Pedro Pierluisi sobre controversia entre la Cámara y el Poder Judicial: “Este choque es lamentable”

“Todo lo que está pasando aquí es que veo al presidente de la Cámara totalmente enfocado en que no quiere darle paso a ese aumento a menos que haya aumentos para otros funcionarios de la Rama Ejecutiva, incluyendo al gobernador y legisladores. Pienso que hace todo el sentido del mundo el atender estas cosas separadamente ”, manifestó el mandatario.

“Este choque es lamentable, estas críticas de parte y parte no son positivas” , agregó Pierluisi. “No hay impedimento fiscal o presupuestario para que se le conceda el aumento”, subrayó, al recordar que el alza salarial cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) .

Burgos demandó al líder cameral luego que este, a través del sargento de Armas, la expulsó del hemiciclo durante la sesión legislativa del 6 de febrero por no llevar mascarilla puesta. Ese día, entró en vigor la imposición del uso del tapaboca, luego que presuntamente se registraran varios contagios de COVID-19 en el Capitolio.

“Ese caso judicial dejó, hasta cierto punto, una mala impresión porque da la impresión, sin yo ahora caer aquí en críticas, pero da la impresión de que no hay objetividad o imparcialidad en la decisión, porque obviamente la decisión beneficia al que la está tomando, así que, para evitar todo esto, le pido respetuosamente (al presidente de la Cámara) que reconsidere su posición ”, señaló el gobernador.

Pireluisi se refiere a que, en noviembre -luego que la Asamblea Legislativa no aprobó la medida que daba paso al incremento salarial de los jueces-, Cuevas Ramos declaró ha lugar una demanda incoada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura que reclamaba la entrada en vigor del alza para los togados.

Se mantiene fuera de la discusión

Respecto a la otra controversia relacionada con el uso obligatorio de las mascarillas en la Cámara de Representantes, el gobernador prefirió no opinar, pero señaló que no es una medida que considera a nivel del Ejecutivo para reducir el número de contagios por COVID-19. La tasa de positividad se ubicaba este miércoles en 19.43, según datos del Departamento de Salud.

“No voy a incidir en la prerrogativa que tiene el presidente de la Cámara para administrar el Capitolio. Eso es una decisión que la toma el presidente de la Cámara a base de la información que tiene… y su visión en cuanto a cómo proteger a los legisladores…”, dijo. “En cuanto a la Rama Ejecutiva, he dicho que no me veo inclinado a requerir uso de mascarilla, pero sí exhorto a todos a que sigan las recomendaciones de sus médicos”, afirmó.