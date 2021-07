Medidas legislativas de importancia como los donativos legislativos, las enmiendas a las leyes laborales, el salario mínimo y los nuevos proyectos de retiro tendrán que esperar al inicio de la segunda Sesión Ordinaria, que arranca el 16 de agosto, advirtió La Fortaleza.

“No hay, por el momento, intención del gobernador de convocar una sesión extraordinaria. Cualquier medida pendiente o nombramientos podrán ser atendidos en la sesión ordinaria que comienza este próximo mes”, indicó la portavoz del primer mandatario, Sheila Angleró.

El pasado 1 de julio, el gobernador Pedro Pierluisi renominó a José Colón Grau (comisionado de Emergencias Médicas), Ian Carlo Serna (comisionado de Telecomunicaciones), Mariano Mier (comisionado de Seguros) y Enrique Volckers como jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS).

El jueves, Pierluisi presentó dos proyectos de ley como alternativa a la Ley de Retiro Digno (Ley 7-2021) con el fin de presentar, según dijo, una solución ante la demanda incoada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra el mandatario y los presidentes legislativos para anular dicho estatuto.

De hecho, con una de las medidas presentadas se deroga la Ley 7-2021. Sin embargo, no se toca la Ley 3-2013, que redujo dramáticamente las pensiones y aumentó la cantidad de años que un trabajador debe laborar para acogerse al retiro en el servicio público. La Junta de Supervisión Fiscal no se ha expresado sobre las medidas.

En declaraciones escritas, la organización Construyamos un Nuevo Acuerdo solicitó a Pierluisi que retire las medidas.

“Agradecemos el compromiso del gobernador Pedro Pierluisi con garantizar cero recortes a las pensiones por medio de legislación. No obstante, la Ley para Retiro Digno ya crea un proceso para proteger y financiar las pensiones presentes y futuras. Entendemos que esta legislación es duplicativa e innecesaria y no atiende el gran problema que es la definición de los servicios esenciales, la deuda ilegal y la necesidad de cancelarla para asegurar que todos los pensionados tengan una vida digna. Por esta razón, exhortamos al gobernador a retirar esta legislación y concentrarse en defender la Ley Para un Retiro Digno porque ya hizo un compromiso con los retirados, los servidores públicos y ante todo Puerto Rico.” expresó Sonia Palacios, portavoz de la campaña Construyamos Otro Acuerdo.

Uno de los proyectos de ley llamado “Ley de Cero Recorte a las Pensiones”, establece como política pública del gobierno de Puerto Rico que no se reducirán las pensiones por medio del Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta ante el Tribunal de Título III, según La Fortaleza. Propone a la JSF que, en lugar de tratar las obligaciones de pensiones dentro del marco del Plan de Ajuste, se aborden a través del proceso presupuestario, o sea el sistema “pay as you go” y el plan fiscal establecido por el Título II de la Ley PROMESA.

A esos fines, se propone enmendar la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para establecer que el pago de las pensiones públicas tendrá prioridad sobre otros desembolsos de fondos públicos, cuando los recursos disponibles no sean suficientes para las asignaciones presupuestadas de ese año. Este proyecto para honrar las pensiones tendrá un impacto fiscal de $1,500 millones por los próximos 20 años.

La segunda medida busca proteger las pensiones de empleados públicos que lleven más de 30 años trabajando en el gobierno de Puerto Rico, y que entraron al servicio público antes del año 2000 con la expectativa de una pensión definida. Con el proyecto, estos trabajadores, que se estima son unos 38,000, tendrían una pensión equivalente al 50% de su salario más alto.

El gobernador presentó ambas medidas como proyectos de administración y les cursó cartas a los presidentes de los cuerpos legislativos para que los proyectos sean atendidos en la Sesión Ordinaria que comienza el próximo mes de agosto.

El martes, el senador independiente José Vargas Vidot y el representante popular Ángel Matos García solicitaron públicamente a Pierluis que convoque una sesión extraordinaria para atender varios asuntos que, según los dos, no pueden esperar a la Sesión Ordinaria que arranca en agosto.

Por un lado, Vargas Vidot argumentó que, al cierre de la primera sesión ordinaria, quedó fuera del calendario de votación el Proyecto de la Cámara 3 para la derogación de la llamada reforma laboral, y el Proyecto de la Cámara 338 para aumentar el salario mínimo a $9.00 por hora y restituir la Junta de Salario Mínimo.

Por otro lado, la semana pasada, varias organizaciones sin fines de lucro levantaron bandera porque la Resolución Conjunta del Senado 138 para la repartición de $20 millones en donativos legislativos, tampoco se aprobó.

“Estamos hablando de asuntos que no aguantan más retrasos. No podemos esperar a agosto, por lo que urgimos la convocatoria de una sesión extraordinaria. En Puerto Rico no se ha aumentado el salario mínimo hace más de 12 años, pero los costos de vida siguen subiendo. La llamada reforma laboral solo ha disminuido los derechos de trabajadores y trabajadoras ante sus patronos, desde que entró en vigor. También, como plantean las mismas organizaciones, demorar la asignación de fondos a entidades que son la primera línea de respuesta en comunidades ante emergencias, solo va en detrimento de la gente que se beneficia de sus servicios. Muchos de estos servicios, sino todos, son servicios que el gobierno no provee. Si no actuamos, las estamos empujando a limitar servicios o cerrar operaciones.”, sostuvo el senador Independiente en declaraciones escritas.

Vargas Vidot condenó que las medidas no pasaran al calendario de votación antes del cierre de sesión, incluso cuando varios senadores solicitaron que se incluyeran.

Matos García abogó, en una carta al gobernador, que se atienda en una extraordinaria el proyecto que separa a la actual Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la medida que declara un fin de semana libre del cobro del Impuesto de Ventas y Uso sobre compras relacionadas a artículos de primera necesidad que típicamente se utilizan durante emergencias.