prioridad que estoy dando en esa área”, señaló Pierluisi al recordar que uno de sus proyectos críticos es sobre la ampliación de la infraestructura necesaria para banda ancha.

“Queremos flexibilizar y agilizar el que tengamos banda ancha por todo Puerto Rico”, dijo el gobernador al defender la creación en La Fortaleza del cargo de asesor de permisos en la secretaría de Proyectos Prioritarios.

“Que la industria (de telecomunicaciones) cuente con mi administración para eliminar cualquier traba innecesaria. Sabemos que las torres de telecomunicación son importantes y me han traído a la atención que, a nivel municipal, surgen unas trabajas que hay que tratar de resolver”, dijo Pierluisi.