El gobernador Pedro Pierluisi reveló que, si la postura del Senado no cambia respecto a querer tener injerencia en la selección de nominados en puestos vacantes, no presentará designados en lo que resta del cuatrienio.

Agregó que optaría por revalidar en la gobernación en las elecciones del 2024 y, con una Asamblea Legislativa dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), enviaría las nominaciones.

“A menos que yo vea un cambio en la actitud en el Senado, y particularmente en su liderato, no voy a estar llevando al calvario a personas bien intencionadas para ese tipo de posición. Si nos fijamos, estamos hablando del (Tribunal) Supremo y la contraloría. Algo parecido puede ocurrir, no ha ocurrido hasta el momento, pero puede ocurrir en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, dijo el primer ejecutivo en entrevista con El Nuevo Día.

Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo, en declaraciones escritas, que mantenía intacta su “voluntad inequívoca de trabajar por el bien de los puertorriqueños”. Como ejemplo, mencionó que el Senado “fomentó el diálogo” que desembocó en la aprobación del primer presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Con respecto a atender el nombramiento de un presidente de la CEE, (Pierluisi) insistió en nombramientos cuando sabía que tenían problemas y les faltaban votos a sus nominados y nunca ha querido sentarse a dialogar sobre la vacante en el Tribunal Supremo. Al gobernador, se le han señalado alternativas para atender el retraso en la reconstrucción del país y ha optado por vetarlas, dejando sin un mecanismo adecuado a las familias puertorriqueños que perdieron su hogar y aún no lo tienen. Esto, entre múltiples otras instancias en las que prefiere vetar a trabajar en consenso”, sentenció el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

Actualmente, hay una vacante en el Tribunal Supremo tras el retiro de la jueza asociada Anabelle Rodríguez. Además, el término de la contralora Yesmín Valdivieso venció, pero esta se ha quedado en la posición hasta que haya un sustituto. Pierluisi nombró al exsecretario del Senado y el ex contralor electoral Manuel Torres, pero la Cámara de Representantes no lo avaló.

Además, Pierluisi designó al Supremo al juez Roberto Rodríguez Casillas, pero lo retiró cuando el Senado se disponía a colgarlo al bajar el nombramiento por descargue.

“Hay una vacante en el Tribunal Supremo. A menos que cambie la actitud del Senado para respetar mis nombramientos y dejar a un lado la cuestión ideológica o partidista, pues esa vacante permanecerá hasta el fin de este cuatrienio, cuando yo espero que ya cuente, para el próximo cuatrienio, con una Legislatura diferente”, sostuvo Pierluisi.

Dalmau ripostó diciendo que Pierluisi debe hacer una “seria y profunda introspección” de su mandato.

“A mitad de su mandato constitucional, le corresponde al gobernador hacer una seria y profunda introspección sobre sus motivaciones reales, los fracasos de su administración y el efecto de dicha dejadez en la vida de nuestra gente. El Senado continuará siendo espacio de diálogo abierto, transparente y cristalizadores de la esperanza de cada puertorriqueña y puertorriqueño, con alternativas reales que cambien las condiciones de vida de todos”, dijo.

El caso de la CEE

En el caso de la CEE, los nombramientos del presidente y la presidenta alterna Francisco Rosado Colomer y Jessika Padilla Rivera, respectivamente, vencieron el pasado 30 de junio. Luego que la Legislatura no actuara sobre la designación de Jorge Rafael Rivera Rueda, la selección quedó en jurisdicción del Tribunal Supremo, según lo dispone el Código Electoral aprobado en junio de 2020.

Pero, Dalmau presentó un recurso legal alegando que la selección del presidente de la CEE por el Supremo era inconstitucional. El más alto foro judicial falló a su favor.

El término de Rosado Colomer como juez vence en noviembre de 2023, mientras que el de la presidenta alterna vence en 2029. Está por verse si Rosado Colomer se mantendrá en el cargo en espera de su sustituto, aplicando así el mismo concepto usado en la Oficina del Contralor o sería sustituido por la presidenta alterna.

“Ese es un asunto que espero conversar con el presidente del Senado porque a mí, me parece que es en el interés de todos los partidos el que tengamos una Comisión estable y bien dirigida. Así que, en ese (cargo), yo espero que se pueda lograr algún tipo de consenso”, dijo el gobernador, cuando se le cuestionó qué anticipaba en el caso de la CEE.

Pierluisi atribuyó la negativa del Senado de aprobarle nombramientos en esas vacantes al llamado gobierno compartido.

“Lo que está sucediendo es resultado de tener un gobierno compartido, por no decir dividido. Por eso, es tan importante que, cuando un gobernador llega a La Fortaleza, cuente con una Legislatura que coopere, que sea parte de su equipo”, dijo.

“El bipartidismo hemos probado, se ha probado aquí, en Puerto Rico, que no funciona a la hora de tener un gobierno efectivo. Entra la política, yo soy la persona más respetuosa. Trato de evitar controversias todo el tiempo. Si puedo encontrar el consenso, lo encuentro. Pero me he encontrado, cuando hablamos de nombramientos como esos, que allí hay una actitud de básicamente obstruirlos, a menos que yo básicamente nombre al que quiere el presidente del Senado, pues lo que va a enfrentar (el designado) es un fusilamiento. Eso ya nos ocurrió”, agregó.